Sob o patrocínio do ministro da Indústria e Recursos Minerais - inauguração da primeira edição do bootcamp "Pioneiros em Minerais do Futuro"

RIADE, Arábia Saudita, 9 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Sob o patrocínio de Sua Excelência, Sr. Bandar bin Ibrahim AlKhorayef, ministro da Indústria e Recursos Minerais, Sua Excelência, engº. Khalid bin Saleh Al-Mudaifer, vice-ministro da Indústria e Recursos Minerais para Assuntos de Mineração, inaugurou o treinamento presencial da primeira edição da Competição Global de Inovação em Minerais, intitulado "Pioneiros em Minerais do Futuro" (Future Minerals Pioneers). A competição é organizada pelo Ministério da Indústria e Recursos Minerais em parceria com o Programa Nacional de Desenvolvimento Industrial e Logística (NIDLP).

O bootcamp presencial começou na quinta-feira, 8 de janeiro de 2026, e vai até 10 de janeiro de 2026, reunindo 356 participantes qualificados representando 32 países no cenário global de competições. Os participantes foram selecionados entre 1.812 candidatos em 57 países ao redor do mundo, indicando o forte alcance internacional da competição. Os participantes sauditas representaram 68% da coorte qualificada, enquanto 32% representaram participação internacional. O bootcamp é o marco final da competição, abrindo caminho para o anúncio dos vencedores e o reconhecimento dos parceiros em 14 de janeiro de 2026, durante o Future Minerals Forum em Riade.

Durante sua visita ao bootcamp, Sua Excelência o vice-ministro da Indústria e Recursos Minerais para Assuntos de Mineração, Engº. Khalid bin Saleh Al-Mudaifer, revisou protótipos de soluções apresentados pelas equipes participantes, observou apresentações inovadoras de projetos e examinou os mecanismos operacionais do bootcamp. A visita de S.E. também incluiu uma visão geral dos resultados dos workshops interativos, bem como o envolvimento com sessões de mentoria e discussões técnicas de acompanhamento.

As equipes participantes competem em três trilhas principais, abordando seis desafios estratégicos, com dois desafios atribuídos a cada trilha. Entre elas está a Trilha de Tecnologias Inteligentes, que foca em soluções inteligentes de conformidade dentro de complexos de mineração e no aprimoramento dos processos de exploração mineral; a Trilha de Segurança e Proteção, dedicada a desenvolver soluções preventivas e proativas para mitigar riscos em locais de mineração e fortalecer a saúde e segurança da força de trabalho; e a Trilha de Sustentabilidade de Recursos, que aborda desafios relacionados à mineração circular e à melhoria da eficiência do uso da água em todas as operações de mineração.

O bootcamp contou com ampla participação de parceiros-chave e entidades de apoio, liderados pelo principal parceiro da competição, a Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden), ao lado do principal parceiro para a fase de competição nacional, a Saudi Mining Services Company (ESNAD). Esse engajamento também inclui uma série de entidades nacionais e internacionais que contribuíram para o desenho de desafios, mentoria, avaliação e capacitação das equipes participantes.

O bootcamp também reúne um grupo distinto de especialistas locais e internacionais, juntamente com membros de painéis de jurados que representam mais de 16 entidades dos setores público e privado, aumentando a diversidade de conhecimentos, a profundidade da avaliação e a qualidade geral dos resultados da competição.

O programa presencial de bootcamp inclui uma série de workshops de conscientização e sessões de mentoria dedicadas ao desenvolvimento e avaliação de soluções, garantindo seu alinhamento com desafios reais no setor de mineração e minerais.

O Bootcamp Pioneiros em Minerais do Futuro representa a fase final da Competição Global de Inovação em Minerais, combinando desenvolvimento prático, orientação especializada e colaboração entre inovadores, especialistas e parceiros, culminando na seleção e reconhecimento dos vencedores durante o Future Minerals Forum 2026.

Nos últimos quatro anos, o Future Minerals Forum se estabeleceu como uma plataforma global fundamental para enfrentar os desafios mais urgentes do setor de mineração, acelerar investimentos e promover cadeias de suprimentos minerais responsáveis - reforçando o papel crescente do Reino como um dos principais contribuintes para moldar o futuro dos minerais em todo o mundo.

