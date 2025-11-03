"Sinopec" و"BASF" تتوصلان إلى اعتراف متبادل بشأن منهجيات حساب البصمة الكربونية للمنتجات، مما يضع معيارًا جديدًا للتوحيد الصناعي

نينغبو، الصين, 3 نوفمبر / تشرين ثاني 2025/PRNewswire/ -- أعلنت كل من المؤسسة الصينية للبترول والكيماويات (HKG: 0386 "Sinopec") وشركة "BASF" بشكل مشترك عن توافقهما على المتطلبات الأساسية لمنهجيات حساب البصمة الكربونية، وتوصلتا إلى اعتراف متبادل للمنهجيات على مستوى إطار العمل، وذلك خلال المؤتمر الصيني الدولي للبترول والكيماويات لعام 2025 (CPCIC 2025) الذي عُقد في نينغبو في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر.

يمثل الإجماع ، كمثال مؤسسي لدفع الصين لتحقيق التقارب الدولي والاعتراف المتبادل بصمة الكربون للمنتجات ، خطوة رئيسية في التعاون في تحويل انبعاثات الكربون المنخفضة بين الشركات الكيميائية الصينية والألمانية ، وتولي زمام المبادرة في إقامة الثقة المتبادلة في بيانات بصمة الكربون للمنتجات بين الشركات الصينية والأجنبية.

كلفت " Sinopec " و" BASF " بشكل مشترك هيئة الاعتماد العالمية الرائدة كطرف ثالث " TÜV Rheinland " لإجراء مراجعة لمدى تطابق منهجيات الطرفين. وبعد جولات تقييم متعددة، أكدت " TÜV Rheinland " أن كلتا المنهجيتين تتوافقان مع المعيار الدولي ISO14067:2018 والمعيار الوطني الصيني GB/T 24067–2024 ، وتتطابقان في العناصر الأساسية. وقد صدر بيان تطابق رسمي، مما قاد الطرفين إلى توافق للاعتراف المتبادل بمنهجياتهما لحساب البصمة الكربونية للمنتجات.

ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز بشكل كبير قابلية المقارنة والشفافية لبيانات البصمة الكربونية عبر المناطق وسلاسل القيمة، وتحسين كفاءة استخدام البيانات وتعزيز التنسيق لخفض الانبعاثات الكربونية في سلسلة الصناعة، كما ستساهم في التنمية البيئية عالية الجودة لكلتا المؤسستين والقطاع الصناعي ككل.

لطالما كانت " Sinopec " في طليعة إدارة البصمة الكربونية للمنتجات. ففي عام 2015، كانت أول شركة في الصين تطلق أبحاثًا حول حساب البصمة الكربونية للمنتجات، حيث طورت في البداية إطارًا منهجيًا لمنتجات البتروكيماويات. وفي عام 2023، نجحت " Sinopec " في تحقيق أول عملية آلية في الصين لحساب البصمة الكربونية لمنتجات البترول والكيماويات.

وفي عام 2024، بادرت بالتعاون مع شركات " CNPC " و" CNOOC " و" PipeChina " وأربع شركات أخرى، لتأسيس أول "تحالف للبصمة الكربونية" لسلسلة صناعة الطاقة والكيماويات في الصين، بهدف العمل المشترك لخفض الانبعاثات على امتداد سلسلة التوريد.

تعمل الصين منذ عام 2021 على بناء نظام لإدارة البصمة الكربونية تدريجيًا، وتستكشف وضع معايير للبصمة الكربونية للمنتجات على مدار دورة عملها الكاملة. وتهدف إلى إنشاء نظام من هذا النوع مبدئيًا بحلول عام 2027، واعتماد معايير وطنية عامة لحساب البصمة الكربونية للمنتجات بما يتماشى مع الممارسات الدولية.

