Sinopec organiza la selección final y la entrega de premios del concurso "En busca de jóvenes embajadores culturales entre China y Argelia" en Argel

SINOPEC

13 nov, 2025

ARGEL, Argelia, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") celebró la selección final y la ceremonia de entrega de premios de la iniciativa "A la recherche d'ambassadeur culturel de la jeunesse entre la Chine et l'Algérie" (En busca de jóvenes embajadores culturales entre China y Argelia) en Argel. Cinco jóvenes participantes destacados fueron nombrados Ambassadeur culturel de la jeunesse entre la Chine et l' Algérie (Jóvenes embajadores culturales entre China y Argelia), en reconocimiento a sus esfuerzos por compartir historias de cooperación bilateral desde una perspectiva juvenil y fortalecer los lazos entre los pueblos.

Sinopec organiza la selección final y la ceremonia de entrega de premios del concurso "En busca de embajadores culturales juveniles entre China y Argelia" en Argel. (PRNewsfoto/SINOPEC)
El evento sirve como plataforma clave para el intercambio cultural y como paso concreto para implementar la iniciativa "Desarrollo juvenil" en el marco de las ocho acciones comunes del Foro de Cooperación China-Estados Árabes, para sentar así una base sólida para el crecimiento a largo plazo de las relaciones entre China y Argelia.

Yongsheng Yu, director general del Departamento de Marca del Grupo Sinopec, destacó el compromiso de la empresa con la colaboración equilibrada en materia de energía y cultura en África. "Estos jóvenes embajadores demuestran cómo el intercambio cultural puede despertar una nueva vitalidad entre la próxima generación, y convertirse en un vínculo fundamental para el entendimiento mutuo", afirmó.

Smail Debbache, presidente de la Asociación de Amistad Argelia-China, elogió el programa por tender puentes de comunicación y entendimiento entre los jóvenes de ambos países. "Esta iniciativa no solo muestra la diversidad y el atractivo de nuestras culturas, sino que también destaca el papel proactivo de Sinopec en fomentar el aprendizaje mutuo y las conexiones sinceras", afirmó.

La ministra argelina de Cultura y Artes, Malika Bendouda, reflexionó sobre su propio contacto con la filosofía china durante su juventud, en particular sobre la influencia perdurable del pensamiento confuciano. Instó a los jóvenes de ambos países a que actuaran como embajadores culturales, utilizando el intercambio para forjar vínculos duraderos y garantizar la amistad entre generaciones.

Guo Jianjun, consejero económico y comercial de la embajada china en Argelia, destacó la profunda amistad que se remonta a la antigua Ruta de la Seda y que ahora prospera gracias a la iniciativa de "Un cinturón, una ruta". "Los jóvenes son el futuro de la amistad entre China y Argelia. Esperamos que abracen la apertura y la innovación para escribir nuevos capítulos de cooperación", señaló.

Desde su lanzamiento, el programa ha atraído a un gran número de participantes de la "generación Z". Los jóvenes argelinos presentaron 165 trabajos, entre los que se incluían videos cortos y vlogs, en los que se destacaban historias relacionadas con la Franja y la Ruta y la buena voluntad bilateral. Tras varias rondas de revisión, 30 trabajos pasaron a la semifinal, en la que 15 finalistas compitieron en el escenario antes de que se seleccionaran cinco como embajadores.

Para conocer la historia de Sinopec en Argelia, visite https://en.prnasia.com/releases/apac/sinopec-releases-first-sustainable-development-report-in-algeria-474510.shtml.

