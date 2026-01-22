По данным SunWiz, компания Sigenergy заняла первое место среди брендов по хранению энергии на нескольких мировых рынках

СИДНЕЙ, ДУБЛИН и ЙОХАННЕСБУРГ, 23 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Согласно последним сообщениям SunWiz, независимой консалтинговой компании в области солнечной энергетики, компания Sigenergy, глобальный новатор в области хранения энергии, заняла первое место на нескольких международных рынках, включая Австралию, Ирландию и Южную Африку.

На этих рынках данные SunWiz подтверждают лидерство Sigenergy на рынке систем хранения энергии по общей установленной мощности в диапазоне 0–1000 кВт-ч, что отражает широкое внедрение установщиков и сильные предпочтения клиентов. В Австралии, Ирландии и Южной Африке Sigenergy является наиболее популярным брендом по хранению энергии среди установщиков, укрепляя свои позиции в качестве ведущего поставщика как на развитых, так и на быстрорастущих энергетических рынках.

Кроме того, Sigenergy сохраняет свои позиции производителя аккумуляторов №1 в Австралии по смешанной емкости[1] с марта 2025 года. Основываясь на данных SunWiz, компания удерживает эту верхнюю позицию в течение десяти месяцев подряд, подчеркивая устойчивое лидерство на рынке, а не краткосрочный всплеск.

Сильные региональные показатели Sigenergy отражают последовательную траекторию глобального роста. В мировом масштабе компания Frost & Sullivan поставила Sigenergy на первое место в категории многофункциональных распределенных энергоаккумулирующих систем. В 2024 году компания Sigenergy поставила 475 МВтч в этом сегменте, заняв 28,6% мирового рынка.

Основанная в 2022 году компания Sigenergy быстро стала одной из самых быстрорастущих компаний в мировой индустрии хранения энергии, ориентированной на инновации, надежность продукции и ориентированный на установщика дизайн.

[1] Смешанная мощность относится к общей энергетической мощности (в киловатт-часах, кВтч) предлагаемых, продаваемых и устанавливаемых бытовых аккумуляторных систем.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2867285/3_countries.jpg