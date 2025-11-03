Sinopec e BASF reconhecem mutuamente os métodos de contabilização da pegada de carbono do produto, estabelecendo um novo padrão para a padronização do setor

NINGBO, China, 3 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") e BASF declararam conjuntamente o alinhamento sobre os requisitos principais dos métodos de contabilização da pegada de carbono e obtiveram o reconhecimento mútuo baseado em estrutura de metodologias na Conferência Internacional de Petróleo e Produtos Químicos da China de 2025 (CPCIC 2025), realizada de 22 a 24 de outubro em Ningbo.

Sinopec e BASF reconhecem mutuamente os métodos de contabilização da pegada de carbono de seus produtos, estabelecendo um novo referencial para a padronização do setor. (PRNewsfoto/SINOPEC)

O consenso, como exemplo corporativo dos esforços da China para alcançar a convergência internacional e obter o reconhecimento mútuo das pegadas de carbono dos produtos, marca um passo fundamental na cooperação para a transformação rumo a uma economia de baixo carbono entre empresas químicas chinesas e alemãs, assumindo a liderança no estabelecimento da confiança mútua nos dados de pegada de carbono dos produtos entre empresas chinesas e estrangeiras.

A Sinopec e a BASF contrataram conjuntamente a TÜV Rheinland, entidade de certificação independente líder mundial, para realizar uma revisão de consistência das metodologias de ambas as partes. Após várias rodadas de avaliações, a TÜV Rheinland confirmou que ambas as metodologias estão em conformidade com a norma internacional ISO 14067:2018 e com a norma nacional chinesa GB/T 24067–2024 e que permanecem consistentes em seus elementos principais. Foi emitida uma declaração formal de consistência, levando ambas as partes a um consenso de reconhecimento mútuo quanto aos seus métodos de contabilização da pegada de carbono dos produtos.

Essa medida aumentará significativamente a comparabilidade e a transparência dos dados de pegada de carbono entre diferentes regiões e cadeias de valor, melhorará a eficiência da utilização de dados, promoverá a redução coordenada de carbono na cadeia produtiva e contribuirá para o desenvolvimento sustentável e de alta qualidade tanto das empresas quanto do setor em geral.

A Sinopec tem estado na vanguarda da gestão da pegada de carbono dos seus produtos. Em 2015, foi a primeira empresa da China a lançar uma pesquisa sobre a contabilização da pegada de carbono de produtos, desenvolvendo inicialmente uma estrutura metodológica para produtos petroquímicos. Em 2023, a Sinopec conseguiu realizar a primeira contabilização automatizada da pegada de carbono de produtos petrolíferos e químicos na China.

Em 2024, juntamente com a CNPC, a CNOOC, a PipeChina e outras quatro empresas, a Sinopec iniciou e formou a primeira Aliança de Pegada de Carbono da China para a cadeia do setor de energia e química, trabalhando em conjunto para reduzir as emissões em toda a cadeia de suprimentos.

Desde 2021, a China vem construindo gradualmente um sistema de gestão da pegada de carbono e explorando o estabelecimento de padrões para a pegada de carbono de todo o ciclo de vida dos produtos, com o objetivo de estabelecer tal sistema de maneira preliminar até 2027 e publicar normas gerais nacionais de contabilização da pegada de carbono do produto, em conformidade com as práticas internacionais.

