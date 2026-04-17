스타텍®, CCI 글로벌, 합병 완료… 인간 증강 AI 분야 글로벌 리더 탄생

통합 조직은 전 세계 55개 딜리버리 센터에서 5만여 인력을 통해 글로벌 주요 기업들에게 AI 기반의 인간 중심 CX 솔루션을 확대 제공한다.

덴버, 2026년 4월 17일 /PRNewswire/ -- 디지털 중심 글로벌 고객경험(CX) 솔루션 기업 스타텍®(Startek®)이 CCI 글로벌(CCI Global)과의 합병을 성공적으로 완료했다고 4월 16일 발표했다. 이 결합으로 인간 중심 AI 기반 고객경험을 대규모로 제공한다는 단일 비전 위에 새 산업 리더가 탄생하게 됐다.

통합 조직은 BFSI(은행•금융•보험), 리테일, 헬스케어, 전자상거래, 통신 등 다양한 산업 분야에서 글로벌 주요 기업들을 대상으로 5만여 인력을 통해 서비스를 제공한다. 22개국에 딜리버리 센터 55곳을 기반으로 미주, 아시아태평양, 유럽, 아프리카 전역을 아우르는 네트워크를 구축, 더 원활하고 질 좋은 CX 서비스를 제공할 수 있는 역량을 확보했다.

스타텍의 디지털 역량과 CCI 글로벌의 운영 프레임워크가 결합되면서 인간 증강 AI(Human Augmented AI)를 위한 강력한 기반이 마련됐다. 에이전틱 AI 역량을 감성지능(EQ) 충만한 글로벌 인력과 결합해 인간을 대체하는 것이 아닌 인간과의 연결을 강화하는 고도화된 자동화를 구현한다. 업계는 이를 통해 고객의 복잡한 요구를 더 지능적이고 비용 대비 높은 효율로 충족시키면서도 공감 기반 서비스를 유지하며 비즈니스 성장을 도모할 수 있다.

바라트 라오(Bharat Rao) 스타텍 글로벌 CEO는 "스타텍의 디지털 역량과 CCI의 운영 전문성을 결합해 단순한 규모 확대를 넘어 CX 산업 자체를 재정의하고 있다"며 "당사는 전통적인 BPO 모델을 넘어, 기술이 구성원들이 고객 충성도를 이끄는 감성지능에 집중할 수 있도록 지원하는 인간 증강 AI 시대를 선도하고 있다"고 밝혔다.

현재 통합 조직은 스타텍의 독자적 데이터 분석 플랫폼과 CCI의 선도적 운영 프레임워크를 결합하는 작업을 진행 중이다. 이를 통해 고객사는 예측 인사이트 개선, 디지털 마찰 감소, 실시간 AI 코칭을 통한 상담원 생산성 향상 등 즉각적인 성과를 경험할 수 있을 것으로 기대된다.

마틴 로(Martin Roe) CCI 글로벌 CEO는 "당사의 성공은 항상 사람이 그 기반이었다"며 "스타텍과의 결합을 통해 5만 구성원에게 업계 최첨단 AI 도구를 제공, 아프리카, 유럽, 아시아, 미주 등 어디에서든 고객 접점 어디서나 기술적 정밀성과 인간적 창의성을 동시에 갖추게 될 것"이라고 말했다.

스타텍 소개

스타텍®은 글로벌 고객경험 관리 분야를 선도하는 기업으로 종합적인 디지털 전환 및 CX 솔루션을 제공한다. 35년이 넘는 전문성을 바탕으로 여러 산업의 기업들이 기억에 남는 개인화된 고객 경험을 창출할 수 있도록 지원한다. 14개국에서 3만 8000여 인력을 운영하며 혁신과 공감, 운영 우수성을 통해 브랜드와 고객을 연결하는 데 주력하고 있다. 자세한 내용은 www.startek.com과 링크드인 @Startek에서 확인할 수 있다.

CCI 글로벌 소개

CCI는 아프리카 최대 규모를 자랑하는 선도 비즈니스 프로세스 아웃소싱(BPO) 기업으로, 글로벌 주요 브랜드에 혁신적이고 디지털 기반의 고객경험 솔루션을 제공한다. 20년이 넘는 업계 경력과 1만 7000여 인력을 바탕으로 영국, 미국, 호주, 캐나다, 뉴질랜드 등 전 세계 고객을 지원하고 있다. CCI는 일자리 창출을 통해 35만여 명의 삶에 긍정적인 영향을 미쳤으며, 운영 우수성과 지속 가능한 성장, 세계적 수준의 고객 경험 분야에서 새 기준을 제시하고 있다. 자세한 내용은 www.cciglobal.com에서 확인할 수 있다.

로고: https://mma.prnewswire.com/media/2222919/4299556/Startek_Logo.jpg

SOURCE Startek