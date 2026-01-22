Sigenergy zajmuje 1. miejsce wśród marek z branży magazynowania energii na wielu globalnych rynkach według SunWiz

News provided by

Sigenergy Technology Co., Ltd.

Jan 22, 2026, 20:00 ET

SYDNEY, DUBLIN i JOHANNESBURG, 23 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- Sigenergy, globalny innowator w dziedzinie magazynowania energii, zajął pierwsze miejsce wśród marek z branży magazynowania energii na wielu międzynarodowych rynkach, takich jak Australia, Irlandia i RPA - wynika z najnowszych raportów SunWiz, niezależnej firmy doradczej ds. energii słonecznej i energetyki.

Continue Reading
Sigenergy Ranked No. 1 Energy Storage Brand in Australia, Ireland, and South Africa
Sigenergy Ranked No. 1 Energy Storage Brand in Australia, Ireland, and South Africa

Dane SunWiz potwierdzają, że na wspomnianych rynkach Sigenergy jest liderem z największym udziałem na rynku systemów magazynowania energii według całkowitej mocy zainstalowanej w zakresie 0-1000 kWh, co odzwierciedla szerokie stosowanie przez instalatorów oraz silną preferencję klientów. W Australii ,Irlandii i RPA Sigenergy jest najpowszechniej wybieraną przez instalatorów marką z branży magazynowania energii, co wzmacnia jej pozycję jako czołowego dostawcy zarówno na dojrzałych, jak i szybko rozwijających się rynkach energetycznych.

Ponadto Sigenergy utrzymał swoją pozycję jako producent akumulatorów numer 1 w Australii według mocy łączonej [1] od marca 2025. Według danych SunWiz, spółka zajmuje miejsce na szczycie bez przerwy od dziesięciu miesięcy, co potwierdza, że jest to trwała pozycja, a nie tymczasowy skok.

Dobre wyniki regionalne odzwierciedlają stabilną globalną tendencję wzrostową. W ujęciu globalnym, Frost & Sullivan umieścił Sigenergy na pierwszym miejscu w kategorii układanych w stosy modułów zintegrowanych systemów magazynowania energii rozproszonej. W 2024 r. Sigenergy dostarczył 475 MWh pojemności w tym segmencie, zyskując 28,6% udziału w globalnym rynku.

Założona w 2022 r. firma Sigenergy szybko stała się jedną z najszybciej rozwijających się spółek w globalnej branży magazynowania energii, napędzaną skupieniem na innowacjach, niezawodności produktów i dostosowanej do potrzeb instalatorów konstrukcji.

[1] Moc łączona odnosi się do łącznej mocy wytwarzania (w kilowatogodzinach, kWh) systemów akumulatorowych gospodarstw domowych, które zostały zaoferowane, sprzedane i zainstalowane..

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2867285/3_countries.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Podle společnosti SunWiz se Sigenergy umístila na prvním místě mezi značkami v oblasti skladování energie na několika globálních trzích

Podle společnosti SunWiz se Sigenergy umístila na prvním místě mezi značkami v oblasti skladování energie na několika globálních trzích

Společnost Sigenergy, globální inovátor v oblasti skladování energie, se podle nejnovějších zpráv nezávislé poradenské společnosti SunWiz,...
Sigenergy, clasificada como la marca de almacenamiento de energía número 1 en varios mercados globales

Sigenergy, clasificada como la marca de almacenamiento de energía número 1 en varios mercados globales

Sigenergy, un innovador global en almacenamiento de energía, ha sido clasificada como la marca de almacenamiento de energía número 1 en varios...
More Releases From This Source

Explore

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

Utilities

Utilities

Green Technology

Green Technology

Oil & Energy

Oil & Energy

News Releases in Similar Topics