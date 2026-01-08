Con el patrocinio del Ministro de Industria y Recursos Minerales - Inauguración de la primera edición del Bootcamp "Future Minerals Pioneers"

RIYADH, Arabia Saudí, 8 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Bajo el patrocinio de Su Excelencia Bandar bin Ibrahim AlKhorayef, Ministro de Industria y Recursos Minerales, Su Excelencia el Ing. Khalid bin Saleh Al-Mudaifer, Viceministro de Industria y Recursos Minerales para Asuntos Mineros, inauguró el taller presencial de la primera edición de la Competición Global de Innovación en Minerales, titulada "Future Minerals Pioneers". La competición es organizada por el Ministerio de Industria y Recursos Minerales en colaboración con el Programa Nacional de Desarrollo Industrial y Logística (NIDLP).

El taller presencial comenzó el jueves 8 de enero de 2026 y se extenderá hasta el 10 de enero de 2026, reuniendo a 356 participantes calificados de 32 países en la fase de competición global. Los participantes fueron seleccionados entre 1.812 solicitantes de 57 países de todo el mundo, lo que indica el fuerte alcance internacional de la competición. Los participantes saudíes representaron el 68 % del grupo calificado, mientras que el 32 % representó la participación internacional. El taller es el hito final de la competición y allana el camino para el anuncio de los ganadores y el reconocimiento de los socios el 14 de enero de 2026, durante el Future Minerals Forum en Riad.

Durante su visita al taller, Su Excelencia el Viceministro de Industria y Recursos Minerales para Asuntos Mineros, Ing. Khalid bin Saleh Al-Mudaifer, revisó los prototipos de soluciones presentados por los equipos participantes, observó presentaciones de proyectos innovadores y examinó los mecanismos operativos del taller. La visita de Su Excelencia también incluyó una descripción general de los resultados de los talleres interactivos, así como la participación en sesiones de tutoría y debates técnicos complementarios.

Los equipos participantes compiten en tres áreas principales, abordando seis desafíos estratégicos, con dos desafíos asignados a cada área. Estas incluyen Área de Tecnologías Inteligentes, que se centra en soluciones de cumplimiento inteligente dentro de los complejos mineros y en la mejora de los procesos de exploración minera; Área de Seguridad, dedicada al desarrollo de soluciones preventivas y proactivas para mitigar los riesgos en las minas y fortalecer la salud y la seguridad de los trabajadores; y Área de Sostenibilidad de los Recursos, que aborda los desafíos relacionados con la minería circular y la mejora de la eficiencia del uso del agua en las operaciones mineras.

El taller ha contado con una amplia participación de socios clave y entidades de apoyo, lideradas por el socio principal de la competición, la Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden), junto con el socio principal de la fase nacional de la competición, la Saudi Mining Services Company (ESNAD). Esta participación también incluye a diversas entidades nacionales e internacionales que contribuyeron al diseño de los desafíos, la mentoría, el arbitraje y la capacitación de los equipos participantes.

El taller también reúne a un distinguido grupo de expertos locales e internacionales, junto con miembros de jurados que representan a más de 16 entidades del sector público y privado, lo que enriquece la diversidad de conocimientos, la profundidad de la evaluación y la calidad general de los resultados del concurso.

El programa del taller presencial incluye una serie de talleres de sensibilización y sesiones de mentoría dedicados al desarrollo y la evaluación de soluciones, garantizando su adaptación a los desafíos reales del sector minero y de minerales.

El Future Minerals Pioneers Bootcamp representa la fase final de la Competición Global de Innovación en Minerales, que combina desarrollo práctico, orientación especializada y colaboración entre innovadores, expertos y socios, culminando con la selección y el reconocimiento de los ganadores durante el Future Minerals Forum 2026.

En los últimos cuatro años, el Future Minerals Forum se ha consolidado como una plataforma global clave para abordar los desafíos más urgentes del sector minero, impulsar la inversión y promover cadenas de suministro de minerales responsables, lo que refuerza el creciente papel del Reino como un actor clave en la definición del futuro de los minerales a nivel mundial.

