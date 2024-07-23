新加坡重奪全球最強護照榜首

倫敦2024年7月23日 /美通社/ -- 在進入新的一年時，新加坡從 Henley Passport Index 的六個國家中脫穎而出，在今天公布的最新排名中，奪回全球最強護照的頭銜。這個城市國的公民，目前可免簽證前往全球 227 個旅遊目的地中的 195 個，創下了新的紀錄。法國、德國、義大利、日本和西班牙則跌落至並列第 2 位，各自可免簽證前往 192 個目的地，而奧地利、芬蘭、愛爾蘭、盧森堡、荷蘭、南韓和瑞典這 7 個國家，則史無前例地可免簽證前往 191 個目的地，目前在排行榜上排名第 3 位。以上排名是根據 International Air Transport Association (IATA) 的獨家官方數據得出。

儘管英國的免簽證目的地得分降至 190 分，但仍與比利時、丹麥、紐西蘭、挪威和瑞士並列第 4 位。另一方面，美國的指數持續十年下滑，跌至第 8 位，只有 186 個目的地免簽證。10 年前的 2014 年，前護照強國英國和美國在此指數中共同排名第 1 位。阿富汗只有 26 個國家可以免簽證入境，這是這項有 19 年歷史的指數有紀錄以來的最低分數，仍然是世界上最弱的護照國。

Henley & Partners 主席 Christian H. Kaelin 博士表示：「全球平均可免簽證前往目的地的旅客數量，從 2006 年的 58 個增加到 2024 年的 111 個，幾乎增加了一倍。然而，指數最高和最低的人之間的全球流動差距現在比以往更大，排名第一的新加坡比阿富汗多了 169 個免簽證目的地，創下了歷史新高。」

根據 IATA 的資料，2024 年，航空公司將在二千二萬條航線上連接近 5 億人，但 IATA 總署長 Willie Walsh 表示，所獲利潤極低：「航空業預計今年收入將達近 1 萬億美元，但開支也將創下 9,360 億美元的歷史高。淨利潤將為 305 億美元。換言之，淨利潤約為 3%，每名乘客的利潤僅為 6.14 美元，僅夠在一般酒店的咖啡廳喝杯義大利咖啡。儘管如此，在過去十年中，航空旅行的實際成本下降了 34％。」

狂升、暴跌與選舉

阿聯酋首次躋身前十名，自 2006 年指數創立以來已增加了 152 個目的地，目前的免簽證分數為 185 分，從之前的第 62 位顯著攀升 53 位至第 9 位，成為升幅最大的地區。在過去十年中，跌幅最大的國家是委內瑞拉，從第 25 位暴跌 17 位，至第 42 位。委內瑞拉國將於 7 月 28 日舉行決定性的總統選舉，有望改變過去十年中超過 700 萬委內瑞拉人逃離國家的命運。

前美國國務院職業外交官、Center for Strategic and International Studies (CSIS) 資深非駐當地助理 Annie Pforzheimer 在今天與最新護照排名同時發表的 2024 年 7 月版 Henley Global Mobility Report 中評論說，美國依賴移民和旅遊業的商界團體對即將舉行的美國大選極為關注： 「大家的主要憂慮，與特朗普第二屆政府可能實施的措施有關，包括終止『臨時保護身份』制度、撤銷『童年抵美者延緩遣返』計劃，以及隨之而來的、大規模遞解目前符合這些計劃資格的多達 100 萬人。」

非洲位居歐盟拒簽名單榜首

Mehari Taddele Maru 教授是 European University Institute 跨國治理學院和義大利 Johns Hopkins University 的兼任教授，他在今天發表的獨家新研究報告中，比較了非洲申請人和其他地區申請人的申根簽證 (Schengen Visa) 拒簽率。結果顯示，儘管非洲大陸的人均簽證申請量最低，非洲申根簽證申請人中約有十分之三或 30% 遭到拒絕，而全球申請人中只有十分之一遭到拒絕。他還發現，證據表明非洲原產國越貧窮，其國民的拒絕率就越高：

「儘管有表面上的安全或經濟考量作為理由，但歐洲簽證制度清楚顯示出對非洲申請人先入為主的偏見，他們面臨三重打擊：護照權力較低、簽證拒絕率更高，因此經濟流動性有限。簡而言之，最貧窮的人在尋求旅行或移居更繁榮的國家時，面臨最大的困難。」

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SOURCE Henley & Partners