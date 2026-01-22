Selon SunWiz, Sigenergy est la première marque de stockage d'énergie sur de nombreux marchés mondiaux.

SYDNEY et DUBLIN et JOHANNESBURG, 23 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Sigenergy, un innovateur mondial dans le domaine du stockage de l'énergie, a été classé comme la marque de stockage de l'énergie numéro 1 sur plusieurs marchés internationaux, notamment en Australie, en Irlande et en Afrique du Sud, selon les derniers rapports de SunWiz, une société indépendante de conseil en énergie et en énergie solaire.

Sur l'ensemble de ces marchés, les données de SunWiz confirment la position de leader de Sigenergy en termes de parts de marché des systèmes de stockage d'énergie en fonction de la capacité totale installée dans la gamme 0-1000 kWh, ce qui reflète une large adoption par les installateurs et une forte préférence de la part des clients. En Australie, en Irlande et en Afrique du Sud, Sigenergy est la marque de stockage d'énergie la plus largement sélectionnée par les installateurs, ce qui renforce sa position de fournisseur de premier plan sur les marchés de l'énergie, qu'ils soient matures ou en pleine croissance.

En outre, Sigenergy a conservé sa position de premier fabricant de batteries en Australie en termes de capacité mixte[1] depuis mars 2025. D'après les données de SunWiz, l'entreprise a occupé cette première place pendant dix mois consécutifs, ce qui témoigne d'un leadership durable sur le marché plutôt que d'une poussée à court terme.

Les bonnes performances régionales de Sigenergy sont le reflet d'une trajectoire de croissance mondiale cohérente. Au niveau mondial, Frost & Sullivan a classé Sigenergy au premier rang dans la catégorie des systèmes de stockage d'énergie distribuée tout-en-un et empilables. En 2024, Sigenergy a expédié 475 MWh dans ce segment, ce qui représente une part de 28,6 % du marché mondial.

Fondée en 2022, Sigenergy s'est rapidement imposée comme l'une des entreprises à la croissance la plus rapide dans l'industrie mondiale du stockage de l'énergie, en mettant l'accent sur l'innovation, la fiabilité des produits et la conception centrée sur l'installateur.

[1] La capacité mixte fait référence à la capacité énergétique totale (en kilowattheures, kWh) des systèmes de batteries résidentielles proposés, vendus et installés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2867285/3_countries.jpg