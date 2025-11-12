Sinopec acoge en Argel "En busca de los embajadores culturales juveniles de China-Argelia"

-Sinopec acoge en Argel la selección final y la ceremonia de entrega de premios del programa "En busca de los embajadores culturales juveniles de China-Argelia"

ARGEL, Argelia, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") celebró en Argel la ceremonia final de selección y entrega de premios de la iniciativa "En busca de embajadores culturales juveniles de China-Argelia". Cinco jóvenes participantes destacados fueron nombrados Embajadores Culturales Juveniles de China-Argelia, en reconocimiento a su labor para compartir historias de cooperación bilateral desde una perspectiva juvenil y fortalecer los lazos entre ambos pueblos.

El evento constituye una plataforma clave para el intercambio cultural y un paso concreto en la implementación de la iniciativa "Desarrollo de la Juventud" en el marco de las ocho acciones comunes del Foro de Cooperación China-Estados Árabes, sentando una base sólida para el crecimiento a largo plazo de las relaciones entre China y Argelia.

Yongsheng Yu, director general del Departamento de Marca del Grupo Sinopec, destacó el compromiso de la compañía con el equilibrio energético y la colaboración cultural en África. "Estos jóvenes embajadores demuestran cómo el intercambio intercultural puede infundir nueva vitalidad a la próxima generación, convirtiéndose en un vínculo esencial para el entendimiento mutuo", afirmó.

Smail Debbache, presidente de la Asociación de Amistad Argelia-China, elogió el programa por tender puentes de comunicación y entendimiento entre la juventud de ambos países. "Esta iniciativa no solo muestra la diversidad y el atractivo de nuestras culturas, sino que también destaca el papel proactivo de Sinopec en el fomento del aprendizaje mutuo y de vínculos sinceros", afirmó.

La ministra argelina de Cultura y Artes, Malika Bendouda, reflexionó sobre su propia experiencia con la filosofía china durante su juventud, en particular sobre la perdurable influencia del pensamiento confuciano. Instó a los jóvenes de ambos países a actuar como embajadores culturales, utilizando el intercambio para forjar lazos duraderos y asegurar la amistad intergeneracional.

Guo Jianjun, consejero económico y comercial de la Embajada de China en Argelia, destacó la profunda amistad que se remonta a la antigua Ruta de la Seda y que ahora florece bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta. "Los jóvenes son el futuro de la amistad entre China y Argelia. Esperamos que adopten la apertura y la innovación para escribir nuevos capítulos de cooperación", señaló.

Desde su lanzamiento, el programa ha contado con la participación de numerosos jóvenes de la Generación Z. Jóvenes argelinos presentaron 165 trabajos, entre vídeos cortos y videoblogs, que destacaban historias sobre la Iniciativa de la Franja y la Ruta y la buena voluntad bilateral. Tras varias rondas de evaluación, 30 trabajos pasaron a las semifinales, donde 15 finalistas compitieron en el escenario antes de que se seleccionaran cinco como embajadores.

