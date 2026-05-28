SMYTH, À CHICAGO, OCCUPE LA PLACE NO.1 DU PALMARÈS NORTH AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2026

Smyth à Chicago est nommé lauréat de The Best Restaurant in North America 2026, sponsorisé par S.Pellegrino & Acqua Panna

à Chicago est nommé lauréat de The Best Restaurant in North America 2026, sponsorisé par S.Pellegrino & Acqua Panna Emeril Lagasse de Emeril's à la Nouvelle-Orléans obtient le SevenRooms Icon Award

de Emeril's à la Nouvelle-Orléans obtient le SevenRooms Icon Award Eunji Lee , de Lysée à New York, remporte le North America's Best Pastry Chef Award, sponsorisé par Valrhona

, de Lysée à New York, remporte le North America's Best Pastry Chef Award, sponsorisé par Valrhona Le North America's Best Sommelier Award, parrainé par Vik, est décerné à Aldo Sohm de Le Bernardin et de Aldo Sohm Wine Bar à New York

de Le Bernardin et de Aldo Sohm Wine Bar à New York Corey Lee de Benu à San Francisco remporte l'Estrella Damm Chefs' Choice Award

de Benu à San Francisco remporte l'Estrella Damm Chefs' Choice Award L' Atelier Crenn à San Francisco remporte le Sustainable Restaurant Award

à San Francisco remporte le Sustainable Restaurant Award Mashama Bailey de The Grey's à Savannah reçoit le North America's Best Female Chef Award

de The Grey's à Savannah reçoit le North America's Best Female Chef Award Albi à Washington DC est le lauréat du Highest Climber Award, parrainé par Lee Kum Kee

à Washington DC est le lauréat du Highest Climber Award, parrainé par Lee Kum Kee Eight à Calgary remporte le Highest New Entry Award

Pour consulter la liste complète 1-50, veuillez cliquer ici.

NOUVELLE ORLÉANS, 29 mai 2026 /PRNewswire/ -- Des personnalités culinaires de premier plan se sont réunies à la Nouvelle-Orléans ce soir pour la cérémonie du North America's 50 Best Restaurants 2026, sponsorisé par S.Pellegrino & Acqua Panna, au cours duquel Smyth a été nommé The Best Restaurant in North America. La cérémonie qui s'est déroulée au Sheraton New Orleans Hotel a présenté la deuxième édition du palmarès ainsi que plusieurs lauréats de prix spéciaux. Le palmarès couvre 20 villes, dont 14 restaurants du Canada et 36 des États-Unis, avec 18 nouvelles entrées dans la liste cette année.

Smyth in Chicago is named The Best Restaurant in North America at the North America’s 50 Best Restaurants 2026 awards, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, held in New Orleans on May 28th.

Smyth, dirigé par les chefs John et Karen Urie Shields, est No.1, alors qu'il était No.4 au palmarès 2025. Une approche personnelle de la cuisine et un réseau de producteurs et de fournisseurs, transforme les ingrédients de saison en une expérience gastronomique précise et en constante évolution. Suivent le Eight (No.2) de Calgary et le Restaurant Pearl Morissette (No.3) à Lincoln.

Faye Huggett, directrice de communauté pour North America's 50 Best Restaurants déclare : "La deuxième édition de North America's 50 Best Restaurants célèbre la diversité, la créativité et l'excellence qui caractérisent la scène gastronomique de la région. Félicitations à Smyth et à tous les chefs et équipes dont la passion et la créativité continuent à faire avancer le secteur."

John 'The Bajan Farmer' Jones a été nommé lauréat du Champions of Change Award, sponsorisé par illycaffè. Le Restaurant Pearl Morissette a reçu le Art of Hospitality Award, tandis que Wildweed, à Cincinnati, a reçu le One To Watch Award, complétant ainsi les prix annoncés avant la cérémonie de cette année.

Media center :

https://mediacentre.theworlds50best.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2990360/NA_50_Best_Restaurants_2026_awards.jpg

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2989207/North_America_50_Best_Restaurants.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2977725/50_Best_Restaurants_Logo.jpg