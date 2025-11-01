-Sinopec y BASF reconocen mutuamente sus métodos de contabilidad de la huella de carbono de los productos, estableciendo un nuevo referente para la estandarización del sector

NINGBO, China, 1 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") y BASF declararon conjuntamente la convergencia en los requisitos fundamentales de los métodos de contabilidad de la huella de carbono y alcanzaron el reconocimiento mutuo de metodologías basado en un marco conceptual en la Conferencia Internacional de Petróleo y Productos Químicos de China 2025 (CPCIC 2025), celebrada del 22 al 24 de octubre en Ningbo.

Este consenso, como ejemplo corporativo del impulso de China hacia la convergencia internacional y el reconocimiento mutuo de la huella de carbono de sus productos, representa un paso clave en la cooperación para la transformación hacia una economía baja en carbono entre empresas químicas chinas y alemanas, liderando el establecimiento de la confianza mutua en los datos de huella de carbono de los productos entre compañías chinas y extranjeras.

Sinopec y BASF encargaron conjuntamente a TÜV Rheinland, organismo de certificación independiente líder a nivel mundial, la realización de una revisión de coherencia de sus metodologías. Tras varias rondas de evaluaciones, TÜV Rheinland confirmó que ambas metodologías cumplen con la norma internacional ISO 14067:2018 y la norma nacional de China GB/T 24067-2024, y mantienen la coherencia en sus elementos fundamentales. Se emitió una declaración formal de coherencia, lo que condujo a ambas partes a un consenso de reconocimiento mutuo para sus métodos de contabilidad de la huella de carbono de sus productos.

Esta iniciativa mejorará significativamente la comparabilidad y la transparencia de los datos de huella de carbono entre regiones y cadenas de valor, optimizará la eficiencia en el uso de datos, promoverá la reducción coordinada de carbono en la cadena de valor y contribuirá al desarrollo sostenible y de alta calidad tanto de las empresas como del sector en general.

Sinopec ha estado a la vanguardia en la gestión de la huella de carbono de sus productos. En 2015, fue la primera empresa china en iniciar una investigación sobre la contabilidad de la huella de carbono de los productos, desarrollando inicialmente un marco metodológico para productos petroquímicos. En 2023, Sinopec logró la primera automatización de la contabilidad de la huella de carbono para productos petrolíferos y químicos en China.

En 2024, junto con CNPC, CNOOC, PipeChina y otras cuatro empresas, impulsó la creación de la primera Alianza China para la Huella de Carbono en la cadena de valor de la industria energética y química, colaborando para reducir las emisiones a lo largo de la cadena de suministro.

Desde 2021, China ha estado desarrollando gradualmente un sistema de gestión de la huella de carbono y explorando el establecimiento de estándares para la huella de carbono del ciclo de vida completo de los productos, con el objetivo de establecer preliminarmente dicho sistema para 2027 y publicar estándares generales nacionales de contabilidad de la huella de carbono de los productos, en consonancia con la práctica internacional.

