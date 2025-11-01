Sinopec et BASF reconnaissent mutuellement les méthodes de comptabilisation de l'empreinte carbone des produits et établit une nouvelle référence pour la normalisation du secteur

NINGBO, Chine, 1er novembre 2025 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG : 0386, « Sinopec ») et BASF ont déclaré conjointement l'alignement sur les exigences fondamentales des méthodes de comptabilisation de l'empreinte carbone et sont parvenus à une reconnaissance mutuelle des méthodologies sur la base d'un cadre lors de la China International Petroleum and Chemical Conference 2025 (CPCIC 2025) qui s'est tenue du 22 au 24 octobre à Ningbo.

Sinopec and BASF Mutually Recognize Product Carbon Footprint Accounting Methods, Sets New Benchmark for Industry Standardization.

Ce consensus, qui constitue un exemple d'entreprise dans le cadre des efforts déployés par la Chine pour parvenir à une convergence internationale et à une reconnaissance mutuelle des empreintes carbone des produits, marque une étape clé dans la coopération entre les entreprises chimiques chinoises et allemandes en vue d'une transformation à faible émission de carbone, et ouvre la voie à l'établissement d'une confiance mutuelle entre les entreprises chinoises et étrangères pour les données relatives à l'empreinte carbone des produits.

Sinopec et BASF ont conjointement demandé à l'organisme de certification TÜV Rheinland, leader mondial, de procéder à un examen de la cohérence des méthodologies des deux parties. Après plusieurs séries d'évaluations, TÜV Rheinland a confirmé que les deux méthodologies sont conformes à la norme internationale ISO14067:2018 et à la norme nationale chinoise GB/T 24067-2024, et qu'elles restent cohérentes dans leurs éléments essentiels. Une déclaration formelle de cohérence a été publiée, conduisant les deux parties à un consensus de reconnaissance mutuelle de leurs méthodes de comptabilisation de l'empreinte carbone de leurs produits.

Cette initiative permettra d'améliorer considérablement la comparabilité et la transparence des données relatives à l'empreinte carbone entre les régions et les chaînes de valeur, de renforcer l'efficacité de l'utilisation des données, de promouvoir la réduction coordonnée des émissions de carbone dans la chaîne industrielle et de contribuer au développement vert et de qualité des entreprises et de l'industrie dans son ensemble.

Sinopec reste à l'avant-garde de la gestion de l'empreinte carbone des produits. En 2015, la société a été la première en Chine à lancer des recherches sur la comptabilisation de l'empreinte carbone des produits, en développant dans un premier temps un cadre méthodologique pour les produits pétrochimiques. En 2023, Sinopec a réalisé la première comptabilisation automatisée de l'empreinte carbone des produits pétroliers et chimiques en Chine.

En 2024, avec CNPC, CNOOC, PipeChina et quatre autres entreprises, la société a lancé et formé la première Alliance pour l'empreinte carbone de la Chine pour la chaîne de l'industrie de l'énergie et de la chimie, travaillant en collaboration pour réduire les émissions tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Depuis 2021, la Chine met progressivement en place un système de gestion de l'empreinte carbone et étudie l'établissement de normes pour l'empreinte carbone des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie, l'objectif étant d'établir un système préliminaire d'ici 2027 et de publier des normes générales de comptabilisation de l'empreinte carbone des produits au niveau national, conformément aux pratiques internationales.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2810156/Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/5594058/SINOPEC_Logo.jpg