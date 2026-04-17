ستارتيك وسي سي آي جلوبال تستكملان الاندماج، لتشكّلا رائدًا عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي المعزَّز بشريًا

بأكثر من 50,000 موظف عبر 55 مركزًا لتقديم الخدمات حول العالم، يوسّع الكيان الموحد نطاق حلول تجربة العملاء (CX) المتمحورة حول الإنسان والمدفوعة بالذكاء الاصطناعي لخدمة كبرى المؤسسات العالمية.

دنفر، 17 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت ستارتيك (Startek®)، وهي مزوّد عالمي لحلول تجربة العملاء يعتمد النهج الرقمي أولًا، اليوم إتمام اندماجها مع سي سي آي جلوبال (CCI Global) بنجاح. هذا الاتحاد ينشئ رائدًا جديدًا في القطاع يقوم على رؤية واحدة: تقديم تجربة عملاء متمحورة حول الإنسان ومدفوعة بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

يضم الكيان الموحد أكثر من 50,000 موظف يخدمون كبرى المؤسسات العالمية في قطاعات تشمل الخدمات المصرفية والمالية والتأمين، والبيع بالتجزئة، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والاتصالات. وعبر 55 مركزًا لتقديم الخدمات في 22 دولة، يعزز هذا الامتداد الموسع قدرة المجموعة على تقديم تجربة عملاء سلسة وعالية الجودة عبر شبكة متنوعة تمتد عبر الأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأفريقيا.

كما أن دمج الإرث الرقمي لستارتيك مع الإطار التشغيلي لسي سي آي جلوبال يوفّر أساسًا قويًا للذكاء الاصطناعي المعزَّز بشريًا. ومن خلال المزج بين قدرات الذكاء الاصطناعي الوكيل وقوى عاملة عالمية ذات ذكاء عاطفي عالٍ، يقدّم الكيان الموحد أتمتة متقدمة تعزّز الروابط الإنسانية بدلًا من أن تحلّ محلها. ويضمن هذا النهج تلبية احتياجات العملاء المعقدة من خلال حلول أذكى وأكثر فعالية من حيث التكلفة، بما يدعم نمو الأعمال من دون التضحية بالتعاطف.

قال Bharat Rao، الرئيس التنفيذي العالمي لستارتيك: «من خلال الجمع بين الإرث الرقمي لستارتيك والتميّز التشغيلي لدى CCI، لا نكتفي بمجرد التوسع. بل نعيد تعريف فئة تجربة العملاء. ونتجاوز نموذج الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال التقليدي لنقود عصرًا جديدًا من الذكاء الاصطناعي المعزَّز بشريًا، حيث تمكّن التكنولوجيا موظفينا من التركيز على الذكاء العاطفي الذي يصنع ولاء العملاء الحقيقي».

وقد بدأ الكيان بالفعل دمج منصة ستارتيك المملوكة لتحليلات البيانات مع أطر تشغيل CCI من الأفضل في فئتها. وتضمن خارطة الطريق المشتركة هذه أن يشهد العملاء تحسينات فورية في الرؤى التنبؤية، وانخفاضًا في الاحتكاك الرقمي، ومكاسب ملموسة في إنتاجية الوكلاء من خلال التوجيه بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي.

قال Martin Roe، الرئيس التنفيذي في سي سي آي جلوبال: «لطالما ارتكز نجاحنا على موظفينا. ومع انضمامنا إلى ستارتيك، نزوّد موظفينا البالغ عددهم 50,000 بأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي في القطاع، بما يضمن أن يتسم كل تفاعل، سواء أكان في أفريقيا أو أوروبا أو آسيا أو الأمريكتين، بالدقة التقنية والإبداع البشري معًا».

نبذة عن ستارتيك

تُعد ستارتيك رائدًا عالميًا في إدارة تجربة العملاء، وتقدم حلولًا شاملة للتحول الرقمي وتجربة العملاء. وبخبرة تتجاوز 35 عامًا، تمكّن ستارتيك الشركات في مختلف القطاعات من ابتكار تفاعلات مخصصة مع العملاء لا تُنسى. وتعمل ستارتيك في 14 دولة بفريق يضم أكثر من 38,000 موظف، وهي ملتزمة بربط العلامات التجارية بعملائها من خلال الابتكار والتعاطف والتميز التشغيلي.

لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة www.startek.com

نبذة عن سي سي آي جلوبال

تُعد CCI الأكبر في أفريقيا ومن الشركات الرائدة في مجال الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال، وتقدم حلول تجربة عملاء مبتكرة ومدعومة رقميًا لأبرز العلامات التجارية العالمية. وبخبرة تمتد لعقدين في القطاع، وفريق يضم 17,000+ موظف، تدعم CCI عملاءها في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وغيرها. وقد أثّرت CCI إيجابًا في أكثر من 350,000+ شخص من خلال خلق فرص العمل، وتواصل ترسيخ المعيار المرجعي للتميز التشغيلي والنمو المؤثر وتجربة العملاء عالمية المستوى. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة .www.cciglobal.com

