Sinopec organise à Alger la cérémonie de sélection finale et de remise des prix de l'initiative « À la recherche d'ambassadeurs culturels de la jeunesse entre la Chine et l'Algérie »

ALGER, Algérie, 13 novembre 2025 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG : 0386, « Sinopec ») a organisé à Alger la sélection finale et la cérémonie de remise des prix dans le cadre de l'initiative À la recherche d'ambassadeurs culturels de la jeunesse entre la Chine et l'Algérie. Cinq jeunes participants remarquables ont été nommés ambassadeurs culturels de la jeunesse entre la Chine et l'Algérie, en reconnaissance de leurs efforts pour renforcer les liens entre les peuples et partager les histoires de la coopération bilatérale sous le regard des jeunes.

Cet événement constitue une plateforme clé pour les échanges culturels et une étape concrète dans la mise en œuvre de l'initiative « Développement de la jeunesse » à travers les huit actions communes du Forum de coopération entre la Chine et les États arabes, et jette ainsi des bases solides pour l'évolution à long terme des relations entre la Chine et l'Algérie.

Yongsheng Yu, directeur général de la division « Marque » du groupe Sinopec, a mis l'accent sur l'engagement de l'entreprise en faveur d'une collaboration équilibrée en Afrique dans les secteurs de l'énergie et de la culture. « Ces jeunes ambassadeurs démontrent que les échanges entre civilisations peuvent insuffler une nouvelle vitalité à la prochaine génération et devenir un lien essentiel pour la compréhension mutuelle », a-t-il déclaré.

Smaïl Debeche, président de l'Association d'amitié entre l'Algérie et la Chine, a salué le programme qui a permis de jeter des ponts favorisant la communication et la compréhension entre les jeunes des deux nations. « Cette initiative ne met pas seulement en avant la diversité et l'attrait de nos cultures, mais souligne aussi le rôle proactif de Sinopec dans la promotion de l'apprentissage mutuel et des relations sincères », a-t-il ajouté.

Malika Bendouda, ministre algérienne de la culture et des arts, a évoqué sa propre familiarisation avec la philosophie chinoise dans sa jeunesse, en particulier l'influence durable de la pensée confucéenne. Elle a exhorté les jeunes des deux pays à servir d'ambassadeurs culturels, en forgeant des liens durables grâce à des échanges garantissant l'amitié intergénérationnelle.

Guo Jianjun, conseiller économique et commercial à l'ambassade de Chine en Algérie, a insisté sur l'amitié profondément enracinée qui remonte à l'ancienne Route de la soie, et qui prospère désormais avec l'initiative « la Ceinture et la Route ». « Les jeunes sont l'avenir de l'amitié entre la Chine et l'Algérie. Nous espérons qu'ils feront preuve d'ouverture et d'esprit d'innovation pour écrire les nouveaux chapitres de la coopération », a-t-il conclu.

Depuis son lancement, le programme a attiré un grand nombre de participants de la « génération Z ». Les jeunes Algériens ont soumis 165 contributions, notamment de brèves vidéos et des vidéoblogues mettant en lumière la bonne volonté bilatérale ainsi que des histoires autour de la Ceinture et la Route. À l'issue de plusieurs cycles d'examen, 30 œuvres ont été retenues pour les demi-finales, et 15 finalistes ont concouru sur scène avant que cinq d'entre eux ne soient sélectionnés comme ambassadeurs.

Pour en savoir plus sur l'histoire de Sinopec en Algérie, veuillez consulter le site https://en.prnasia.com/releases/apac/sinopec-releases-first-sustainable-development-report-in-algeria-474510.shtml.

