Singapur recupera el pasaporte más poderoso del mundo

LONDRES, 23 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- Singapur se separa del grupo de seis países que compartían el primer puesto en el Henley Passport Index al entrar en el nuevo año, y reclama su título como el pasaporte más poderoso del mundo en el último ranking publicado hoy. La ciudad-estado también establece un nuevo récord, ya que sus ciudadanos ahora puede viajar sin visado a 195 destinos de un total de 227 en todo el mundo. Francia, Alemania, Italia, Japón y España ocupan el 2.° puesto, cada uno con acceso sin visado a 192 destinos, y una cohorte sin precedentes de siete naciones, cada una con acceso a 191 destinos sin visado previo: Austria, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Corea del Sur y Suecia ahora ocupan el 3.° puesto en el ranking, que se basa en datos exclusivos y oficiales de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés).

El Reino Unido se mantiene en el 4.° puesto, junto con Bélgica, Dinamarca, Nueva Zelanda, Noruega y Suiza, a pesar de que su puntaje de destino sin visa descendió a 190. Estados Unidos, por otro lado, continúa su descenso de una década en el índice, y desciende al 8.° puesto, con acceso a solo 186 destinos sin visado. Las antiguas potencias de pasaportes, Reino Unido y EE. UU. ocuparon conjuntamente el 1.° puesto en el índice hace 10 años en 2014. Afganistán sigue firmemente arraigado como el pasaporte más débil del mundo, con acceso a solo 26 países sin visado, la puntuación más baja jamás registrada en la historia del índice de 19 años.

El Dr. Christian H. Kaelin, presidente de Henley & Partners, afirma: "La cantidad promedio mundial de destinos a los que los viajeros pueden acceder sin visado casi se ha duplicado, de 58 en 2006 a 111 en 2024. Sin embargo, la brecha de movilidad global entre los que están en la parte superior e inferior del índice es ahora más amplia que nunca, y Singapur, el mejor clasificado, puede acceder a un récord de 169 destinos más sin visado que Afganistán".

Según la IATA, las aerolíneas conectarán a casi 5.000 millones de personas en más de 22.000 rutas en 39 millones de vuelos en 2024, pero su director general, Willie Walsh, afirma que los márgenes son increíblemente estrechos: "La industria de la aviación espera ingresos de casi 1 billón de dólares este año, pero los gastos también alcanzarán un récord de 936.000 millones de dólares. El beneficio neto será de 30.500 millones de dólares. Esto se traduce en un modesto margen neto de alrededor del 3 %, lo que hace que el beneficio por pasajero sea de solo 6,14 dólares, apenas suficiente para un café expreso en un típico bar de hotel. A pesar de ello, el costo real de los viajes aéreos ha caído un 34 % en la última década".

Ascensos, descensos y elecciones

Los Emiratos Árabes Unidos se ubican entre los mejores 10 por primera vez, al agregar 152 destinos impresionantes, desde el inicio del índice en 2006, para lograr su puntaje actual sin visa de 185, lo que lo convierte en el que más ascendió, al subir 53 lugares notables del puesto 62.° al puesto 9.°. El mayor descenso en la última década es Venezuela, que ha caído 17 lugares del puesto 25.° al 42.°. El país celebrará elecciones presidenciales decisivas el 28 de julio, que podrían cambiar el destino de más de siete millones de venezolanos que han huido de su país en los últimos diez años.

Al comentar en la edición de julio de 2024 del Henley Global Mobility Report (Informe de Movilidad Global de Henley), publicado hoy junto con el último ranking de pasaportes, la ex diplomática de carrera del Departamento de Estado de EE. UU. y asociada principal no residente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Annie Pforzheimer, dice que los grupos empresariales en las industrias dependientes de la inmigración y el turismo en Estados Unidos están extremadamente preocupados por las próximas elecciones estadounidenses: "Sus principales preocupaciones se relacionan con las medidas que probablemente se impondrán en una segunda administración de Trump, incluido el fin del régimen de Estado de Protección Temporal, la reversión del estado de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia y las consiguientes deportaciones masivas de hasta 1 millón de personas ahora elegibles para esos programas".

África encabeza la lista de rechazos de visados de la UE

En una nueva investigación exclusiva publicada en el informe de hoy, el profesor Mehari Taddele Maru, profesor adjunto de la Facultad de Gobernanza Transnacional del Instituto Universitario Europeo (School of Transnational Governance at the European University Institute) y la Universidad Johns Hopkins de Italia, compara las tasas de rechazo de visas Schengen para los solicitantes africanos con los de otras regiones. Los resultados muestran que, alrededor de 3 de cada 10 o el 30 % de los solicitantes de visa Schengen africanos fueron rechazados, en comparación con 1 de cada 10 solicitantes de todo el mundo, a pesar de que el continente tiene el menor número de solicitudes de visa per cápita. El profesor también encontró evidencia de que cuanto más pobre es el país de origen africano, mayor es la tasa de rechazo para sus ciudadanos:

"A pesar de las justificaciones basadas en aparentes preocupaciones de seguridad o económicas, el sistema europeo de visados demuestra claramente un sesgo predeterminado contra los solicitantes africanos que se enfrentan a un triple golpe: menor poder de pasaporte, mayores tasas de rechazo de visados y, en consecuencia, movilidad económica limitada. En resumen, las personas más pobres se enfrentan a las mayores dificultades cuando buscan viajar o trasladarse a países más prósperos".

FUENTE Henley & Partners