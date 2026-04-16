Startek® y CCI Global completan su fusión, creando un líder mundial en IA aumentada humana

Con más de 50.000 empleados en 55 centros de operaciones en todo el mundo, la organización unificada ofrece soluciones de experiencia del cliente (CX) centradas en el ser humano y basadas en IA para las empresas líderes a nivel mundial.

DENVER, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Startek®, un proveedor global de soluciones de experiencia del cliente (CX) con enfoque digital anunció hoy la exitosa fusión con CCI Global. Esta unión crea un nuevo líder del sector basado en una visión única: ofrecer una experiencia del cliente centrada en el ser humano e impulsada por IA a gran escala.

La organización unificada reúne a más de 50.000 empleados que prestan servicios a empresas líderes a nivel mundial en sectores como banca, finanzas y seguros, comercio minorista, salud, comercio electrónico y telecomunicaciones. Con 55 centros de operaciones en 22 países, este mayor alcance fortalece la capacidad del grupo para ofrecer una experiencia del cliente fluida y de alta calidad a través de una red diversificada que abarca América, Asia-Pacífico, Europa y África.

La integración de la herencia digital de Startek con el marco operativo de CCI Global crea una base sólida para la IA aumentada humana. Al combinar las capacidades de la IA con una fuerza laboral global de alta inteligencia emocional, la organización unificada ofrece una automatización sofisticada que fortalece las conexiones humanas en lugar de reemplazarlas. Este enfoque garantiza que las complejas necesidades de los clientes se satisfagan mediante soluciones más inteligentes y rentables que impulsan el crecimiento empresarial sin sacrificar la empatía.

"Al fusionar la herencia digital de Startek con la excelencia operativa de CCI, no solo estamos creciendo, sino que estamos redefiniendo la categoría de experiencia del cliente", afirmó Bharat Rao, consejero delegado global de Startek. "Estamos trascendiendo el modelo tradicional de BPO para liderar una nueva era de IA aumentada humana, donde la tecnología permite a nuestros colaboradores centrarse en la inteligencia emocional que impulsa la verdadera fidelización del cliente".

La organización ya está integrando la plataforma de análisis de datos propia de Startek con los marcos operativos de vanguardia de CCI. Esta hoja de ruta conjunta garantiza que los clientes verán mejoras inmediatas en la información predictiva, una menor fricción digital y ganancias cuantificables en la productividad de los agentes mediante el entrenamiento con IA en tiempo real.

"Nuestro éxito siempre se ha basado en nuestra gente", declaró Martin Roe, consejero delegado de CCI Global. "Al unir fuerzas con Startek, proporcionamos a nuestros 50.000 empleados las herramientas de IA más avanzadas del sector, garantizando que cada interacción, ya sea en África, Europa, Asia o América, se caracterice por la precisión técnica y el ingenio humano."

Acerca de Startek

Startek® es líder mundial en gestión de la experiencia del cliente, ofreciendo soluciones integrales de transformación digital y CX. Con más de 35 años de experiencia, Startek ayuda a empresas de diversos sectores a crear interacciones memorables y personalizadas con sus clientes. Presente en 14 países con un equipo de más de 38.000 profesionales, Startek se compromete a conectar las marcas con sus clientes a través de la innovación, la empatía y la excelencia operativa.

Para obtener más información, visite www.startek.com y síganos en LinkedIn @Startek.

Acerca de CCI Global

CCI es la empresa más grande de África y pionera en la externalización de procesos de negocio, ofreciendo soluciones innovadoras de experiencia del cliente con soporte digital a marcas líderes a nivel mundial. Con dos décadas de experiencia en el sector y un equipo de más de 17.000 empleados, CCI presta servicios a clientes en Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y otros países. CCI ha impactado positivamente la vida de más de 350.000 personas mediante la creación de empleo y continúa marcando la pauta en excelencia operativa, crecimiento significativo y experiencia del cliente de primer nivel. Para obtener más información, visite www.cciglobal.com.

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