Singapour reçoit le titre de passeport le plus puissant du monde

LONDRES, 23 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Singapour se détache du peloton de six pays qui se sont partagé la première place sur le site Henley Passport Index à l'aube de la nouvelle année, récupérant son titre de passeport le plus puissant du monde dans le dernier classement publié aujourd'hui. La ville-État établit également un nouveau record, ses citoyens ayant désormais accès à 195 destinations de voyage sur 227 dans le monde sans visa. La France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et l'Espagne tombent à la deuxièmend place, chacun ayant accès à 192 destinations sans visa, et une cohorte sans précédent de sept pays, chacun ayant accès à 191 destinations sans visa préalable - Autriche, Finlande, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Corée du Sud et Suède - occupe désormais la troisièmerd place du classement, qui est basé sur des données exclusives et officielles de International Air Transport Association (IATA).

Le Royaume-Uni conserve la 4e place avec la Belgique, le Danemark, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et la Suisse, bien que son score de destination sans visa soit tombé à 190. Les États-Unis, quant à eux, poursuivent leur descente de dix ans dans l'indice, tombant à la 8ee place , avec un accès à seulement 186 destinations sans visa. Anciennes puissances en matière de passeports, le Royaume-Uni et les États-Unis occupaient conjointement la 1e place dans l'indice il y a dix ans, en 2014. L'Afghanistan reste fermement ancré en tant que passeport le plus faible du monde, avec un accès à seulement 26 pays sans visa - le score le plus bas jamais enregistré dans l'histoire de l'indice, qui existe depuis 19 ans.

Christian H. Kaelin, président de Henley & Partners, déclare : « Le nombre moyen mondial de destinations auxquelles les voyageurs peuvent accéder sans visa a presque doublé, passant de 58 en 2006 à 111 en 2024. Toutefois, l'écart de mobilité mondiale entre les pays en tête et en queue de classement est aujourd'hui plus important qu'il ne l'a jamais été, Singapour, qui occupe le premier rang, pouvant accéder à un nombre record de 169 destinations supplémentaires sans visa par rapport à l'Afghanistan ».

Selon l'IATA, les compagnies aériennes relieront près de 5 milliards de personnes sur 22 000 routes et 39 millions de vols en 2024, mais son directeur général, Willie Walsh, affirme que les marges sont incroyablement serrées : « L'industrie de l'aviation s'attend à des recettes de près de 1 000 milliards de dollars cette année, mais les dépenses atteindront également un niveau record de 936 milliards de dollars. Le bénéfice net sera de 30,5 milliards d'USD. Cela se traduit par une marge nette modeste d'environ 3 %, ce qui fait que le bénéfice par passager n'est que de 6,14 USD, soit à peine de quoi s'offrir un expresso dans un café d'hôtel typique. Malgré cela, le coût réel du transport aérien a baissé de 34 % au cours de la dernière décennie ».

Les grimpeurs, les chuteurs et les élections

Les Émirats arabes unis entrent pour la première fois dans le Top 10, après avoir ajouté un nombre impressionnant de 152 destinations depuis la création de l'indice en 2006 pour atteindre leur score actuel de 185 en matière d'exemption de visa, ce qui en fait le pays qui a le plus progressé en gagnant 53 places, passant de la 62end à la 9eth position. Le plus grand recul au cours de la dernière décennie est celui du Venezuela, qui a perdu 17 places, passant de la 25ee à la 42ee. Le 28 juillet, le pays doit organiser des élections présidentielles décisives qui pourraient changer le sort de plus de sept millions de Vénézuéliens qui ont fui leur pays au cours des dix dernières années.

Dans l'édition de juillet 2024 du rapport Henley Global Mobility Report, publié aujourd'hui en même temps que le dernier classement des passeports,Annie Pforzheimer, ancienne diplomate de carrière au département d'État des États-Unis et associée principale non résidente au Center for Strategic and International Studies, déclare que les groupes d'affaires des industries américaines dépendant de l'immigration et du tourisme sont extrêmement préoccupés par les prochaines élections américaines : « Leurs principales inquiétudes portent sur les mesures susceptibles d'être imposées par une deuxième administration Trump, notamment la fin du régime du statut de protection temporaire, le recul du statut d'action différée pour les arrivées d'enfants, et les déportations massives qui en résulteraient pour jusqu'à un million de personnes actuellement éligibles à ces programmes. »

L'Afrique en tête de liste des refus de visa de l'UE

Dans une nouvelle étude exclusive publiée dans le rapport d'aujourd'hui, Prof. Mehari Taddele Maru, professeur adjoint à l'École de gouvernance transnationale de l'Institut universitaire européen et à l'Université Johns Hopkins en Italie, compare les taux de rejet des visas Schengen pour les demandeurs africains à ceux d'autres régions. Les résultats montrent qu'environ 3 Africains sur 10, soit 30 % des demandeurs de visa Schengen, ont été déboutés, contre 1 sur 10 dans le monde entier, alors que le continent compte le plus petit nombre de demandes de visa par habitant. Il a également constaté que plus le pays africain d'origine est pauvre, plus le taux de rejet de ses ressortissants est élevé :

« Malgré des justifications fondées sur d'apparentes préoccupations sécuritaires ou économiques, le système européen de visas démontre clairement un parti pris prédéterminé contre les demandeurs africains, qui sont confrontés à un triple problème : un pouvoir de passeport plus faible, des taux de refus de visa plus élevés et, par conséquent, une mobilité économique limitée. En bref, les personnes les plus pauvres sont confrontées aux plus grandes difficultés lorsqu'elles cherchent à voyager ou à s'installer dans des pays plus prospères ».

Lire le communiqué de presse complet.