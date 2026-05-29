SMYTH DI CHICAGO AL NO.1 POSTO NELLA CLASSIFICA NORTH AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2026

Smyth di Chicago nominato The Best Restaurant in North America 2026, sponsorizzato da S.Pellegrino & Acqua Panna

di Chicago nominato The Best Restaurant in North America 2026, sponsorizzato da S.Pellegrino & Acqua Panna Emeril Lagasse dell'Emeril's di New Orleans riceve il SevenRooms Icon Award

dell'Emeril's di New Orleans riceve il SevenRooms Icon Award Eunji Lee del Lysée di New York vince il North America's Best Pastry Chef Award, sponsorizzato da Valrhona

del Lysée di New York vince il North America's Best Pastry Chef Award, sponsorizzato da Valrhona Il premio North America's Best Sommelier Award, sponsorizzato da Vik, va ad Aldo Sohm di Le Bernardin e dell'Aldo Sohm Wine Bar di New York

di Le Bernardin e dell'Aldo Sohm Wine Bar di New York Corey Lee del Benu di San Francisco vince l'Estrella Damm Chefs' Choice Award

del Benu di San Francisco vince l'Estrella Damm Chefs' Choice Award L' Atelier Crenn di San Francisco riceve il Sustainable Restaurant Award

di San Francisco riceve il Sustainable Restaurant Award Mashama Bailey del The Grey di Savannah riceve il North America's Best Female Chef Award

del The Grey di Savannah riceve il North America's Best Female Chef Award Albi a Washington DC si aggiudica l'Highest Climber Award, sponsorizzato da Lee Kum Kee

a Washington DC si aggiudica l'Highest Climber Award, sponsorizzato da Lee Kum Kee Eight a Calgary ottiene l'Highest New Entry Award

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NEW ORLEANS, 29 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Le principali personalità del mondo culinario si sono riunite questa sera a New Orleans per l'evento North America's 50 Best Restaurants 2026, sponsorizzato da S.Pellegrino & Acqua Panna, in cui Smyth è stato nominato The Best Restaurant in North America. La cerimonia tenutasi presso lo Sheraton New Orleans Hotel ha celebrato la seconda edizione della classifica, oltre ai vincitori di diversi premi speciali. La classifica comprende 20 città, tra cui 14 ristoranti canadesi e 36 statunitensi, con 18 nuovi ingressi che si sono aggiunti quest'anno.

Smyth in Chicago is named The Best Restaurant in North America at the North America’s 50 Best Restaurants 2026 awards, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, held in New Orleans on May 28th.

Smyth, guidato dagli chef John Shields e Karen Urie Shields, si è aggiudicato il No.1 posto, salendo dal No.4 nella classifica 2025. Un approccio personale alla cucina, radicato in una rete di coltivatori e fornitori, trasforma gli ingredienti stagionali in un percorso gustativo preciso e in continua evoluzione. Seguono in classifica Eight (No.2) di Calgary e Restaurant Pearl Morissette (No.3) di Lincoln.

Faye Huggett, Direttore della Comunità per North America's 50 Best Restaurants, afferma: "La seconda edizione di North America's 50 Best Restaurants celebra la diversità, la creatività e l'eccellenza che caratterizzano la scena gastronomica della regione. Congratulazioni a Smyth e a tutti gli chef e ai team la cui passione e creatività continuano a far progredire il settore."

John 'The Bajan Farmer' Jones è stato proclamato vincitore del Champions of Change Award, sponsorizzato da illycaffè. Restaurant Pearl Morissette è stato insignito dell'Art of Hospitality Award, mentre Wildweed di Cincinnati ha ricevuto il One To Watch Award, completando così i premi preannunciati in vista della cerimonia di quest'anno.

Centro stampa:

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