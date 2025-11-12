Sinopec veranstaltet die Endauswahl und Preisverleihung des Wettbewerbs „Auf der Suche nach Jugendkulturbotschaftern für China und Algerien" in Algier

ALGIER, Algerien, 13. November 2025 /PRNewswire/ -- Die China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec") veranstaltete in Algier die finale Auswahl und Preisverleihung für die Initiative A la recherche d'ambassadeur culturel de la jeunesse entre la Chine et l'Algérie (Auf der Suche nach Jugendkulturbotschaftern für China und Algerien). Fünf herausragende junge Teilnehmer wurden zu Ambassadeur culturel de la jeunesse entre la Chine et l'Algérie (Jugendkulturbotschafter für China und Algerien) ernannt, in Anerkennung ihrer Bemühungen, Geschichten über die bilaterale Zusammenarbeit aus jugendlicher Perspektive zu vermitteln und die zwischenmenschlichen Beziehungen zu stärken.

Die Veranstaltung dient als wichtige Plattform für den kulturellen Austausch und stellt einen konkreten Schritt zur Umsetzung der Initiative „Youth Development" (Jugendentwicklung) im Rahmen der acht gemeinsamen Maßnahmen des China-Arab States Cooperation Forum dar, wodurch eine solide Grundlage für das langfristige Wachstum der Beziehungen zwischen China und Algerien geschaffen wird.

Yongsheng Yu, geschäftsführender Direktor der Markenabteilung der Sinopec Group, betonte das Engagement des Unternehmens für eine ausgewogene Energie- und Kulturzusammenarbeit in Afrika. Er sagte: „Diese jungen Botschafter zeigen, wie der Austausch zwischen den Kulturen der nächsten Generation neue Vitalität verleihen und zu einem wichtigen Bindeglied für gegenseitiges Verständnis werden kann."

Smail Debbache, Präsident der Algeria-China Friendship Association, lobte das Programm für den Aufbau von Kommunikations- und Verständigungsbrücken zwischen den Jugendlichen beider Nationen. Er sagte: „Diese Initiative präsentiert nicht nur die Vielfalt und Attraktivität unserer Kulturen, sondern unterstreicht auch die proaktive Rolle von Sinopec bei der Förderung des gegenseitigen Lernens und herzlicher Beziehungen."

Die algerische Ministerin für Kultur und Kunst, Malika Bendouda, reflektierte über ihre eigenen Erfahrungen mit der chinesischen Philosophie in ihrer Jugend, insbesondere über den anhaltenden Einfluss des konfuzianischen Gedankenguts. Sie forderte junge Menschen aus beiden Ländern auf, als kulturelle Botschafter zu fungieren, durch Austausch dauerhafte Bindungen zu knüpfen und generationenübergreifende Freundschaften zu pflegen.

Guo Jianjun, Wirtschafts- und Handelsrat der chinesischen Botschaft in Algerien, hob die tief verwurzelte Freundschaft hervor, die bis in die Zeit der alten Seidenstraße zurückreicht und nun im Rahmen der Belt and Road Initiative weiter gedeiht. „Die Jugend ist die Zukunft der chinesisch-algerischen Freundschaft. Wir hoffen, dass sie Offenheit und Innovation begrüßen werden, um neue Kapitel der Zusammenarbeit zu schreiben", erklärte er.

Seit seiner Einführung hat das Programm eine große Anzahl von Teilnehmern der „Gen Z" angezogen. Algerische Jugendliche reichten 165 Beiträge ein, darunter kurze Videos und Vlogs, in denen Geschichten über die Belt and Road Initiative und die bilateralen Beziehungen im Mittelpunkt standen. Nach mehreren Bewertungsrunden kamen 30 Werke ins Halbfinale. 15 Finalisten traten dann auf der Bühne gegeneinander an, bevor fünf als Botschafter ausgewählt wurden.

