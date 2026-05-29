시카고 SMYTH, NORTH AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2026에서 No.1
뉴스 제공처50 Best
2026년 05월 29일 12:05 KST
- 시카고 Smyth, S.Pellegrino & Acqua Panna 후원 The Best Restaurant in North America 2026에 선정
- 뉴올리언스 Emeril's의 Emeril Lagasse, SevenRooms Icon Award 수상
- 뉴욕 Lysée의 Eunji Lee가 Valrhona 후원 North America's Best Pastry Chef Award 수상
- Vik 후원 North America's Best Sommelier Award, 뉴욕 Le Bernardin 및 Aldo Sohm Wine Bar의 Aldo Sohm 품에
- 샌프란시스코 Benu의 Corey Lee, Estrella Damm Chefs' Choice Award 수상
- 샌프란시스코 Atelier Crenn, Sustainable Restaurant Award 수상
- 서배너 The Grey의 Mashama Bailey, North America's Best Female Chef Award 수상
- 워싱턴 D.C.의 Albi, Lee Kum Kee 후원 Highest Climber Award 수상
- 캘거리 Eight, Highest New Entry Award 수상
전체 1-50위 명단은 여기에서 확인 가능.
뉴올리언스, 2026년 5월 29일 /PRNewswire/ -- 북미를 대표하는 미식 업계 관계자들이 참석한 가운데 5월 12일 밤 뉴올리언스에서 S.Pellegrino & Acqua Panna가 후원하는 North America's 50 Best Restaurants 2026 시상식이 열렸다. 이 자리에서 Smyth가 The Best Restaurant in North America로 선정됐다. Sheraton New Orleans Hotel에서 열린 이번 시상식에서는 2회차 순위와 함께 여러 특별상 수상자들이 발표됐다. 올해 명단에는 총 20개 도시의 레스토랑이 포함됐으며, 캐나다 레스토랑 14곳과 미국 레스토랑 36곳이 이름을 올렸다. 또한 올해는 신규 진입 레스토랑 18곳이 명단에 포함됐다.
셰프 John Shields와 Karen Urie Shields가 이끄는 Smyth는 2025년 No.4에서 상승해 올해 No.1에 올랐다. 생산자 및 공급업체 네트워크를 기반으로 한 개인적인 요리 철학을 바탕으로, 제철 식재료를 정교하면서도 끊임없이 진화하는 테이스팅 여정으로 구현해냈다는 평가를 받았다. 그 뒤를 이어 캘거리의 Eight가 No.2, 링컨의 Restaurant Pearl Morissette가 No.3에 올랐다.
페이 허깃(Faye Huggett) North America's 50 Best Restaurants 커뮤니티 디렉터는 "2회차 North America's 50 Best Restaurants 명단에은 북미 다이닝 업계를 규정하는 다양성과 창의성, 그리고 탁월함이 잘 투영돼 있다"며 "Smyth와 업계를 지속적으로 발전시키고 있는 모든 셰프 및 팀에게 축하를 전한다"고 말했다.
John 'The Bajan Farmer' Jones는 illycaffè가 후원하는 Champions of Change Award 수상자로 선정됐다. 또 Restaurant Pearl Morissette는 Art of Hospitality Award를 수상했으며, 신시내티 소재 Wildweed가 One To Watch Award를 수상하며 올해 시상식에 앞서 발표된 특별상이 마무리됐다.
