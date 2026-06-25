Sieyuan Electric lance le BESS esGrid 3.0 : plus d'énergie, plus de stabilité, plus de valeur

MUNICH, 25 juin 2026 /PRNewswire/ -- Sieyuan Electric dévoile aujourd'hui l'esGrid 3.0, son système de stockage d'énergie par batterie (BESS) de nouvelle génération destiné à la formation de réseau, lors de l'Intersolar Europe 2026. Conçu pour les applications à grande échelle, l'esGrid 3.0 relève trois défis majeurs auxquels sont confrontés les réseaux électriques modernes : optimiser la valeur des projets, maintenir la stabilité du réseau et accélérer l'intégration des énergies renouvelables.

Plus d'énergie et un gabarit réduit

Sieyuan Electric Launches esGrid 3.0 BESS: More Energy, Greater Stability, Higher Value

L'esGrid 3.0 offre une capacité énergétique de 6,311 MWh dans un conteneur standard de 20 pieds, atteignant ainsi une densité énergétique de 148 kWh/m³, la plus élevée du secteur. Grâce à sa conception compacte, cette solution permet de produire davantage d'énergie sur une superficie réduite, ce qui aide les clients à réduire les coûts de leur projet et à améliorer sa rentabilité globale.

Une plus grande stabilité, un soutien accru au réseau

Doté d'une technologie de formation de réseau de pointe, l'esGrid 3.0 contribue activement à la régulation de la tension et de la fréquence, même dans des conditions de réseau extrêmement faibles. En reproduisant le comportement des générateurs synchrones classiques, le système renforce la résilience du réseau et permet une plus grande intégration des énergies renouvelables tout en garantissant un fonctionnement fiable du réseau.

Une valeur plus élevée, un coût de cycle de vie réduit

Conçu pour optimiser la rentabilité des projets à long terme, l'esGrid 3.0 atteint un rendement aller-retour pouvant atteindre 90 %, réduit de 30 % les délais d'installation et de mise en service, et diminue l'encombrement sur site de 20 %. Son architecture de contrôle au niveau du cluster et ses diagnostics basés sur l'IA renforcent encore la fiabilité, simplifient la maintenance et améliorent la disponibilité du système.

Une expertise mondiale, une expérience éprouvée

Ce lancement s'appuie sur le réseau mondial de fabrication et de services de Sieyuan Electric. Reconnu comme l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie (Tier 1) par BloombergNEF, Sieyuan Electric dispose d'une capacité de production annuelle de 50 GWh et assure une assistance technique localisée sur les principaux marchés internationaux.

« Le stockage d'énergie est en train de devenir l'un des piliers des réseaux électriques de demain », déclare le responsable des activités à l'international chez Sieyuan Electric. « Avec l'esGrid 3.0, nous aidons nos clients à tirer le meilleur parti de leurs projets, à renforcer la résilience du réseau et à accélérer la transition vers un avenir énergétique plus propre et plus durable. »

À propos de Sieyuan Electric

Sieyuan Electric, société cotée en bourse spécialisée dans la R&D en matière de technologies énergétiques, la fabrication d'équipements et les services d'ingénierie, s'engage à fournir des solutions efficaces et fiables pour les réseaux électriques à l'échelle mondiale. Fidèle à sa vision « Smarter Power, Better Life », Sieyuan saisit les opportunités offertes par un secteur de l'énergie en constante évolution et encourage activement la transformation numérique dans l'ensemble de ce secteur. Ses activités s'étendent du transport et de la distribution d'électricité au stockage d'énergie, en passant par l'électronique automobile et la gestion des actifs énergétiques. Grâce à des produits haut de gamme et à des services d'excellence, Sieyuan ouvre la voie à une nouvelle ère d'électricité durable, intelligente et verte.