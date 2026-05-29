シカゴのSMYTHが NORTH AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2026 のNO.1に選出
ニュース提供50 Best
29 5月, 2026, 12:39 JST
- シカゴのSmythが、S.Pellegrino & Acqua Panna 主催の The Best Restaurant in North America 2026 に選出されました。
- ニューオーリンズのEmeril'sのEmeril Lagasseが SevenRooms Icon Award を受賞しました。
- ニューヨークのLyséeのEunji Leeが、Valrhona 主催の North America's Best Pastry Chef Award を受賞しました。
- Vik主催の North America's Best Sommelier Award を、ニューヨークのLe BernardinおよびAldo Sohm Wine BarのAldo Sohmが受賞しました。
- サンフランシスコのBenuのCorey Leeが Estrella Damm Chefs' Choice Award を受賞しました。
- サンフランシスコのAtelier Crennが Sustainable Restaurant Award を受賞しました。
- サバンナのThe GreyのMashama Baileyが North America's Best Female Chef Award を受賞しました。
- ワシントンDCのAlbiが、Lee Kum Kee主催の Highest Climber Award を受賞しました。
- カルガリーのEightが Highest New Entry Award を受賞しました。
ニューオーリンズ, 2026年5月29日 /PRNewswire/ -- 料理界をリードする著名人が今夜ニューオーリンズに集結し、S.Pellegrino & Acqua Panna 主催の North America's 50 Best Restaurants 2026 において、Smythが The Best Restaurant in North America に選ばれました。Sheraton New Orleans Hotelで行われた授賞式では、第2回目のリストとともに、いくつかの特別賞受賞者が表彰されました。このリストは20都市にわたり、カナダから14店舗、アメリカから36店舗が含まれており、今年は新たに18店舗がリストに加わりました。
シェフのJohn ShieldsとKaren Urie Shieldsが率いるSmythは、2025年リストのNo.4から順位を上げ、No.1に選ばれました。生産者や供給業者のネットワークに根ざした個性的な料理アプローチにより、旬の食材を正確かつ進化し続ける味覚の旅へと昇華させます。以下、カルガリーのEight（No.2）、リンカーンのRestaurant Pearl Morissette（No.3）が続きます。
North America's 50 Best Restaurants のコミュニティ・ディレクターである Faye Huggett氏は、次のように述べています。North America's 50 Best Restaurantsの第2版は、この地域のダイニングシーンを特徴づける多様性、創造性、卓越性を称えるものです。Smythの皆さま、そして情熱と創造性で業界を前進させ続けるすべてのシェフとチームの皆さま、おめでとうございます。
John 'The Bajan Farmer' Jonesが、illycaffè 主催の Champions of Change Award の受賞者に選ばれました。Restaurant Pearl Morissetteは Art of Hospitality Award を受賞し、シンシナティのWildweedは One To Watch Award を受賞しました。これらの賞は、今年の授賞式に先立って事前発表されたものです。
