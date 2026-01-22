Podle společnosti SunWiz se Sigenergy umístila na prvním místě mezi značkami v oblasti skladování energie na několika globálních trzích
News provided bySigenergy Technology Co., Ltd.
Jan 22, 2026, 20:00 ET
SYDNEY, DUBLIN a JOHANNESBURG, 23. ledna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Sigenergy, globální inovátor v oblasti skladování energie, se podle nejnovějších zpráv nezávislé poradenské společnosti SunWiz, specializující se na solární energii a energetiku, umístila na prvním místě mezi značkami v oboru skladování energie na několika mezinárodních trzích, včetně Austrálie, Irska a Jižní Afriky.
Data od SunWiz potvrzují vedoucí postavení Sigenergy na těchto trzích v oblasti podílu na trhu se systémy pro skladování energie podle celkové instalované kapacity v rozmezí 0–1000 kWh, což odráží široké přijetí instalátory a silnou preferenci zákazníků. V Austrálii, Irsku a Jižní Africe je Sigenergy nejčastěji volenou značkou u skladování energie mezi instalátory, což posiluje její pozici předního dodavatele na vyspělých i rychle rostoucích energetických trzích.
Kromě toho si Sigenergy od března 2025 udržuje pozici největšího výrobce baterií v Austrálii podle kombinované kapacity[1]. Podle údajů od SunWiz si společnost udržuje tuto vedoucí pozici již deset měsíců v řadě, což podtrhuje její trvalé vedoucí postavení na trhu, nikoli pouze krátkodobý vzestup.
Silné regionální výsledky společnosti Sigenergy odrážejí konzistentní globální růstovou trajektorii. Na celosvětové úrovni společnost Frost & Sullivan zařadila Sigenergy na první místo v kategorii stohovatelných distribuovaných systémů pro skladování energie typu „vše v jednom". V roce 2024 dodala Sigenergy v tomto segmentu 475 MWh, čímž získala podíl 28,6% na globálním trhu.
Společnost Sigenergy, založená v roce 2022, se rychle stala jednou z nejrychleji rostoucích společností v globálním odvětví skladování energie, a to díky zaměření na inovace, spolehlivost produktů a design zaměřený na instalátory.
|
[1] Kombinovaná kapacita označuje celkovou energetickou kapacitu (v kilowatthodinách, kWh) navrhovaných, prodávaných a instalovaných bateriových systémů pro domácnosti..
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2867285/3_countries.jpg
Share this article