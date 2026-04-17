Startek® e CCI Global concluem a fusão, criando uma líder global em IA aprimorada por humanos

Com mais de 50.000 colaboradores em 55 centros de atendimento em todo o mundo, a organização unificada dimensiona soluções de experiência do cliente (CX) centradas no ser humano e orientadas por IA para as principais empresas globais.

DENVER, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Startek®, fornecedora global de soluções de experiência do cliente (CX) com foco no digital, anunciou hoje a conclusão bem-sucedida de sua fusão com a CCI Global. Essa união cria uma líder do setor baseada em uma visão singular: oferecer uma experiência do cliente centrada no ser humano e liderada por IA em escala.

A organização unificada reúne mais de 50.000 colaboradores que atendem empresas globais líderes em setores como serviços financeiros e de seguros, varejo, saúde, comércio eletrônico e telecomunicações. Com 55 centros de atendimento em 22 países, esse alcance expandido fortaleceu a capacidade do grupo de fornecer CX contínuo e de alta qualidade em uma rede diversificada que abrange as Américas, Ásia-Pacífico, Europa e África.

A integração da herança digital da Startek com a estrutura operacional da CCI Global cria uma base sólida para a IA aprimorada por humanos. Ao combinar recursos de IA agênticos com uma força de trabalho global de alta inteligência emocional, a organização unificada oferece automação sofisticada que fortalece as conexões humanas, em vez de substituí-las. Essa abordagem garante que as necessidades complexas dos clientes sejam atendidas por meio de soluções mais inteligentes e econômicas que promovem o crescimento dos negócios sem sacrificar a empatia.

"Ao unir a herança digital da Startek com a excelência operacional da CCI, não estamos apenas escalando. Estamos redefinindo a categoria de CX", declarou Bharat Rao, CEO global da Startek. "Estamos indo além do modelo tradicional de Terceirização de Processos de Negócios (BPO) para liderar uma nova era de IA aprimorada por humanos, onde a tecnologia capacita nossos colaboradores a focar na inteligência emocional que gera verdadeira lealdade do cliente."

A organização já está integrando a plataforma proprietária de análise de dados da Startek com as estruturas operacionais de ponta da CCI. Esse roteiro combinado garante que os clientes vejam melhorias imediatas nos insights preditivos, redução do atrito digital e ganhos mensuráveis na produtividade dos agentes por meio do treinamento de IA em tempo real.

"Nosso sucesso sempre esteve enraizado em nossa equipe", declarou Martin Roe, CEO da CCI Global. "Ao unir forças com a Startek, estamos fornecendo aos nossos 50.000 colaboradores as ferramentas de IA mais avançadas do setor, garantindo que todas as interações, seja na África, Europa, Ásia ou Américas, seja definida pela precisão técnica e pela engenhosidade humana."

Sobre a Startek

A Startek® é líder global em gerenciamento de experiência do cliente, oferecendo soluções completas de transformação digital e CX. Com mais de 35 anos de experiência, a Startek capacita empresas de diversos setores para criar interações memoráveis e personalizadas com seus clientes. Presente em 14 países com uma equipe de mais de 38.000 colaboradores, a Startek tem o compromisso de conectar marcas com seus clientes por meio de inovação, empatia e excelência operacional.

Para saber mais, acesse www.startek.com e siga-nos no LinkedIn @Startek.

Sobre a CCI Global

A CCI é a maior e pioneira da África em terceirização de processos de negócios, oferecendo soluções inovadoras e digitalmente habilitadas para a experiência do cliente para marcas globais líderes. Com duas décadas de experiência no setor e uma equipe de mais de 17.000 funcionários, a CCI oferece suporte a clientes em todo o Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, Canadá , Nova Zelândia e outros países. A CCI impactou positivamente mais de 350.000 vidas por meio da geração de empregos e continua sendo a referência de excelência operacional, crescimento impactante e experiência do cliente de nível mundial. Para saber mais, acesse www.cciglobal.com.

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FONTE Startek