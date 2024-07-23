سنغافورة تتوَّج بأقوى جواز سفر في العالم

لندن, 23 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- تنفصل سنغافورة عن مجموعة الدول الست التي تقاسمت معها المركز الأول في مؤشر Henley لجوازات السفر عندما دخلنا العام الجديد، مستعيدة لقبها باعتبارها أقوى جواز سفر في العالم في أحدث ترتيب نُشر اليوم. كما تسجل هذه الدويلة رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث يتمتع مواطنوها الآن بالوصول إلى 195 وجهة سفر من أصل 227 وجهة في جميع أنحاء العالم دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة. وقد تراجعت فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وإسبانيا إلى المركز الثاني، حيث تتمتع كل منها بإمكانية الوصول بدون تأشيرة إلى 192 وجهة، وجاءت مجموعة جديدة تتألف من سبع دول ألا وهي النمسا، وفنلندا، وتحتل أيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا وكوريا الجنوبية والسويد في المركز الثالث؛ إذ تتمتع كل منها بإمكانية الوصول إلى 191 وجهة دون الحصول على تأشيرة مسبقة، وفقًا للبيانات الحصرية والرسمية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA).

وتظل المملكة المتحدة تحتل المركز الرابع إلى جانب بلجيكا، والدنمارك، ونيوزيلندا، والنرويج، وسويسرا، على الرغم من انخفاض عدد الوجهات التي يمكن الوصول إليها دون تأشيرة إلى 190 وجهة. من ناحية أخرى، تواصل الولايات المتحدة تراجعها الذي دام عقدًا من الزمان إلى أسفل المؤشر، متراجعة مرتبتين أخريين إلى المرتبة الثامنة بإمكانية الوصول إلى 186 وجهة فقط دون تأشيرة. واحتلت المملكة المتحدة والولايات المتحدة، الدولتان اللتان كانتا تملكان أقوى جوازات سفر في السابق، المرتبة الأولى في المؤشر قبل 10 سنوات في عام 2014. ولا تزال أفغانستان راسخة كأكثر جوازات السفر ضعفًا في العالم مع إمكانية الوصول إلى 26 دولة فقط بدون تأشيرة — وهي أدنى مرتبة وصلت إليها في تاريخ المؤشر الذي يبلغ من العمر 19 عامًا.

يقول الدكتور Christian H. Kaelin، رئيس شركة Henley & Partners: "تضاعف متوسط عدد الوجهات التي يستطيع المسافرون السفر إليها دون تأشيرة من 58 في عام 2006 إلى 111 في عام 2024. ومع ذلك، فإن فجوة التنقل العالمية بين أولئك الموجودين في أعلى وأسفل المؤشر أصبحت الآن أوسع مما كانت عليه في أي وقت مضى، حيث تمكنت سنغافورة ذات الترتيب الأعلى من الوصول إلى 169 وجهة أخرى بدون تأشيرة مقارنة بأفغانستان".

وفقًا للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، ستقوم شركات الطيران بتوصيل ما يقرب من 5 مليارات شخص عبر 22000 طريق على 39 مليون رحلة في عام 2024، ولكن مديره العام، Willie Walsh أعلن أن هامش الربح صغير بشكل لا يصدق: "إذ يتوقع قطاع الطيران إيرادات تبلغ حوالي تريليون دولار أمريكي هذا العام، لكن النفقات ستصل إلى مستوى قياسي يبلغ 936 مليار دولار أمريكي كذلك. وسيكون صافي الربح 30.5 مليار دولار أمريكي. ويترجم هذا إلى هامش صافٍ بسيط يبلغ حوالي 3٪، وهو ما يجعل الربح لكل راكب 6.14 دولارات أمريكية فقط — بالكاد يكفي لشرب قهوة إسبريسو واحدة في مقهى فندق عادي. وعلى الرغم من ذلك، انخفضت التكلفة الحقيقية للسفر الجوي بنسبة 34٪ خلال العقد الماضي".

الدول الصاعدة، والدول الهابطة، والانتخابات

دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قائمة العشرة الأوائل للمرة الأولى، بعد أن أضافت 152 وجهة مؤثرة منذ بداية المؤشر في عام 2006 لتحقق مرتبتها الحالية في عدد الدول التي يمكن دخولها دون تأشيرة البالغة 185، وهو ما يجعلها أكبر دولة صاعدة من خلال صعودها البارز 53 مركزًا من المركز 62 إلى المركز التاسع. أما أكبر الهابطين خلال العقد الماضي فهي فنزويلا، التي تراجعت 17 مركزًا، حيث هبطت من المركز 25 إلى المركز 42. ومن المقرر أن تعقد البلاد انتخابات رئاسية حاسمة في 28 يوليو يمكن أن تغير مصير أكثر من سبعة ملايين فنزويلي فروا من بلدهم على مدى السنوات العشر الماضية.

وتقول Annie Pforzheimer معلقةً في إصدار يوليو 2024 من تقرير Henley للنقل العالمي، الذي نُشر اليوم جنبًا إلى جنب مع أحدث ترتيبات جوازات السفر، وهي دبلوماسية سابقة في وزارة الخارجية الأمريكية وأكبر الباحثين المنتدبة في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، تشعر المجموعات العاملة في القطاعات المعتمدة على الهجرة والسياحة في أمريكا بقلق بالغ بشأن الانتخابات الأمريكية المقبلة: "تتعلق مخاوفهم الرئيسية بالتدابير التي من المرجح أن تُفرض في ظل إدارة ترامب الثانية، بما في ذلك إنهاء نظام حالة الحماية المؤقتة، والتراجع عن حالة الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة، والترحيل الجماعي الناتج لما يصل إلى مليون شخص مؤهل الآن لتلك البرامج".

أفريقيا تتصدر قائمة رفض تأشيرات الاتحاد الأوروبي

في أبحاث جديدة حصرية نُشرت في تقرير اليوم، قارن البروفسور Mehari Taddele Maru، أستاذ مساعد في كلية الحوكمة العابرة للحدود الوطنية في معهد الجامعة الأوروبية، وجامعة جونز هوبكنز في إيطاليا، بين معدلات رفض تأشيرات شنغن للمتقدمين الأفارقة وأولئك من القارات الأخرى. تُظهر النتائج أن حوالي 3 من كل 10 أو 30٪ من مقدمي طلبات تأشيرة شنغن الأفارقة تم رفضهم، مقارنة بـ 1 من كل 10 مقدمي طلبات في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن القارة لديها أقل عدد من طلبات التأشيرة للفرد الواحد. كما وُجد أدلة على أنه كلما كان بلد المنشأ الأفريقي أفقر، كان معدل الرفض أعلى لمواطنيه:

"على الرغم من أن المبررات معتمدة على المخاوف الأمنية أو الاقتصادية الواضحة، فإن نظام التأشيرات الأوروبي يُظهر بوضوح تحيزًا محددًا مُسبقًا ضد المتقدمين الأفارقة الذين يواجهون ضربة ثلاثية: انخفاض قوة جواز السفر، وارتفاع معدلات رفض التأشيرات، وبالتالي، صعوبة تحسين مستوى المعيشة (الحراك الاقتصادي). باختصار، يواجه أفقر الأفراد أكبر الصعوبات عند السعي للسفر أو الانتقال إلى بلدان أكثر ازدهارًا".

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