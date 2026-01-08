Unter der Schirmherrschaft des Ministers für Industrie und Bodenschätze - Eröffnung der ersten Ausgabe des Bootcamps „Future Minerals Pioneers"

RIYADH, Saudi-Arabien, 8. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Unter der Schirmherrschaft Seiner Exzellenz Herrn Bandar bin Ibrahim AlKhorayef, Minister für Industrie und Bodenschätze, eröffnete Seine Exzellenz Herr Khalid bin Saleh Al-Mudaifer, stellvertretender Minister für Industrie und Bodenschätze für Bergbauangelegenheiten, das Präsenz-Bootcamp der ersten Ausgabe des globalen Innovationswettbewerbs für Mineralien mit dem Titel „Future Minerals Pioneers". Der Wettbewerb wird vom Ministerium für Industrie und Bodenschätze in Zusammenarbeit mit dem National Industrial Development and Logistics Program (NIDLP) organisiert.

Future Minerals Pioneers

Das Präsenz-Bootcamp begann am Donnerstag, dem 8. Januar 2026, und dauert bis zum 10. Januar 2026. Es bringt 356 qualifizierte Teilnehmer aus 32 Ländern auf der globalen Wettbewerbsbühne zusammen. Die Teilnehmer wurden aus 1.812 Bewerbern aus 57 Ländern weltweit ausgewählt, was die starke internationale Reichweite des Wettbewerbs verdeutlicht. Saudi-arabische Teilnehmer machten 68 % der qualifizierten Kohorte aus, während 32 % internationale Teilnehmer waren. Das Bootcamp ist der letzte Meilenstein des Wettbewerbs und ebnet den Weg für die Bekanntgabe der Gewinner und die Würdigung der Partner am 14. Januar 2026 während des Future Minerals Forum in Riad.

Während seines Rundgangs durch das Bootcamp begutachtete der stellvertretende Minister für Industrie und Bodenschätze für Bergbauangelegenheiten, Ing. Khalid bin Saleh Al-Mudaifer, die von den teilnehmenden Teams vorgestellten Lösungsprototypen, sah sich innovative Projektpräsentationen an und informierte sich über die Funktionsweise des Bootcamps. Der Besuch Seiner Exzellenz umfasste auch einen Überblick über die Ergebnisse interaktiver Workshops sowie die Teilnahme an Mentoring-Sitzungen und begleitenden technischen Diskussionen.

Die teilnehmenden Teams treten in drei Kernbereichen gegeneinander an und befassen sich mit sechs strategischen Herausforderungen, wobei jedem Bereich zwei Herausforderungen zugeordnet sind. Dazu gehören der Bereich „Intelligente Technologien", der sich auf intelligente Compliance-Lösungen in Bergbaukomplexen und die Verbesserung von Mineralerkundungsprozessen konzentriert, der Bereich „Sicherheit und Schutz", der sich der Entwicklung präventiver und proaktiver Lösungen zur Risikominderung an Bergbaustandorten und zur Stärkung der Gesundheit und Sicherheit der Belegschaft widmet, sowie der Bereich „Nachhaltigkeit der Ressourcen", der sich mit Herausforderungen im Zusammenhang mit zirkulärem Bergbau und der Verbesserung der Wassernutzungseffizienz im gesamten Bergbaubetrieb befasst.

Das Bootcamp verzeichnete eine breite Beteiligung wichtiger Partner und unterstützender Einrichtungen, angeführt vom Hauptpartner des Wettbewerbs, der Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden), sowie dem Hauptpartner für die nationale Wettbewerbsphase, der Saudi Mining Services Company (ESNAD). Zu diesem Engagement gehören auch eine Reihe nationaler und internationaler Einrichtungen, die zur Gestaltung der Herausforderungen, zur Betreuung, zur Bewertung und zur Unterstützung der teilnehmenden Teams beigetragen haben.

Das Bootcamp bringt auch eine Gruppe renommierter lokaler und internationaler Experten sowie Mitglieder der Jury zusammen, die mehr als 16 Einrichtungen des öffentlichen und privaten Sektors vertreten, wodurch die Vielfalt des Fachwissens, die Tiefe der Bewertung und die Gesamtqualität der Wettbewerbsergebnisse verbessert werden.

Das Präsenzprogramm des Bootcamps umfasst eine Reihe von Sensibilisierungsworkshops und Mentoring-Sitzungen, die sich der Entwicklung und Bewertung von Lösungen widmen und deren Übereinstimmung mit den realen Herausforderungen im Bergbau- und Mineraliensektor sicherstellen.

Das Future Minerals Pioneers Bootcamp stellt die letzte Phase des Global Minerals Innovation Competition dar und kombiniert praktische Entwicklung, fachliche Anleitung und Zusammenarbeit zwischen Innovatoren, Experten und Partnern, die in der Auswahl und Auszeichnung der Gewinner während des Future Minerals Forum 2026 gipfelt.

In den letzten vier Jahren hat sich das Future Minerals Forum als wichtige globale Plattform etabliert, um die dringendsten Herausforderungen im Bergbausektor anzugehen, Investitionen zu beschleunigen und verantwortungsvolle Mineralienlieferketten voranzutreiben – und damit die wachsende Rolle des Königreichs als führender Mitgestalter der Zukunft der Mineralien weltweit zu stärken.

Für weitere Informationen über das Future Minerals Forum besuchen Sie bitte:

https://www.futuremineralsforum.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857122/Future_Minerals_Pioneers.jpg