Sieyuan Electric เปิดตัวระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS) รุ่น esGrid 3.0: มอบพลังงานที่มากขึ้น เสถียรภาพสูงขึ้น และมูลค่าที่เหนือกว่า
News provided bySieyuan Electric
24 Jun, 2026, 23:48 CST
มิวนิก, 24 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- วันนี้ Sieyuan Electric ได้เปิดตัว esGrid 3.0 ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) แบบ Grid-forming รุ่นใหม่ล่าสุด ที่งาน Intersolar Europe 2026 โดยได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานในระดับสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ เพื่อรับมือกับความท้าทายสำคัญ 3 ประการที่ระบบไฟฟ้าสมัยใหม่กำลังเผชิญ ได้แก่ การเพิ่มมูลค่าโครงการในระดับสูงสุด การรักษาเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้า และการเร่งการบูรณาการพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบ
พลังงานที่มากขึ้น แต่ใช้พื้นที่น้อยลง
esGrid 3.0 มอบความจุพลังงานขนาด 6.311 เมกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh) ภายในตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐานขนาด 20 ฟุต โดยมีความหนาแน่นพลังงานสูงถึง 148 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อลูกบาศก์เมตร (kWh/m³) ซึ่งถือเป็นระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม การออกแบบที่มีขนาดกะทัดรัดนี้ ยังช่วยให้สามารถติดตั้งกำลังการกักเก็บพลังงานได้มากขึ้นโดยใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยลง ช่วยให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุนของโครงการ และยังเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการโดยรวม
เสถียรภาพที่เหนือกว่า สนับสนุนโครงข่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
esGrid 3.0 ได้รับการติดตั้งเทคโนโลยี Grid-forming ขั้นสูง ซึ่งสามารถสนับสนุนการควบคุมแรงดันไฟฟ้าและความถี่ของระบบได้ในเชิงรุก แม้ในสภาวะที่โครงข่ายไฟฟ้ามีความอ่อนแออย่างยิ่ง ด้วยการจำลองลักษณะการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัส (synchronous generator) แบบดั้งเดิม ระบบนี้จึงช่วยเสริมความมั่นคงและความยืดหยุ่นของโครงข่ายไฟฟ้า พร้อมรองรับการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนได้มากขึ้น โดยยังคงรักษาความเชื่อถือของการทำงานของระบบไฟฟ้าไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มูลค่าที่สูงกว่า ต้นทุนตลอดอายุการใช้งานที่ต่ำกว่า
esGrid 3.0 ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มผลตอบแทนของโครงการในระยะยาวให้สูงสุด โดยมีประสิทธิภาพการชาร์จและคายประจุแบบครบวงจรสูงสุดถึง 90% ช่วยลดระยะเวลาในการติดตั้งและทดสอบเดินระบบลง 30% พร้อมลดพื้นที่ติดตั้งหน้างานลง 20% ขณะที่สถาปัตยกรรมการควบคุมระดับคลัสเตอร์และระบบวินิจฉัยที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือของระบบ ทำให้การบำรุงรักษามีความสะดวกง่ายดาย ตลอดจนเพิ่มความพร้อมในการใช้งานของระบบให้สูงขึ้น
ศักยภาพระดับโลก พร้อมผลงานการส่งมอบที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
การเปิดตัวครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายการผลิตและการให้บริการระดับโลกของ Sieyuan Electric โดยบริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในผู้จัดหาระบบกักเก็บพลังงานระดับ Tier 1 โดย BloombergNEF และมีกำลังการผลิตรวมต่อปีสูงถึง 50 กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh) พร้อมให้บริการสนับสนุนทางเทคนิคที่ถูกปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ในตลาดสำคัญทั่วโลก
"ระบบกักเก็บพลังงานกำลังก้าวขึ้นมาเป็นรากฐานสำคัญของระบบไฟฟ้าแห่งอนาคต" หัวหน้าฝ่ายธุรกิจต่างประเทศของ Sieyuan Electric กล่าว "ด้วย esGrid 3.0 เรากำลังช่วยให้ลูกค้าสามารถปลดล็อกศักยภาพในการสร้างมูลค่าให้กับโครงการได้มากยิ่งขึ้น เสริมสร้างความยืดหยุ่นและความมั่นคงของโครงข่ายไฟฟ้า และเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตด้านพลังงานที่สะอาดและยั่งยืนยิ่งขึ้น"
เกี่ยวกับ Sieyuan Electric
Sieyuan Electric เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน การผลิตอุปกรณ์ และการให้บริการด้านวิศวกรรม โดยมีพันธกิจในการส่งมอบโซลูชันระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้าทั่วโลก ภายใต้วิสัยทัศน์ "Smarter Power, Better Life" บริษัทมุ่งคว้าโอกาสจากอุตสาหกรรมพลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขับเคลื่อนสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลของภาคพลังงานอย่างจริงจัง ธุรกิจของ Sieyuan ครอบคลุมตั้งแต่ระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ไปจนถึงการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้านพลังงาน โดยอาศัยผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมและการให้บริการระดับแนวหน้า Sieyuan เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไฟฟ้าสู่ยุคใหม่แห่งพลังงานที่ยั่งยืน อัจฉริยะ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
SOURCE Sieyuan Electric
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