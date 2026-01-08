在工業與礦產資源部部長的贊助下----首屆「Future Minerals Pioneers」訓練營開幕

在參觀訓練營期間，工業與礦產資源部礦產事務副部長 Khalid bin Saleh Al-Mudaifer 閣下已審查參賽團隊提出的解決方案原型，觀看創新項目口頭報告，並考察訓練營的運作機制。閣下的此次訪問還包括互動研討會成果的概述，以及參與指導課程和相關科技討論。

參賽隊伍將在三個核心賽道上展開角逐，處理六項策略挑戰，以及每個賽道指定的兩項挑戰。當中包括 Smart Technologies Track（專注礦業綜合體內的智能合規解決方案和提升礦產勘探流程）、Safety and Security Track（致力開發預防與主動解決方案，從而降低礦場風險，並加強員工健康與安全。）和 Resource Sustainability Track（探討與循環採礦相關的挑戰，並改善採礦營運間的用水效率）。

該訓練營吸引許多重要合作夥伴和支持實體廣泛參與，當中該比賽的主要合作夥伴以 Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) 為首，並攜手國家級比賽主要合作夥伴 Saudi Mining Services Company (ESNAD)。此合作還包括多個國家/地區和國際實體，它們為挑戰的設計、指導、評判與參賽團隊支持，作出貢獻。

該訓練營還雲集傑出當地和國際專家，以及代表超過 16 個公營或私營機構的評審團成員。這增強專業知識多元、評估深度與整體比賽結果質素。

該實體訓練營計劃包括一系列意識提升研討會與指導會議，致力發展和評估解決方案，並確保這些解決方案迎合採礦與礦產行業的現實挑戰。

Future Minerals Pioneers Bootcamp 是 Global Minerals Innovation Competition 的最後階段，它結合實踐發展、專業指導，以及創新者、專家與合作夥伴之間的合作。最終於 Future Minerals Forum 2026 上，選出和表揚得獎者。

過去四年，Future Minerals Forum 已成為解決採礦業最緊迫挑戰、加速投資和推進負責任礦產供應鏈的關鍵全球平台，鞏固沙地阿拉伯王國為塑造全球礦產未來的重要貢獻者地位。

