Sous le patronage du ministre de l'Industrie et des Ressources minérales - Inauguration de la première édition du Bootcamp « Future Minerals Pioneers »

RIYADH, Arabie saoudite, 8 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Sous le patronage de Son Excellence M. Bandar bin Ibrahim AlKhorayef, le ministre de l'Industrie et des Ressources minérales, Son Excellence Khalid bin Saleh Al-Mudaifer, ingénieur, vice-ministre de l'Industrie et des Ressources minérales pour les affaires minières, a inauguré le Bootcamp en présentiel de la première édition du Concours mondial d'innovation dans le domaine des minéraux, intitulé « Future Minerals Pioneers ». Le concours est organisé par le ministère de l'Industrie et des Ressources minérales en partenariat avec le National Industrial Development and Logistics Program (NIDLP).

Future Minerals Pioneers

Le Bootcamp sur site a débuté le jeudi 8 janvier 2026 et se poursuivra jusqu'au 10 janvier 2026. Il réunit 356 participants qualifiés représentant 32 pays sur la scène de la compétition mondiale. Les participants ont été sélectionnés parmi 1 812 candidats issus de 57 pays du monde entier, ce qui témoigne de la forte portée internationale du concours. Les participants saoudiens représentaient 68 % du groupe de participants éligibles, tandis que 32 % représentaient la participation internationale. Le Bootcamp constitue la dernière étape du concours, ouvrant la voie à l'annonce des gagnants et à la reconnaissance des partenaires le 14 janvier 2026, lors du Future Minerals Forum (Forum des minéraux du futur) à Riyad.

Au cours de sa visite du Bootcamp, Son Excellence le vice-ministre de l'Industrie et des Ressources minérales chargé des affaires minières, Khalid bin Saleh Al-Mudaifer, ingénieur, a examiné les prototypes de solutions présentés par les équipes participantes, a assisté à des présentations de projets innovants et a examiné les mécanismes opérationnels du Bootcamp. La visite de S. E. comprenait également une présentation des résultats des ateliers interactifs, ainsi que l'engagement dans des sessions de mentorat et les discussions techniques qui les accompagnent.

Les équipes participantes s'affrontent sur trois parcours principaux, en relevant six défis stratégiques, deux défis étant assignés à chaque parcours. Il s'agit notamment du parcours des technologies intelligentes, qui se concentre sur les solutions de conformité intelligentes au sein des complexes miniers et sur l'amélioration des processus d'exploration minérale ; du parcours de la sûreté et de la sécurité, dédié au développement de solutions préventives et proactives pour atténuer les risques sur les sites miniers et renforcer la santé et la sécurité de la main-d'œuvre ; et du parcours de la durabilité des ressources, qui aborde les défis liés à l'exploitation minière circulaire et à l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation de l'eau dans les opérations minières.

Le Bootcamp a bénéficié d'une large participation de partenaires clés et d'entités de soutien, au premier rang desquels le partenaire principal du concours, la Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden), ainsi que le partenaire principal de la phase nationale du concours, la Saudi Mining Services Company (ESNAD). Cet engagement inclut également une série d'entités nationales et internationales qui ont contribué à la conception des défis, au mentorat, au jugement et à l'habilitation des équipes participantes.

Le Bootcamp rassemble aussi un groupe distingué d'experts locaux et internationaux, ainsi que les membres des jurys représentant plus de 16 entités des secteurs public et privé, renforçant ainsi la diversité de l'expertise, la profondeur de l'évaluation et la qualité globale des résultats du concours.

Le programme du Bootcamp sur site comprend un ensemble de sessions de sensibilisation et de séances pratiques de mentorat consacrées à l'élaboration et à l'évaluation de solutions, en veillant à ce qu'elles soient adaptées aux défis réels du secteur de l'exploitation minière et des minéraux.

Le Bootcamp Future Minerals Pioneers représente la phase finale du concours mondial d'innovation dans le domaine des minéraux, combinant développement pratique, conseils spécialisés et collaboration entre innovateurs, experts et partenaires, et aboutissant à la sélection et à la reconnaissance des gagnants lors du Future Minerals Forum 2026.

Au cours des quatre dernières années, le Future Minerals Forum s'est imposé comme une plateforme mondiale essentielle pour relever les défis les plus pressants du secteur minier, accélérer les investissements et faire progresser les chaînes d'approvisionnement en minéraux responsables, renforçant ainsi le rôle croissant du Royaume en tant que principal contributeur à l'élaboration de l'avenir des minéraux dans le monde entier.

