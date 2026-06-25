Sieyuan Electric Lancar esGrid 3.0 BESS: Lebih Banyak Tenaga, Kestabilan Lebih Tinggi, Nilai Lebih Tinggi

MUNICH, 25 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Sieyuan Electric hari ini memperkenalkan esGrid 3.0, sistem storan tenaga bateri (BESS) pembentukan grid generasi akan datang di Intersolar Europe 2026. Direka untuk aplikasi berskala utiliti, esGrid 3.0 menangani tiga cabaran kritikal yang dihadapi oleh sistem kuasa moden: memaksimumkan nilai projek, mengekalkan kestabilan grid dan mempercepat integrasi tenaga boleh baharu.

Lebih Banyak Tenaga, Jejak Lebih Kecil

Sieyuan Electric Launches esGrid 3.0 BESS: More Energy, Greater Stability, Higher Value

esGrid 3.0 memberikan kapasiti tenaga sebanyak 6.311 MWh dalam sebuah kontena 20 kaki standard, sekali gus mencapai ketumpatan tenaga yang terunggul dalam industri sebanyak 148 kWh/m³. Reka bentuk yang padat membolehkan lebih banyak tenaga digunakan di kawasan tanah yang lebih kecil, sekali gus membantu pelanggan mengurangkan kos projek dan meningkatkan ekonomi projek secara keseluruhan.

Kestabilan Lebih Tinggi, Sokongan Grid Lebih Kukuh

Dilengkapi teknologi pembentukan grid yang canggih, esGrid 3.0 menyokong secara aktif pengawalan voltan dan frekuensi, walaupun dalam keadaan grid yang sangat lemah. Dengan meniru tingkah laku penjana segerak konvensional, sistem itu memperkukuh daya tahan grid dan membolehkan penembusan tenaga boleh baharu yang lebih tinggi sambil mengekalkan operasi sistem yang boleh dipercayai.

Nilai Lebih Tinggi, Kos Kitaran Hayat Lebih Rendah

Direka untuk memaksimumkan pulangan projek dalam tempoh jangka panjang, esGrid 3.0 mencapai kecekapan perjalanan pusingan sehingga 90%, mengurangkan masa pemasangan dan pentauliahan sebanyak 30%, dan mengurangkan jejak tapak sebanyak 20%. Seni bina kawalan peringkat kluster dan diagnostik berkuasa AI meningkatkan lagi kebolehpercayaan, memudahkan penyelenggaraan dan menambah baik ketersediaan sistem.

Keupayaan Global, Penyampaian Terbukti

Pelancaran tersebut disokong oleh rangkaian pembuatan dan perkhidmatan global Sieyuan Electric. Diiktiraf sebagai Pembekal Storan Tenaga Tier 1 BloombergNEF, Sieyuan Electric mengendalikan kapasiti pengeluaran tahunan sebanyak 50 GWh serta memberikan sokongan teknikal setempat di pasaran antarabangsa utama.

"Storan tenaga semakin menjadi asas kepada sistem kuasa masa depan," kata Ketua Perniagaan Luar Negara Sieyuan Electric. "Menerusi esGrid 3.0, kami membantu pelanggan mencapai nilai projek yang lebih tinggi, memperkukuh daya tahan grid dan mempercepat peralihan ke arah masa depan tenaga yang lebih bersih dan lebih lestari."

Latar Belakang Sieyuan Electric

Sieyuan Electric, sebuah syarikat tersenarai yang mengkhusus dalam penyelidikan dan pembangunan (R&D) teknologi kuasa, pembuatan peralatan dan perkhidmatan kejuruteraan, komited untuk menyediakan penyelesaian sistem kuasa yang cekap dan boleh dipercayai di seluruh dunia. Berlandaskan visinya, "Smarter Power, Better Life" ("Kuasa Lebih Pintar, Kehidupan Lebih Baik"), Sieyuan merebut peluang dalam industri tenaga yang sentiasa berubah-ubah dan aktif menggalakkan transformasi digital merentasi sektor tersebut. Perniagaannya bermula daripada penghantaran dan pengagihan tenaga hinggalah storan tenaga, elektronik automotif serta pengurusan aset kuasa. Menerusi produk premium dan perkhidmatan bermutu tinggi, Sieyuan merangkul era baharu elektrik yang lestari, pintar dan hijau.

SOURCE Sieyuan Electric