Sinopec realiza em Argel a cerimônia final de seleção e premiação do programa "Em busca dos Embaixadores Culturais da Juventude China-Argélia"

ARGEL, Argélia, 13 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") realizou em Argel a cerimônia final de seleção e premiação da iniciativa À la recherche d'ambassadeur culturel de la jeunesse entre la Chine et l'Algérie (Em busca dos Embaixadores Culturais da Juventude China-Argélia). Cinco jovens participantes notáveis foram nomeados Ambassadeur culturel de la jeunesse entre la Chine et l'Algérie (Embaixadores Culturais da Juventude China-Argélia), em reconhecimento aos seus esforços para compartilhar histórias de cooperação bilateral sob uma perspectiva jovem e fortalecer os laços entre os povos.

A Sinopec realiza a cerimônia final de seleção e premiação do programa “Em Busca dos Embaixadores Culturais da Juventude China-Argélia” em Argel. (PRNewsfoto/SINOPEC)

O evento serve como uma plataforma fundamental para o intercâmbio cultural e um passo concreto na implementação da iniciativa "Desenvolvimento da Juventude" dentro das oito ações comuns do Fórum de Cooperação China-Estados Árabes, estabelecendo uma base sólida para o crescimento de longo prazo das relações China-Argélia.

Yongsheng Yu, Diretor Executivo do Departamento de Branding do Grupo Sinopec, enfatizou o compromisso da empresa com a energia equilibrada e a colaboração cultural na África. "Esses jovens embaixadores demonstram como o intercâmbio entre civilizações pode despertar uma nova vitalidade na próxima geração, tornando-se um elo essencial para o entendimento mútuo", afirmou ele.

Smail Debbache, Presidente da Associação de Amizade Argélia-China, elogiou o programa por construir pontes de comunicação e entendimento entre os jovens das duas nações. "Essa iniciativa não apenas destaca a diversidade e o apelo de nossas culturas, como também evidencia o papel proativo da Sinopec em promover o aprendizado mútuo e conexões genuínas", afirmou ele.

Malika Bendouda, Ministra da Cultura e das Artes da Argélia, refletiu sobre seu contato com a filosofia chinesa durante a juventude, especialmente a influência duradoura do pensamento confucionista. Ela incentivou os jovens de ambos os países a atuarem como embaixadores culturais, utilizando o intercâmbio para criar vínculos duradouros e garantir a amizade entre gerações.

Guo Jianjun, Conselheiro Econômico e Comercial da Embaixada da China na Argélia, destacou a amizade profundamente enraizada que remonta à antiga Silk Road e que agora prospera sob a Iniciativa Belt and Road. "A juventude é o futuro da amizade entre China e Argélia. Esperamos que eles abracem a abertura e a inovação para escrever novos capítulos de cooperação", observou ele.

Desde o seu lançamento, o programa envolveu um grande número de participantes da "geração Z". Jovens argelinos enviaram 165 trabalhos, incluindo vídeos curtos e vlogs, destacando histórias da Iniciativa Belt and Road e a boa vontade bilateral. Após várias rodadas de avaliação, 30 trabalhos avançaram para as semifinais, com 15 finalistas competindo no palco antes que cinco fossem selecionados como embaixadores.

Acesse https://en.prnasia.com/releases/apac/sinopec-releases-first-sustainable-development-report-in-algeria-474510.shtml para conhecer a história da Sinopec na Argélia.

