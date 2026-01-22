- Sigenergy clasificada como la marca de almacenamiento de energía número 1 en varios mercados globales, según SunWiz

SÍDNEY, DUBLÍN y JOHANNESBURGO, 23 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Sigenergy, un innovador global en almacenamiento de energía, ha sido clasificada como la marca de almacenamiento de energía número 1 en varios mercados internacionales, incluidos Australia, Irlanda y Sudáfrica, según los últimos informes de SunWiz, una consultora independiente de energía y energía solar.

En estos mercados, los datos de SunWiz confirman el liderazgo de Sigenergy en sistemas de almacenamiento de energía por capacidad total instalada en el rango de 0 a 1.000 kWh, lo que refleja una amplia adopción por parte de los instaladores y una fuerte preferencia de los clientes. En Australia, Irlanda y Sudáfrica, Sigenergy es la marca de almacenamiento de energía más elegida por los instaladores, lo que refuerza su posición como proveedor líder tanto en mercados energéticos consolidados como en los de rápido crecimiento.

Además, Sigenergy se ha mantenido como el fabricante de baterías número 1 en Australia por capacidad combinada[1] desde marzo de 2025. Según datos de SunWiz, la compañía ha mantenido este liderazgo durante diez meses consecutivos, lo que subraya un liderazgo sostenido en el mercado, en lugar de un repunte a corto plazo.

El sólido rendimiento regional de Sigenergy refleja una trayectoria de crecimiento global consistente. A nivel mundial, Frost & Sullivan ha clasificado a Sigenergy como el número 1 en la categoría de sistemas de almacenamiento de energía distribuida apilables todo en uno. En 2024, Sigenergy suministró 475 MWh en este segmento, capturando una participación del 28,6% del mercado global.

Fundada en 2022, Sigenergy se ha consolidado rápidamente como una de las empresas de mayor crecimiento en la industria global del almacenamiento de energía, impulsada por un enfoque en la innovación, la fiabilidad del producto y el diseño centrado en el instalador.

[1] La capacidad combinada se refiere a la capacidad energética total (en kilovatios-hora, kWh) de los sistemas de baterías residenciales propuestos, vendidos e instalados.