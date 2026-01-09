Bajo el patrocinio del ministro de Industria y Recursos Minerales - Inauguración de la primera edición del Bootcamp "Pioneros de los minerales del futuro"

RIAD, Arabia Saudita, 9 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Bajo el patrocinio de Su Excelencia el Sr. Bandar bin Ibrahim AlKhorayef, Ministro de Industria y Recursos Minerales, Su Excelencia el Ing. Khalid bin Saleh Al-Mudaifer, viceministro de Industria y Recursos Minerales para Asuntos Mineros, inauguró el bootcamp presencial de la primera edición del Concurso Mundial de Innovación en Minerales, titulado "Pioneros de los minerales del futuro" (Future Minerals Pioneers). El concurso está organizado por el Ministerio de Industria y Recursos Minerales en colaboración con el Programa Nacional de Desarrollo Industrial y Logística (NIDLP).

Future Minerals Pioneers

El bootcamp presencial comenzó el jueves 8 de enero de 2026 y se prolongará hasta el 10 de enero de 2026, y reunirá a 356 participantes calificados que representan a 32 países en la etapa de competencia mundial. Los participantes fueron seleccionados entre 1812 solicitantes de 57 países de todo el mundo, lo que demuestra el gran alcance internacional de la competencia. Los participantes saudíes representaron el 68 % de la cohorte calificada, mientras que el 32 % representó la participación internacional. El bootcamp es la última etapa de la competencia, que allana el camino para el anuncio de los ganadores y el reconocimiento de los socios el 14 de enero de 2026, durante el Future Minerals Forum en Riad.

Durante su visita al bootcamp, Su Excelencia el Viceministro de Industria y Recursos Minerales para Asuntos Mineros, el ingeniero Khalid bin Saleh Al-Mudaifer, revisó los prototipos de soluciones presentados por los equipos participantes, observó las presentaciones de proyectos innovadores y examinó los mecanismos operativos del bootcamp. La visita de Su Excelencia también incluyó una visión general de los resultados de los talleres interactivos, así como la participación en sesiones de tutoría y debates técnicos complementarios.

Los equipos participantes compiten en tres categorías principales, en las que se abordan seis desafíos estratégicos, con dos desafíos asignados a cada categoría. Entre ellas, se incluyen la Smart Technologies Track, que se centra en soluciones de cumplimiento normativo inteligentes dentro de los complejos mineros y en la mejora de los procesos de exploración de minerales; la Safety and Security Track, dedicada al desarrollo de soluciones preventivas y proactivas para mitigar los riesgos en las explotaciones mineras y fortalecer la salud y la seguridad de los trabajadores; y la Resource Sustainability Track, que aborda los desafíos relacionados con la minería circular y la mejora de la eficiencia en el uso del agua en todas las operaciones mineras.

El bootcamp ha contado con una amplia participación de socios clave y entidades de apoyo, lideradas por el socio principal del concurso, la Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden), junto con el socio principal para la fase nacional de la competencia, la Saudi Mining Services Company (ESNAD). Esta iniciativa también incluye una serie de entidades nacionales e internacionales que contribuyeron al diseño de los desafíos, la tutoría, la evaluación y la capacitación de los equipos participantes.

El bootcamp también reúne a un distinguido grupo de expertos locales e internacionales, junto con miembros de jurados que representan a más de 16 entidades del sector público y privado, lo que mejora la diversidad de conocimientos, la profundidad de la evaluación y la calidad general de los resultados de la competencia.

El programa de bootcamp presencial incluye una serie de talleres de sensibilización y sesiones de tutoría dedicadas al desarrollo y la evaluación de soluciones, lo que garantiza su adecuación a los desafíos del mundo real en el sector de la minería y los minerales.

El Pioneros de los minerales del futuro Bootcamp representa la fase final de la Global Minerals Innovation Competition, que combina el desarrollo práctico, la orientación especializada y la colaboración entre innovadores, expertos y socios, y culmina con la selección y el reconocimiento de los ganadores durante el Future Minerals Forum 2026.

En los últimos cuatro años, el Future Minerals Forum se ha consolidado como una plataforma mundial clave para abordar los desafíos más apremiantes del sector minero, acelerar la inversión y promover cadenas de suministro de minerales responsables, lo que refuerza la función cada vez más importante del Reino como uno de los principales contribuyentes a la configuración del futuro de los minerales en todo el mundo.

Para más información sobre el Future Minerals Forum, visite:

https://www.futuremineralsforum.com

