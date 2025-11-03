NINGBO, China, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") y BASF declararon de manera conjunta la alineación de los requisitos básicos de los métodos de contabilidad de la huella de carbono y alcanzaron un reconocimiento mutuo basado en un marco de metodologías en la Conferencia Internacional de Petróleo y Química de China 2025 (CPCIC 2025), celebrada del 22 al 24 de octubre en Ningbo.

Sinopec y BASF reconocen mutuamente los métodos de cálculo de la huella de carbono de los productos y establecen un nuevo punto de referencia para la estandarización del sector. (PRNewsfoto/SINOPEC)

El consenso, como ejemplo corporativo del impulso de China para lograr la convergencia internacional y el reconocimiento mutuo de la huella de carbono de los productos, marca un paso clave en la cooperación para la transformación baja en carbono entre las empresas químicas chinas y alemanas, ya que toma la iniciativa en el establecimiento de la confianza mutua en los datos sobre la huella de carbono de los productos entre las empresas chinas y extranjeras.

Sinopec y BASF encargaron conjuntamente a TÜV Rheinland, organismo de certificación independiente líder a nivel mundial, la realización de una revisión de la coherencia de las metodologías de ambas partes. Tras múltiples rondas de evaluaciones, TÜV Rheinland confirmó que ambas metodologías cumplen con la norma internacional ISO14067:2018 y la norma nacional china GB/T 24067–2024, y siguen siendo coherentes en sus elementos fundamentales. Se emitió una declaración formal de coherencia, lo que llevó a ambas partes a alcanzar un consenso de reconocimiento mutuo sobre sus métodos de cálculo de la huella de carbono de sus productos.

Esta medida mejorará de manera significativa la comparabilidad y la transparencia de los datos sobre la huella de carbono en todas las regiones y cadenas de valor, aumentará la eficiencia en el uso de los datos, promoverá la reducción coordinada de las emisiones de carbono en la cadena industrial y contribuirá al desarrollo ecológico y de alta calidad tanto de las empresas como de la industria en general.

Sinopec ha estado a la vanguardia de la gestión de la huella de carbono de los productos. En 2015, fue el primero de China en iniciar una investigación sobre la contabilidad de la huella de carbono de los productos, y desarrolla inicialmente un marco metodológico para los productos petroquímicos. En 2023, Sinopec logró la primera contabilidad automatizada de la huella de carbono de los productos petroleros y químicos de China.

En 2024, junto con CNPC, CNOOC, PipeChina y otras cuatro empresas, puso en marcha y formó la primera Alianza de Huella de Carbono de China para la cadena de la industria energética y química, trabajando en colaboración para reducir las emisiones en toda la cadena de suministro.

Desde 2021, China ha ido creando gradualmente un sistema de gestión de la huella de carbono y estudiando el establecimiento de normas para la huella de carbono del ciclo de vida completo de los productos, con el objetivo de establecer de manera preliminar dicho sistema para 2027 y publicar normas generales nacionales de contabilidad de la huella de carbono de los productos en consonancia con la práctica internacional.

