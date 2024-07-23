Паспорт Сингапура вновь стал самым сильным в мире

ЛОНДОН, 23 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Сингапур оторвался от группы из шести стран, с начала года деливших первое место в индексе паспортов Henley, вернув себе звание самого сильного в мире паспорта в опубликованном сегодня новом рейтинге. Город-государство также ставит новый рекорд, обеспечивая теперь своим гражданам безвизовый доступ к 195 туристическим направлениям из 227 по всему миру. Франция, Германия, Италия, Япония и Испания опустились на второе место, каждая обеспечивая безвизовый доступ к 192 направлениям, а беспрецедентная группа из семи стран, каждая из которых обеспечивает доступ к 191 направлению без предварительного получения визы, — Австрия, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Южная Корея и Швеция — теперь занимают в рейтинге, основанном на эксклюзивных и официальных данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), третье место.

Великобритания сохраняет 4-е место вместе с Бельгией, Данией, Новой Зеландией, Норвегией и Швейцарией, хотя количество безвизовых направлений для нее упало до 190. США, с другой стороны, продолжают свое десятилетнее снижение в рейтинге, опустившись на 8-е место с безвизовым доступом всего к 186 направлениям. В прошлом самые сильные паспорта Великобритания и США совместно занимали 1-е место в рейтинге 10 лет назад, в 2014 году. Паспорт Афганистана остается самым слабым в мире с безвизовым доступом только в 26 стран — самый низкий показатель в истории 19-летнего рейтинга.

Д-р Кристиан Х. Келин (Christian H. Kaelin), председатель Henley & Partners, говорит: «Среднее число безвизовых направлений в мире почти удвоилось, с 58 в 2006 году до 111 в 2024 году. Тем не менее, различие в глобальной мобильности между теми, кто находится в верхней и нижней частях рейтинга, теперь больше, чем когда-либо. Паспорт Сингапура, имеющий самый высокий рейтинг, обеспечивает доступ к количеству безвизовых направлений, превышающему количество направлений, доступных с паспортом Афганистана, на рекордные 169».

По данным IATA, в 2024 году авиакомпании свяжут почти 5 млрд человек 22 000 маршрутов, по которым будет выполнено 39 млн рейсов, но генеральный директор организации Вилли Уолш (Willie Walsh) говорит, что прибыль будет невероятно низкой: «Авиационная отрасль ожидает в этом году выручку почти в 1 трлн долларов США, но расходы также будут на рекордно высоком уровне в 936 млрд долларов США. Чистая прибыль составит 30,5 млрд долларов США. Это означает скромную чистую прибыль на уровне около 3 %, в результате чего прибыль из расчета на одного пассажира составит всего 6,14 доллара США — едва покроет стоимость одного эспрессо в обычном кафе отеля. Несмотря на это, реальная стоимость авиаперевозок за последнее десятилетие упала на 34 %».

Подъемы, падения и выборы

ОАЭ впервые попали в Топ-10, добавив впечатляющие 152 направления с момента создания рейтинга в 2006 году, и достигли своего текущего безвизового показателя 185, что делает эту страну совершившей самый большой подъем, поднявшись на 53 места, с 62-го на 9-е. Самое большое падение за последнее десятилетие потерпела Венесуэла, которая опустилась на 17 мест, с 25-го на 42-е. 28 июля в стране должны состояться решающие президентские выборы, которые могут изменить судьбу более семи миллионов венесуэльцев, покинувших свою страну за последние десять лет.

Комментируя июльский выпуск 2024 года отчета Henley о глобальной мобильности, опубликованный сегодня вместе с последним рейтингом паспортов, бывший профессиональный дипломат Государственного департамента США и старший иностранный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Энни Пфорцхаймер (Annie Pforzheimer) говорит, что бизнес-группы, осуществляющие свою деятельность в Америке в иммиграционной и туристической отраслях, крайне обеспокоены предстоящими выборами в США: «Их основные опасения связаны с мерами, которые могут быть введены при второй администрации Трампа, включая прекращение режима временного защищенного статуса, отмену статуса отложенного действия для лиц, въехавших в страну детьми, и последующую массовую депортацию до 1 млн человек, которые в настоящее время имеют право на участие в этих программах».

Африка возглавляет список отказов в визе ЕС

В эксклюзивном новом исследовании, опубликованном в сегодняшнем докладе, профессор Мехари Тадделе Мару (Mehari Taddele Maru), адъюнкт-профессор Школы межгосударственного управления Европейского университетского института и Университета Джонса Хопкинса в Италии, сравнивает показатели отказа в выдаче шенгенских виз африканским претендентам с показателями для других регионов. Результаты показывают, что около 3 из 10 (или 30 %) претендентов на получение шенгенской визы из Африки получили отказ по сравнению с 1 из 10 заявителей в мире в целом, несмотря на то что на этом континенте подается меньше всего заявлений на получение визы на душу населения. Он также нашел доказательства того, что чем беднее африканская страна происхождения, тем выше процент отказов для ее граждан:

«Несмотря на оправдания, основанные на очевидных проблемах с безопасностью или экономических проблемах, европейская визовая система ясно демонстрирует заранее определенную предвзятость в отношении африканских претендентов, которые сталкиваются с тройным ударом: более слабые паспорта, больший процентов отказов в выдаче виз и, следовательно, ограниченная экономическая мобильность. Короче говоря, самые бедные люди сталкиваются с наибольшими трудностями, пытаясь посетить или переехать в более благополучные страны».

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