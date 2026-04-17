Startek® y CCI Global completan la fusión con la que crean un líder mundial en IA humana aumentada

Con más de 50.000 asociados en 55 centros de entrega en todo el mundo, la organización unificada escala las soluciones de experiencia del cliente centradas en el ser humano y dirigidas por IA para las empresas líderes del mundo.

DENVER, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Startek®, un proveedor mundial de soluciones de experiencia del cliente (CX) con enfoque digital, anunció hoy haber completado de manera exitosa su fusión con CCI Global. Este sindicato crea un nuevo líder de la industria basado en una visión singular: ofrecer una experiencia al cliente centrada en el ser humano y dirigida por la IA a gran escala.

La organización unificada reúne a más de 50.000 asociados que prestan servicios a empresas líderes a nivel mundial en sectores como BFSI (banca, servicios financieros y seguros), comercio minorista, salud, comercio electrónico y telecomunicaciones. Con 55 centros de entrega en 22 países, este alcance ampliado fortalece la capacidad del grupo para proporcionar una experiencia al cliente sin problemas y de alta calidad en una red diversificada que abarca América, Asia-Pacífico, Europa y África.

La integración del patrimonio digital de Startek con el marco operativo de CCI Global crea una base sólida para la IA humana aumentada. Al combinar capacidades de IA auténticas con una fuerza laboral mundial con alta inteligencia emocional, la organización unificada ofrece una automatización sofisticada que fortalece las conexiones humanas en lugar de reemplazarlas. Este enfoque garantiza que se satisfagan las necesidades complejas de los clientes a través de soluciones más inteligentes y rentables que impulsen el crecimiento empresarial sin sacrificar la empatía.

"Al fusionar la herencia digital de Startek con la excelencia operativa de CCI, no solo estamos escalando. Estamos redefiniendo la categoría de experiencia al cliente", señaló Bharat Rao, director general global de Startek. "Estamos yendo más allá del modelo tradicional de la externalización de procesos empresariales (BPO) para liderar una nueva era de IA humana aumentada, en la que la tecnología permite a nuestros asociados centrarse en la inteligencia emocional que impulsa la verdadera lealtad del cliente".

La organización ya está integrando la plataforma de análisis de datos patentada de Startek con los mejores marcos operativos de CCI. Esta hoja de ruta combinada garantiza que los clientes verán mejoras inmediatas en la información predictiva, menos fricción digital y ganancias medibles en la productividad de los agentes a través del coaching de IA en tiempo real.

"Nuestro éxito siempre ha estado arraigado en nuestra gente", señaló Martin Roe, director general de CCI Global. "Al unir fuerzas con Startek, estamos proporcionando a nuestros 50.000 asociados las herramientas de IA más avanzadas de la industria, para asegurar que cada interacción, ya sea en África, Europa, Asia o América, se defina tanto por la precisión técnica como por el ingenio humano".

Acerca de Startek

Startek® es líder mundial en gestión de experiencia del cliente y ofrece soluciones integrales de transformación digital y de experiencia del cliente. Con más de 35 años de experiencia, Startek permite a empresas de diversos sectores crear interacciones memorables y personalizadas con los clientes. Con presencia en 14 países y un equipo de más de 38.000 empleados, Startek se compromete a conectar a las marcas con sus clientes a través de la innovación, la empatía y la excelencia operativa.

Para más información, visite www.startek.com y síganos en LinkedIn @Startek.

Acerca de CCI Global

CCI es la empresa más grande de África y pionera en externalización de procesos empresariales, que ofrece soluciones innovadoras de experiencia del cliente habilitadas digitalmente a marcas líderes a nivel mundial. Con dos décadas de experiencia en la industria y un equipo de más de 17.000 empleados, CCI ofrece servicio al cliente en el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y más allá. CCI ha tenido un impacto positivo en más de 350.000 vidas a través de la creación de empleos y continúa estableciendo el punto de referencia en la excelencia operativa, el crecimiento impactante y la experiencia del cliente de clase mundial. Para más información, visite www.cciglobal.com.

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FUENTE Startek