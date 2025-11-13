سينوبك تستضيف الحفل الختامي لمشروع "البحث عن السفراء الثقافيين الشباب الجزائريين ـ الصينيين" في الجزائر

الجزائر العاصمة، الجزائر، 13 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- استضافت شركة الصين للبترول والكيماويات (بورصة هونغ كونغ: 0386، " Sinopec ") الحفل الختامي لمشروع "البحث عن السفراء الثقافيين الشباب الجزائريين ـ الصينيين" في الجزائر. وقد حصل خمسة مشاركين شباب متميزين على لقب "السفراء الثقافيين الشباب الجزائريين ـ الصينيين"، تقديراً لجهودهم في مشاركة قصص التعاون الثنائي برؤية شبابية وتعزيز الروابط الشعبية.

يمثل هذا الحدث منصة رئيسية للتبادل الثقافي وخطوة ملموسة لتنفيذ مبادرة "تنمية الشباب" ضمن الإجراءات المشتركة الثمانية لمنتدى التعاون الصيني العربي، مما يرسي أساساً متيناً للنمو طويل الأجل للعلاقات الصينية الجزائرية.

أكد يونغ شنغ يو، المدير الإداري لإدارة العلامة التجارية لمجموعة سينوبك، على التزام الشركة بالتعاون المتوازن في مجالي الطاقة والثقافة في أفريقيا، قائلاً: "يُظهر هؤلاء السفراء الشباب كيف يمكن للتبادل الحضاري أن يبعث روحاً جديدة بين الجيل القادم، ليصبحوا حلقة وصل حيوية للتفاهم المتبادل".

أشاد إسماعيل دبش، رئيس جمعية الصداقة الجزائرية الصينية، بالبرنامج لبنائه جسوراً للتواصل والتفاهم بين شباب البلدين، قائلاً: "لا تُبرز هذه المبادرة تنوع وجاذبية ثقافاتنا فحسب، بل تسلط الضوء أيضاً على الدور الاستباقي لسينوبك في تعزيز التعلم المتبادل والروابط الإنسانية الصادقة".

تحدثت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية مليكة بن دودة عن اطّلاعها على الفلسفة الصينية في شبابها، خاصة التأثير الدائم للفكر الكونفوشيوسي. وحثت الشباب من البلدين على أن يكونوا سفراء ثقافيين، وأن يوظّفوا هذا التبادل لإقامة روابط دائمة وضمان الصداقة بين الأجيال.

أكد قو جيان جي، المستشار الاقتصادي والتجاري في السفارة الصينية بالجزائر، على الصداقة ال عريقة التي تعود إلى طريق الحرير القديم وتزدهر الآن في ظل مبادرة الحزام والطريق، قائلاً: "الشباب هم مستقبل الصداقة الصينية الجزائرية. نأمل أن يتبنوا الانفتاح والابتكار لكتابة فصول جديدة من التعاون".

شهد البرنامج مشاركة واسعة من "جيل زد" منذ إطلاقه . قدم الشباب الجزائريون 165 مشاركة، بما في ذلك مقاطع فيديو قصيرة ومدونات مرئية، تسلط الضوء على قصص الحزام والطريق وروح المودة بين البلدين. بعد جولات متعددة من المراجعة، تأهل 30 عملاً إلى الدور نصف النهائي، حيث تنافس 15 متأهلاً نهائياً على المسرح ليقع الاختيار في النهاية على خمسة منهم كسفراء.

