Singapura renomeada como o passaporte mais poderoso do mundo

LONDRES, 23 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Singapura se destaca do pelotão de seis países que compartilhavam o primeiro lugar no Henley Passport Index ao entrarmos no novo ano, recuperando seu título de passaporte mais poderoso do mundo no último ranking publicado hoje. A cidade-estado também estabelece um novo recorde, com seus cidadãos agora desfrutando de acesso a 195 destinos de viagem de 227 em todo o mundo sem visto. França, Alemanha, Itália, Japão e Espanha caem para o 2º lugar, cada um com acesso sem visto a 192 destinos, e uma coorte sem precedentes de sete nações, cada uma com acesso a 191 destinos sem visto prévio — Áustria, Finlândia, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Coreia do Sul e Suécia — agora ocupam o 3º lugar no ranking, que é baseado em dados exclusivos e oficiais da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

O Reino Unido ocupa o 4º lugar, juntamente com a Bélgica, Dinamarca, Nova Zelândia, Noruega e Suíça, apesar de sua pontuação de destinos sem visto cair para 190. Os EUA, por outro lado, continuam sua queda de uma década no índice, caindo para o 8º lugar, com acesso a apenas 186 destinos sem visto. O Reino Unido e os EUA, ex-potências dos passaportes, ocuparam conjuntamente o 1º lugar no índice há 10 anos em 2014. O Afeganistão permanece firmemente arraigado como o passaporte mais fraco do mundo, com acesso a apenas 26 países sem visto — a pontuação mais baixa já registrada na história do índice de 19 anos.

O Dr. Christian H. Kaelin, presidente da Henley & Partners, diz: "O número médio global de destinos que os viajantes podem acessar sem visto quase dobrou de 58 em 2006 para 111 em 2024. No entanto, a diferença de mobilidade global entre os que estão no topo e na base do índice é agora maior do que nunca, com Singapura no topo do ranking capaz de aceder a um recorde de 169 destinos a mais sem visto do que o Afeganistão."

De acordo com a IATA, as companhias aéreas conectarão quase 5 bilhões de pessoas em mais de 22.000 rotas em 39 milhões de voos em 2024, mas seu Diretor Geral, Willie Walsh, diz que as margens são incrivelmente apertadas: "A indústria da aviação espera receitas de quase US$ 1 trilhão este ano, mas as despesas também atingirão um recorde de US$ 936 bilhões. O lucro líquido será de US$ 30,5 bilhões. Isso se traduz em uma margem líquida modesta de cerca de 3%, fazendo com que o lucro por passageiro seja de apenas US$ 6,14 — apenas o suficiente para um único expresso em um café típico de hotel. Apesar disso, o custo real das viagens aéreas caiu 34% na última década."

Escaladores, tombadores e eleições

Os Emirados Árabes Unidos entram no Top 10 pela primeira vez, tendo adicionado impressionantes 152 destinos desde o início do índice em 2006 para alcançar sua "pontuação sem visto" atual de 185, tornando-se o maior escalador, subindo notáveis 53 lugares da 62ª para a 9ª posição. A maior queda na última década foi da Venezuela, que caiu 17 posições, de 25ª para 42ª. O país deve realizar eleições presidenciais decisivas em 28 de julho, que podem mudar o destino de mais de sete milhões de venezuelanos que fugiram de seu país nos últimos dez anos.

Comentando sobre a edição de julho de 2024 do Henley Global Mobility Report, publicado hoje junto com o último ranking de passaportes, a ex-diplomata de carreira do Departamento de Estado dos EUA e associada sênior não residente do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, Annie Pforzheimer, diz que os grupos empresariais nos setores dependentes de imigração e turismo nos Estados Unidos estão extremamente preocupados com as próximas eleições no país: "Suas principais preocupações estão relacionadas a medidas que provavelmente serão impostas sob uma segunda administração Trump, incluindo o fim do regime de Status de Proteção Temporária, a revogação do status de Ação Diferida para Chegadas na Infância e consequentes deportações em massa para até 1 milhão de pessoas atualmente elegíveis para esses programas."

África lidera a lista de rejeições de vistos da UE

Em uma nova pesquisa exclusiva publicada no relatório de hoje, a Prof. Mehari Taddele Maru, professora adjunta da Escola de Governança Transnacional do Instituto Universitário Europeu e da Universidade Johns Hopkins, na Itália, compara as taxas de rejeição de vistos Schengen para candidatos africanos com as de outras regiões. Os resultados mostram que cerca de 3 em cada 10 ou 30% dos requerentes africanos para o visto Schengen foram rejeitados, em comparação com 1 em cada 10 requerentes em todo o mundo, apesar de o continente ter o menor número de pedidos de visto per capita. Ele também encontrou evidências de que quanto mais pobre o país de origem africano, maior a taxa de rejeição para seus cidadãos:

"Apesar das justificativas baseadas em aparentes preocupações de segurança ou econômicas, o sistema europeu de vistos demonstra claramente um viés pré-determinado contra os candidatos africanos que enfrentam um baque triplo: menor poder de passaporte, maiores taxas de rejeição de vistos e, consequentemente, mobilidade econômica limitada. Em suma, os indivíduos mais pobres enfrentam as maiores dificuldades quando buscam viajar ou se mudar para países mais prósperos."

