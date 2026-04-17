Startek®とCCI Globalが合併を完了、人間拡張型AIのグローバルリーダー誕生

世界55カ所のデリバリーセンターに5万人以上の従業員を擁する統合組織が、AI主導かつ人間中心型のCXソリューションを世界の大手企業に向けて大規模に展開します。

デンバー, 2026年4月17日 /PRNewswire/ -- デジタルファーストのグローバル顧客体験（CX）ソリューションプロバイダーであるStartek®は本日、CCI Globalとの合併が完了したことを発表しました。この合併により、人間中心かつAI主導型顧客体験を大規模に提供するという単一のビジョンに基づく新たな業界リーダーが誕生します。

この組織統合により、BFSI、小売、ヘルスケア、Eコマース、通信などの分野で世界的な大手企業にサービスを提供する5万人以上の従業員が結集します。この展開の拡大により、同グループは22カ国に55のデリバリーセンターを擁すことになり、南北アメリカ、アジア太平洋、ヨーロッパ、アフリカにまたがる多様なネットワークを通じて、シームレスで高品質なCXを提供する能力が強化されます。

Startekのデジタル基盤とCCI Globalの運営フレームワークの統合は、人間拡張型AIの強力な土台を生み出します。同統合組織は、エージェント型AIの機能と高いEQを備えたグローバル人材を融合させることで、人と人のつながりを置き換えるのではなく強化する高度な自動化を実現します。このアプローチにより、共感を損なうことなくビジネスの成長を促進する、よりスマートでコスト効率の高いソリューションを提供し、複雑な顧客ニーズに応えることができます。

「Startekのデジタル基盤とCCIの卓越した運用能力を融合させることは、私たちにとって単なる規模の拡大ではありません。私たちはCXの概念を再定義しているのです」と、StartekのグローバルCEOであるBharat Raoは語ります。「従来のBPOモデルを超え、テクノロジーを活用することで従業員が真の顧客ロイヤルティを育むエモーショナルインテリジェンスに集中できるような、新たな人間拡張型AIの時代をリードしていきます。」

同組織はすでに、Startek独自のデータ分析プラットフォームとCCIのクラス最高の運用フレームワークの統合を進めています。この統合ロードマップにより、予測インサイトの向上、デジタル摩擦の低減、リアルタイムAIコーチングによるエージェント生産性の測定可能な向上といった即時的な改善が顧客に確実にもたらされます。

「私たちの成功は常に人材に支えられてきました」CCI GlobalのCEOであるMartin Roeは述べます。「Startekとの統合により、5万人の従業員に業界最先端のAIツールを提供し、アフリカ、ヨーロッパ、アジア、南北アメリカのいずれにおいても、技術的な精度と共に人間の創意工夫をすべての顧客対応に適用していきます。」

Startekについて

Startek®は、包括的なデジタルトランスフォーメーションと CX ソリューションを提供する顧客体験管理のグローバルリーダーです。35年以上にわたって蓄積してきた専門知識を活かし、多様な業界の企業が記憶に残るパーソナライズされた顧客体験を実現できるよう支援しています。14カ国で事業を展開し、38,000人以上の従業員を擁するStartekは、イノベーション、共感、運営の卓越性を通じて、ブランドと顧客をつなぐことに取り組んでいます。

詳細については、www.startek.comをご覧いただき、LinkedIn @Startekでフォローしてください。

CCI Globalについて

CCIはアフリカ最大のビジネスプロセスアウトソーシングのパイオニアであり、デジタルを活用した革新的な顧客体験ソリューションを世界有数のブランドに提供しています。20年以上にわたる業界経験と17,000人以上の従業員を擁するCCIは、英国、米国、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドをはじめとする世界中の顧客を支援しています。雇用創出を通じて35万人以上の人々の生活に貢献するCCIは、卓越した経営、力強い成長、世界水準の顧客体験のベンチマークを常に確立しています。詳細については、www.cciglobal.comをご覧ください。

ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/2222919/4299556/Startek_Logo.jpg

SOURCE Startek