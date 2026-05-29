芝加哥 SMYTH 餐廳榮登 2026 年 NORTH AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS NO.1
新聞提供者50 Best
29 5月, 2026, 13:33 CST
- Smyth 餐廳位於芝加哥，摘下 2026 年 The Best Restaurant in North America 桂冠，此獎由 S.Pellegrino & Acqua Panna 贊助
- 新奧爾良 Emeril's 餐廳的 Emeril Lagasse 榮獲 SevenRooms Icon Award
- 紐約市 Lysée 餐廳的 Eunji Lee 獲得由Valrhona 贊助的 North America's Best Pastry Chef Award
- 由 Vik 贊助的North America's Best Sommelier Award，頒予紐約市 Le Bernardin 及 Aldo Sohm Wine Bar 的 Aldo Sohm
- 三藩市 Benu 餐廳的 Corey Lee 榮獲 Estrella Damm Chefs' Choice Award
- 三藩市 Atelier Crenn 獲頒 Sustainable Restaurant Award
- 薩凡納 The Grey 餐廳的 Mashama Bailey 榮獲 North America's Best Female Chef Award
- 華盛頓特區的 Albi 餐廳獲頒由Lee Kum Kee 贊助的 Highest Climber Award
- 卡加利的 Eight 餐廳喜獲 Highest New Entry Award
如需查看 1 至 50 名的完整榜單，請點擊此處。
新奧爾良2026年5月29日 /美通社/ -- 多位餐飲界領軍人物28日晚聚首新奧爾良，出席由 S.Pellegrino & Acqua Panna 贊助的 North America's 50 Best Restaurants 2026 頒獎典禮，會上 Smyth 榮獲 The Best Restaurant in North America 殊榮。於新奧爾良喜來登酒店 (Sheraton New Orleans Hotel) 舉行的頒獎典禮，頒布了第二屆榜單及相關特別獎項。此榜單橫跨 20 個城市，包括 14 間加拿大餐廳及 36 間美國餐廳，今年更迎來 18 間新餐廳首度入榜。
由主廚 John Shields 與 Karen Urie Shields 領軍的Smyth，一舉登上 No.1 之位，相較 2025 年名單的No.4 實現華麗躍升。該餐廳秉承個性化烹飪理念，植根於農人與供應商網絡之中，將時令食材化為一趟精準不已、生生不息的美味之旅。緊接在後的是卡加利的 Eight (No.2) 及林肯的 Restaurant Pearl Morissette (No.3)。
North America's 50 Best Restaurants 社群總監 Faye Huggett 表示：「第二屆 North America's 50 Best Restaurants 頌揚塑造本地餐飲風貌的多元、創新與卓越。謹此恭喜 Smyth，以及所有滿懷熱忱與創意，不斷引領業界邁步向前的廚師及團隊。」
John 'The Bajan Farmer' Jones 榮獲由 illycaffè 贊助的 Champions of Change Award。Restaurant Pearl Morissette 獲頒 Art of Hospitality Award，而辛辛那提的 Wildweed 則拿下 One To Watch Award，以上為本年度典禮前預先公佈的獎項。
媒體中心： https://mediacentre.theworlds50best.com/
SOURCE 50 Best
分享這篇文章