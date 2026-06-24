Sieyuan Electric เปิดตัวระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS) รุ่น esGrid 3.0: มอบพลังงานที่มากขึ้น เสถียรภาพสูงขึ้น และมูลค่าที่เหนือกว่า

News provided by

Sieyuan Electric

24 Jun, 2026, 23:48 CST

มิวนิก, 24 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- วันนี้ Sieyuan Electric ได้เปิดตัว esGrid 3.0 ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) แบบ Grid-forming รุ่นใหม่ล่าสุด ที่งาน Intersolar Europe 2026 โดยได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานในระดับสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ เพื่อรับมือกับความท้าทายสำคัญ 3 ประการที่ระบบไฟฟ้าสมัยใหม่กำลังเผชิญ ได้แก่ การเพิ่มมูลค่าโครงการในระดับสูงสุด การรักษาเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้า และการเร่งการบูรณาการพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบ

พลังงานที่มากขึ้น แต่ใช้พื้นที่น้อยลง

Continue Reading
Sieyuan Electric Launches esGrid 3.0 BESS: More Energy, Greater Stability, Higher Value
Sieyuan Electric Launches esGrid 3.0 BESS: More Energy, Greater Stability, Higher Value

esGrid 3.0 มอบความจุพลังงานขนาด 6.311 เมกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh) ภายในตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐานขนาด 20 ฟุต โดยมีความหนาแน่นพลังงานสูงถึง 148 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อลูกบาศก์เมตร (kWh/m³) ซึ่งถือเป็นระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม การออกแบบที่มีขนาดกะทัดรัดนี้ ยังช่วยให้สามารถติดตั้งกำลังการกักเก็บพลังงานได้มากขึ้นโดยใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยลง ช่วยให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุนของโครงการ และยังเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการโดยรวม

เสถียรภาพที่เหนือกว่า สนับสนุนโครงข่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

esGrid 3.0 ได้รับการติดตั้งเทคโนโลยี Grid-forming ขั้นสูง ซึ่งสามารถสนับสนุนการควบคุมแรงดันไฟฟ้าและความถี่ของระบบได้ในเชิงรุก แม้ในสภาวะที่โครงข่ายไฟฟ้ามีความอ่อนแออย่างยิ่ง ด้วยการจำลองลักษณะการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัส (synchronous generator) แบบดั้งเดิม ระบบนี้จึงช่วยเสริมความมั่นคงและความยืดหยุ่นของโครงข่ายไฟฟ้า พร้อมรองรับการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนได้มากขึ้น โดยยังคงรักษาความเชื่อถือของการทำงานของระบบไฟฟ้าไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มูลค่าที่สูงกว่า ต้นทุนตลอดอายุการใช้งานที่ต่ำกว่า

esGrid 3.0 ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มผลตอบแทนของโครงการในระยะยาวให้สูงสุด โดยมีประสิทธิภาพการชาร์จและคายประจุแบบครบวงจรสูงสุดถึง 90% ช่วยลดระยะเวลาในการติดตั้งและทดสอบเดินระบบลง 30% พร้อมลดพื้นที่ติดตั้งหน้างานลง 20% ขณะที่สถาปัตยกรรมการควบคุมระดับคลัสเตอร์และระบบวินิจฉัยที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือของระบบ ทำให้การบำรุงรักษามีความสะดวกง่ายดาย ตลอดจนเพิ่มความพร้อมในการใช้งานของระบบให้สูงขึ้น

ศักยภาพระดับโลก พร้อมผลงานการส่งมอบที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

การเปิดตัวครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายการผลิตและการให้บริการระดับโลกของ Sieyuan Electric โดยบริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในผู้จัดหาระบบกักเก็บพลังงานระดับ Tier 1 โดย BloombergNEF และมีกำลังการผลิตรวมต่อปีสูงถึง 50 กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh) พร้อมให้บริการสนับสนุนทางเทคนิคที่ถูกปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ในตลาดสำคัญทั่วโลก

"ระบบกักเก็บพลังงานกำลังก้าวขึ้นมาเป็นรากฐานสำคัญของระบบไฟฟ้าแห่งอนาคต" หัวหน้าฝ่ายธุรกิจต่างประเทศของ Sieyuan Electric กล่าว "ด้วย esGrid 3.0 เรากำลังช่วยให้ลูกค้าสามารถปลดล็อกศักยภาพในการสร้างมูลค่าให้กับโครงการได้มากยิ่งขึ้น เสริมสร้างความยืดหยุ่นและความมั่นคงของโครงข่ายไฟฟ้า และเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตด้านพลังงานที่สะอาดและยั่งยืนยิ่งขึ้น"

เกี่ยวกับ Sieyuan Electric

Sieyuan Electric เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน การผลิตอุปกรณ์ และการให้บริการด้านวิศวกรรม โดยมีพันธกิจในการส่งมอบโซลูชันระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้าทั่วโลก ภายใต้วิสัยทัศน์ "Smarter Power, Better Life" บริษัทมุ่งคว้าโอกาสจากอุตสาหกรรมพลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขับเคลื่อนสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลของภาคพลังงานอย่างจริงจัง ธุรกิจของ Sieyuan ครอบคลุมตั้งแต่ระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ไปจนถึงการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้านพลังงาน โดยอาศัยผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมและการให้บริการระดับแนวหน้า Sieyuan เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไฟฟ้าสู่ยุคใหม่แห่งพลังงานที่ยั่งยืน อัจฉริยะ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

SOURCE Sieyuan Electric

Also from this source

Sieyuan Electric Lancar esGrid 3.0 BESS: Lebih Banyak Tenaga, Kestabilan Lebih Tinggi, Nilai Lebih Tinggi

Sieyuan Electric Lancar esGrid 3.0 BESS: Lebih Banyak Tenaga, Kestabilan Lebih Tinggi, Nilai Lebih Tinggi

Sieyuan Electric hari ini memperkenalkan esGrid 3.0, sistem storan tenaga bateri (BESS) pembentukan grid generasi akan datang di Intersolar Europe...
More Releases From This Source

Explore

Utilities

Utilities

Electrical Utilities

Electrical Utilities

Oil & Energy

Oil & Energy

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics