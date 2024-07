Singapur wird zum mächtigsten Reisepass der Welt gekürt

LONDON, 23. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Singapur löst sich aus dem Feld von sechs Ländern, die sich zu Beginn des neuen Jahres den ersten Platz des Henley Passport Index teilten, und holt sich in der heute veröffentlichten Rangliste den Titel des mächtigsten Reisepasses der Welt zurück. Der Stadtstaat stellt auch einen neuen Rekord auf, denn seine Bürger haben nun Zugang zu 195 von 227 Reisezielen in der ganzen Welt ohne Visum. Frankreich, Deutschland, Italien, Japan und Spanien fallen auf den gemeinsamen Platz 2nd mit jeweils visumfreiem Zugang zu 192 Reisezielen, und eine beispiellose Gruppe von sieben Ländern mit Zugang zu 191 Reisezielen ohne vorheriges Visum - Österreich, Finnland, Irland, Luxemburg, die Niederlande, Südkorea und Schweden - liegt nun auf Platz 3rd der Rangliste, die auf exklusiven und offiziellen Daten der International Air Transport Association (IATA) beruht.

Das Vereinigte Königreich liegt zusammen mit Belgien, Dänemark, Neuseeland, Norwegen und der Schweiz auf Platz 4. , obwohl die Zahl der visumfreien Reiseziele auf 190 gesunken ist. Die USA hingegen setzen ihre seit zehn Jahren andauernde Talfahrt auf dem Index fort und fallen auf Platz 8 mit nur 186 visafreien Reisezielen. Vor 10 Jahren, im Jahr 2014, belegten das Vereinigte Königreich und die USA gemeinsam den Platz 1. auf dem Index. Afghanistan ist nach wie vor der schwächste Reisepass der Welt und hat nur zu 26 Ländern visumfreien Zugang - der niedrigste Wert in der Geschichte des 19 Jahre alten Indexes.

Dr. Christian H. Kaelin, Vorsitzender von Henley & Partners, sagt: „Die Zahl der Ziele, zu denen Reisende im weltweiten Durchschnitt visumfrei reisen können, hat sich von 58 im Jahr 2006 auf 111 im Jahr 2024 fast verdoppelt. Die globale Mobilitätslücke zwischen den Spitzenreitern und den Schlusslichtern des Index ist jedoch so groß wie nie zuvor: Das Spitzenreiterland Singapur kann rekordverdächtige 169 Ziele mehr visumfrei erreichen als Afghanistan."

Nach Angaben der IATA werden die Fluggesellschaften im Jahr 2024 fast 5 Milliarden Menschen auf 22.000 Strecken und 39 Millionen Flügen miteinander verbinden, aber ihr Generaldirektor Willie Walsh sagt, dass die Gewinnspannen unglaublich eng sind: „Die Luftfahrtindustrie erwartet in diesem Jahr Einnahmen von fast 1 Billion USD, aber die Ausgaben werden auch ein Rekordhoch von 936 Milliarden USD erreichen. Der Nettogewinn wird 30,5 Mrd. USD betragen. Daraus ergibt sich eine bescheidene Nettomarge von etwa 3 %, so dass der Gewinn pro Passagier nur 6,14 USD beträgt - kaum genug für einen einzigen Espresso in einem typischen Hotelcafé. Trotzdem sind die realen Kosten für Flugreisen in den letzten zehn Jahren um 34 % gesunken."

Aufsteiger, Absteiger und Wahlen

Die Vereinigten Arabischen Emirate schaffen es zum ersten Mal in die Top 10, nachdem sie seit der Einführung des Index im Jahr 2006 beeindruckende 152 Reiseziele hinzugewonnen haben, um ihren aktuellen Wert von 185 zu erreichen. Damit sind sie der größte Aufsteiger, da sie um bemerkenswerte 53 Plätze von 62 auf 9 aufgestiegen sind. Der größte Absteiger in den letzten zehn Jahren ist Venezuela, das um 17 Plätze von 25 auf 42nd abgestürzt ist. Am 28. Juli finden in dem Land entscheidende Präsidentschaftswahlen statt, die das Schicksal von mehr als sieben Millionen Venezolanern, die in den letzten zehn Jahren aus ihrem Land geflohen sind, verändern könnten.

In einem Kommentar in der Ausgabe Juli 2024 des Henley Global Mobility Report, der heute zusammen mit dem neuesten Pass-Ranking veröffentlicht wurde, sagt die ehemalige Karrierediplomatin des US-Außenministeriums und Senior Non-Resident Associate am Center for Strategic and International Studies Annie Pforzheimer, dass Geschäftsgruppen in einwanderungs- und tourismusabhängigen Branchen in Amerika äußerst besorgt über die bevorstehenden US-Wahlen sind: „Ihre größten Sorgen beziehen sich auf Maßnahmen, die unter einer zweiten Trump-Administration wahrscheinlich verhängt werden, einschließlich der Beendigung des Temporary Protected Status, der Rücknahme des Deferred Action for Childhood Arrivals-Status und der daraus resultierenden Massenabschiebungen von bis zu einer Million Menschen, die jetzt für diese Programme in Frage kommen."

Afrika führt die Liste der abgelehnten EU-Visa an

In einer exklusiven neuen Studie, die in dem heute veröffentlichten Bericht veröffentlicht wird, vergleicht Prof. Mehari Taddele Maru, außerordentlicher Professor an der School of Transnational Governance des Europäischen Hochschulinstituts und der Johns Hopkins University in Italien, die Ablehnungsraten von Schengen-Visa für afrikanische Antragsteller mit denen aus anderen Regionen. Die Ergebnisse zeigen, dass etwa 3 von 10 oder 30 % der afrikanischen Antragsteller auf ein Schengen-Visum abgelehnt wurden, verglichen mit 1 von 10 Antragstellern weltweit, obwohl der Kontinent die geringste Anzahl von Visumanträgen pro Kopf hat. Er fand auch Hinweise darauf, dass die Ablehnungsquote für afrikanische Staatsangehörige umso höher ist, je ärmer das Herkunftsland ist:

„Trotz der Begründungen, die sich auf angebliche Sicherheits- oder Wirtschaftsbelange stützen, zeigt das europäische Visasystem eine eindeutige Voreingenommenheit gegenüber afrikanischen Antragstellern, die mit einer dreifachen Benachteiligung konfrontiert sind: geringere Passkompetenz, höhere Ablehnungsquoten bei Visa und folglich eingeschränkte wirtschaftliche Mobilität. Kurzum, die ärmsten Menschen haben die größten Schwierigkeiten, wenn sie in wohlhabendere Länder reisen oder umziehen wollen."

