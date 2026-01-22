Sigenergy zajmuje 1. miejsce wśród marek z branży magazynowania energii na wielu globalnych rynkach według SunWiz

SYDNEY, DUBLIN i JOHANNESBURG, 23 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- Sigenergy, globalny innowator w dziedzinie magazynowania energii, zajął pierwsze miejsce wśród marek z branży magazynowania energii na wielu międzynarodowych rynkach, takich jak Australia, Irlandia i RPA - wynika z najnowszych raportów SunWiz, niezależnej firmy doradczej ds. energii słonecznej i energetyki.

Sigenergy Ranked No. 1 Energy Storage Brand in Australia, Ireland, and South Africa

Dane SunWiz potwierdzają, że na wspomnianych rynkach Sigenergy jest liderem z największym udziałem na rynku systemów magazynowania energii według całkowitej mocy zainstalowanej w zakresie 0-1000 kWh, co odzwierciedla szerokie stosowanie przez instalatorów oraz silną preferencję klientów. W Australii ,Irlandii i RPA Sigenergy jest najpowszechniej wybieraną przez instalatorów marką z branży magazynowania energii, co wzmacnia jej pozycję jako czołowego dostawcy zarówno na dojrzałych, jak i szybko rozwijających się rynkach energetycznych.

Ponadto Sigenergy utrzymał swoją pozycję jako producent akumulatorów numer 1 w Australii według mocy łączonej [1] od marca 2025. Według danych SunWiz, spółka zajmuje miejsce na szczycie bez przerwy od dziesięciu miesięcy, co potwierdza, że jest to trwała pozycja, a nie tymczasowy skok.

Dobre wyniki regionalne odzwierciedlają stabilną globalną tendencję wzrostową. W ujęciu globalnym, Frost & Sullivan umieścił Sigenergy na pierwszym miejscu w kategorii układanych w stosy modułów zintegrowanych systemów magazynowania energii rozproszonej. W 2024 r. Sigenergy dostarczył 475 MWh pojemności w tym segmencie, zyskując 28,6% udziału w globalnym rynku.

Założona w 2022 r. firma Sigenergy szybko stała się jedną z najszybciej rozwijających się spółek w globalnej branży magazynowania energii, napędzaną skupieniem na innowacjach, niezawodności produktów i dostosowanej do potrzeb instalatorów konstrukcji.

[1] Moc łączona odnosi się do łącznej mocy wytwarzania (w kilowatogodzinach, kWh) systemów akumulatorowych gospodarstw domowych, które zostały zaoferowane, sprzedane i zainstalowane..

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2867285/3_countries.jpg