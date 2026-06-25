Sieyuan Electric、esGrid 3.0バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）を発表：エネルギー容量の拡大、安定性の強化、価値の向上

ミュンヘン、2026年6月25日 /PRNewswire/ -- Sieyuan Electricは本日、インターソーラー・ヨーロッパ2026（Intersolar Europe 2026）で、次世代の系統形成型バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）であるesGrid 3.0を発表しました。ユーティリティ規模の用途向けに設計されたesGrid 3.0は、現在の電力システムが直面する3つの重要な課題に対応します。すなわち、プロジェクト価値の最大化、系統安定性の維持、再生可能エネルギー統合の加速です。

より多くのエネルギーを、より小さな設置面積で

Sieyuan Electric Launches esGrid 3.0 BESS: More Energy, Greater Stability, Higher Value

esGrid 3.0は、標準的な20フィートコンテナ内に6.311MWhのエネルギー容量を収め、148kWh/m³という業界トップクラスのエネルギー密度を実現しています。コンパクトな設計により、より少ない土地面積でより大きなエネルギー容量を導入できるため、お客様はプロジェクトコストを削減し、プロジェクト全体の採算性を向上させることができます。

安定性の向上、系統支援の強化

高度な系統形成技術を搭載したesGrid 3.0は、極めて脆弱な系統条件下でも、電圧および周波数の調整を能動的に支援します。同システムは、従来の同期発電機の挙動を模倣することで、信頼性の高いシステム運用を維持しながら、電力系統のレジリエンスを強化し、再生可能エネルギーの導入拡大を可能にします。

価値の向上、ライフサイクルコストの低減

長期的なプロジェクト収益の最大化を目的に設計されたesGrid 3.0は、最大90%の往復効率を実現し、設置・試運転に要する時間を30%短縮し、設置面積を20%削減します。クラスター単位の制御アーキテクチャとAIを活用した診断機能により、信頼性をさらに高め、メンテナンスを簡素化し、システムの可用性を向上させます。

グローバルな対応力、実証済みの納入実績

今回の発表は、Sieyuan Electricのグローバルな製造・サービスネットワークに支えられています。BloombergNEFのTier 1 Energy Storage Supplierに認定されているSieyuan Electricは、年間50GWhの生産能力を有し、主要な国際市場で地域に根差した技術サポートを提供しています。

Sieyuan Electricの海外事業責任者は、次のように述べています。「エネルギー貯蔵は、将来の電力システムの基盤となりつつあります。esGrid 3.0により、当社はお客様がプロジェクト価値をさらに引き出し、電力系統のレジリエンスを強化し、よりクリーンで持続可能なエネルギーの未来への移行を加速できるよう支援しています。」

Sieyuan Electricについて

電力技術の研究開発、機器製造、エンジニアリングサービスを専門とする上場企業であるSieyuan Electricは、効率的で信頼性の高い電力システムソリューションを世界中に提供することに取り組んでいます。Sieyuan Electricは、「よりスマートな電力、より良い暮らし（Smarter Power, Better Life）」というビジョンの追求に向け、絶えず変化するエネルギー業界の機会を捉え、業界全体のデジタルトランスフォーメーションを積極的に推進しています。同社の事業は、送配電からエネルギー貯蔵、自動車用電子機器、電力資産管理にまで及びます。Sieyuan Electricは、高品質な製品と最高水準のサービスにより、持続可能でスマートなグリーン電力の新たな時代を切り拓いています。

SOURCE Sieyuan Electric