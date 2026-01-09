산업광물자원부 장관이 후원하는 "미래 광물 개척자" 부트캠프 1기 개막

리야드, 사우디아라비아, 2026년 1월 9일 /PRNewswire/ -- 반다르 빈 이브라힘 알코라예프(Bandar bin Ibrahim AlKhorayef) 사우디아라비아 산업광물자원부 장관(Minister of Industry and Mineral Resources)이 후원하는 글로벌 광물 혁신 경진대회(Global Minerals Innovation Competition) 1기 대면 부트캠프가 칼리드 빈 살레 알 무다이퍼(Khalid bin Saleh Al-Mudaifer) 산업광물자원부 광업 담당 차관이 참석한 가운데 "미래 광물 개척자"라는 제목으로 개막했다. 이 대회는 산업광물자원부가 국가산업개발물류 프로그램(National Industrial Development and Logistics Program, NIDLP)과 함께 주관하는 행사다.

이번 대면 부트캠프는 2026년 1월 8일 목요일에 시작해 2026년 1월 10일까지 이어지며 예선을 통과한 32개국 대표 356명이 글로벌 무대에서 자웅을 겨룬다. 참가자는 전 세계 57개국에서 신청한 1,812명 중에서 선발되어 이번 대회의 국제적 영향력을 입증했다. 사우디 참가자가 예선 통과자의 68%를 차지하고 있으며 외국 참가자 비중은 32%다. 부트캠프는 경진대회의 대미로, 2026년 1월 14일 리야드에서 열리는 미래 광물 포럼(Future Minerals Forum in Riyadh)에서 우승자 발표와 파트너 포상이 진행된다.

칼리드 빈 살레 알 무다이퍼 산업광물자원부 광업 담당 차관은 부트캠프 시찰 중 참가팀들이 출품한 솔루션 시제품을 둘러보고 혁신 프로젝트 발표를 참관했으며 부트캠프 운영 방식도 살펴봤다. 또 대화형 워크숍의 결과물을 참관하고 멘토링 세션과 관련 기술 토론에도 참여했다.

참가팀들은 세 종목, 여섯 과제에서 자웅을 겨루며, 종목마다 두 과제씩 배정된다. 종목은 스마트 기술(Smart Technologies), 안전과 보안(Safety and Security), 자원 지속가능성(Resource Sustainability)으로, 스마트 기술 부문에서는 광산 단지 내 스마트 컴플라이언스 솔루션과 광물 탐사 프로세스 개선을, 안전과 보안 부문에서는 광산 현장의 위험을 해소하고 인력의 건강과 안전 강화를, 자원 지속가능성 부문에서는 순환 채굴과 광산 운영 전반의 물 사용 효율 개선 문제를 골자로 한다.

이번 부트캠프에는 대회 메인 파트너인 사우디아라비아 광업회사(Ma'aden)와 국내 대회 메인 파트너인 사우디 광업 서비스 회사(ESNAD)를 필두로 주요 파트너와 지원 기관이 대대적으로 참여했다. 또 과제 설계, 멘토링, 심사, 참가팀 지원에 국내외 단체가 대거 참여했다.

아울러 16곳 이상의 공공 및 민간 부문 기관 대표자로 구성된 심사위원단을 비롯해 국내외 저명한 전문가들도 이번 부트캠프에 함께 해 전문 지식의 다양성과 평가의 깊이, 대회 결과의 질을 높였다.

이번 대면 부트캠프 프로그램에서는 솔루션 개발 및 평가 목적의 인식 제고 워크숍과 멘토링 세션도 다수 진행되어 솔루션이 광업 및 광물 분야의 실제 과제에 부합하게 하는 역할도 하고 있다.

미래 광물 개척자 부트캠프는 글로벌 광물 혁신 경진대회의 마지막 단계로, 실무 개발, 전문 지도, 혁신가, 전문가 및 파트너 간 협업이 집대성되며 2026년 미래 광물 포럼에서 수상자 선정과 표창이 이뤄지는 것으로 막을 내리게 된다.

미래 광물 포럼은 지난 4년 사이 광업 분야에서 가장 시급한 과제를 해결하고 투자를 촉진하며 책임 있는 광물 공급망을 발전시키는 핵심 글로벌 플랫폼으로 자리매김하여 사우디아라비아가 전 세계 광물의 미래를 좌우하는 주도 국가로서 위상을 드높이는 데 기여하였다.

