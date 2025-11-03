Sinopec und BASF erkennen gemeinsam die Methoden zur Berechnung des CO2-Fußabdrucks von Produkten an und setzen damit neue Maßstäbe für die Standardisierung in der Branche

NINGBO, China, 3. November 2025 /PRNewswire/ -- Die China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec") und BASF haben auf der China International Petroleum and Chemical Conference (CPCIC 2025), die vom 22. bis 24. Oktober in Ningbo stattfand, gemeinsam die Angleichung der Kernanforderungen an Methoden zur Berechnung des CO2-Fußabdrucks erklärt und eine rahmenbasierte gegenseitige Anerkennung der Methoden vereinbart.

Der Konsens stellt als Unternehmensbeispiel für Chinas Bestrebungen zur Erreichung einer internationalen Konvergenz und gegenseitigen Anerkennung von Produkt-CO2-Bilanzen einen wichtigen Schritt in der Zusammenarbeit zwischen chinesischen und deutschen Chemieunternehmen im Bereich der kohlenstoffarmen Transformation dar und übernimmt eine Vorreiterrolle beim Aufbau gegenseitigen Vertrauens in Produkt-CO2-Bilanzdaten zwischen chinesischen und ausländischen Unternehmen.

Sinopec und BASF beauftragten gemeinsam den weltweit führenden Zertifizierungsdienstleister TÜV Rheinland mit der Durchführung einer Konsistenzprüfung der Methoden beider Parteien. Nach mehreren Bewertungsrunden bestätigte TÜV Rheinland, dass beide Methoden dem internationalen Standard ISO14067:2018 und dem nationalen chinesischen Standard GB/T 24067-2024 entsprechen und in den Kernelementen übereinstimmen. Es wurde eine formelle Erklärung zur Konsistenz abgegeben, die beide Parteien zu einem Konsens über die gegenseitige Anerkennung ihrer Methoden zur Berechnung des CO2-Fußabdrucks ihrer Produkte führte.

Dieser Schritt wird die Vergleichbarkeit und Transparenz der CO2-Bilanzdaten über Regionen und Wertschöpfungsketten hinweg erheblich verbessern, die Effizienz der Datennutzung steigern, eine koordinierte CO2-Reduzierung in der Industriekette fördern und zu einer umweltfreundlichen, hochwertigen Entwicklung sowohl der Unternehmen als auch der gesamten Branche beitragen.

Sinopec ist ein Vorreiter beim Management des CO2-Fußabdrucks von Produkten. Im Jahr 2015 war es das erste Unternehmen in China, das mit der Forschung zur CO2-Bilanzierung von Produkten begann und zunächst einen methodischen Rahmen für petrochemische Produkte entwickelte. Im Jahr 2023 hat Sinopec die erste automatisierte CO2-Bilanz für Erdöl- und Chemieprodukte in China erstellt.

Gemeinsam mit CNPC, CNOOC, PipeChina und vier weiteren Unternehmen initiierte und gründete das Unternehmen 2024 Chinas erste Carbon Footprint Alliance für die Energie- und Chemieindustrie, die gemeinsam an der Reduzierung von Emissionen in der gesamten Lieferkette arbeitet.

Seit 2021 baut China schrittweise ein System zur Verwaltung des CO2-Fußabdrucks auf und prüft die Einführung von Standards für den CO2-Fußabdruck von Produkten über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg. Das Ziel besteht darin, ein solches System bis 2027 vorläufig einzuführen und allgemeine nationale Standards für die Berechnung des CO2-Fußabdrucks von Produkten zu veröffentlichen, die den internationalen Gepflogenheiten entsprechen.

