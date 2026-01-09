産業鉱物資源大臣の後援のもと、「未来の鉱物パイオニア（Future Minerals Pioneers）」ブートキャンプ第1期開講

リヤド（サウジアラビア）, 2026年1月9日 /PRNewswire/ -- 工業鉱物資源大臣Bandar bin Ibrahim AlKhorayef氏の後援のもと、工業鉱物資源副大臣（鉱物資源担当）であるKhalid bin Saleh Al-Mudaifer氏が、 「未来の鉱物パイオニア（Future Minerals Pioneers）」と題された第1回グローバル鉱物イノベーション・コンペティション（Global Minerals Innovation Competition）の対面式ブートキャンプを開幕しました。本コンペティションは、Ministry of Industry and Mineral Resourcesが国家産業開発物流プログラム（National Industrial Development and Logistics Program、NIDLP）と共同で主催します。

対面式ブートキャンプは2026年1月8日木曜日から1月10日まで開催され、グローバル・コンペティション・ステージに進出した32か国を代表する356名の選抜参加者が一堂に会します。参加者は世界57か国から応募した1,812名の中から選抜され、本コンペティションの国際的な広がりを示しています。サウジアラビア人参加者が選抜者の68％を占め、残りの32％が海外からの参加者でした。本ブートキャンプはコンペティションの最終段階であり、2026年1月14日にリヤドで開催される「未来の鉱物フォーラム（Future Minerals Forum）」において、受賞者の発表とパートナー表彰に向けた道筋を整えるものです。

工業鉱物資源副大臣（鉱物資源担当）、Khalid bin Saleh Al-Mudaifer氏は、ブートキャンプ視察中に参加チームが提示したソリューション試作機を検証し、革新的なプロジェクト発表を視察するとともに、ブートキャンプの運営メカニズムを点検しました。同氏の訪問では、インタラクティブ・ワークショップの成果概要の説明に加え、メンタリング・セッションへの参加および付随する技術的議論も行われました。

参加チームは3つのコア・トラックで競い合い、各トラックに割り当てられた2つの課題を含む計6つの戦略的課題に取り組んでいます。具体的な内容は以下の通りです。鉱山複合施設内のスマート・コンプライアンス・ソリューションと鉱物探査プロセスの強化に焦点を当てる「スマート・テクノロジー・トラック（Smart Technologies Track）」、鉱山現場のリスク軽減と労働者の健康・安全強化に向けた予防的/先制的ソリューション開発に特化した「安全/セキュリティ・トラック（Safety and Security Track）」、循環型鉱業と鉱業活動全体における水利用効率改善に関連する課題に取り組む「資源持続可能性トラック（Resource Sustainability Track）」です。

このブートキャンプには、主要パートナーであるSaudi Arabian Mining Company（Ma'aden）を中心に、国内大会フェーズの主要パートナーであるSaudi Mining Services Company（ESNAD）をはじめ、主要パートナーや支援団体から幅広い参加がありました。この取り組みには、課題設計、メンタリング、審査、参加チームの支援に貢献した国内外のさまざまな団体も含まれています。

ブートキャンプには国内外の著名な専門家集団に加え、16以上の官民組織を代表する審査委員が結集しており、専門性の多様性、評価の深み、そして競技成果全体の質を高めています。

対面式ブートキャンプ・プログラムでは、鉱業/鉱物分野における現実の課題との整合性を確保するため、ソリューションの開発と評価に特化した一連の啓発ワークショップおよびメンタリング・セッションを実施します。

未来の鉱物パイオニア（Future Minerals Pioneers）ブートキャンプは、グローバル鉱物イノベーション・コンペティション（Global Minerals Innovation Competition）の最終段階に当たります。ここでは、実践的な開発、専門的な指導、イノベーター/専門家/パートナー間の協働を統合し、その集大成として2026年未来鉱物フォーラム（Future Minerals Forum 2026）で受賞者の選定と表彰を行います。

過去4年間で、未来の鉱物フォーラム（Future Minerals Forum）は鉱業分野における喫緊の課題解決、投資促進、責任ある鉱物サプライ・チェーンの推進に向けた主要なグローバル・プラットフォームとしての地位を確立してきました。これにより、世界的な鉱物の未来を形作る主要な貢献者として、サウジアラビア王国の存在感はますます高まっています。

