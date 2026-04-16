Startek® et CCI Global fusionnent pour créer un leader mondial de l'IA augmentée par l'humain

Comptant plus de 50 000 collaborateurs répartis dans 55 centres de distribution à travers le monde, l'organisation issue de la fusion développe des solutions d'expérience client (CX) pilotées par l'IA et axées sur l'humain pour les plus grandes entreprises du monde.

DENVER, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- Startek®, un fournisseur mondial de solutions d'expérience client fondées sur le numérique, a annoncé aujourd'hui la finalisation de sa fusion avec CCI Global. Cette union donne naissance à un nouveau leader du secteur, mû par une vision singulière : proposer à grande échelle une expérience client pilotée par l'IA et centrée sur l'humain.

L'organisation issue de la fusion réunit plus de 50 000 collaborateurs au service d'entreprises mondiales de premier plan dans des secteurs tels que les services bancaires et financiers, l'assurance, la vente au détail, les soins de santé, le commerce électronique et les télécommunications. À la tête de 55 centres de distribution répartis dans 22 pays, le groupe renforce ainsi son rayonnement et sa capacité à fournir une expérience client fluide et de qualité à travers un réseau diversifié couvrant l'Amérique, l'Asie-Pacifique, l'Europe et l'Afrique.

L'intégration de l'héritage numérique de Startek au cadre opérationnel de CCI Global crée une base solide pour l'IA augmentée par l'humain. En associant des capacités d'IA agentique à une main-d'œuvre mondiale hautement qualifiée, l'organisation issue de la fusion offre une automatisation sophistiquée qui consolide les liens humains au lieu de les remplacer. Cette approche permet de répondre aux besoins complexes des clients grâce à des solutions plus intelligentes et plus rentables, qui stimulent la croissance de l'entreprise sans compromettre la bienveillance ou l'empathie.

« En fusionnant l'héritage numérique de Startek et l'excellence opérationnelle de CCI, nous ne nous contentons pas de changer d'échelle. Nous redéfinissons le domaine de l'expérience client », a déclaré Bharat Rao, directeur général mondial de Startek. « Nous allons au-delà du modèle traditionnel d'externalisation des processus d'affaires pour ouvrir le premier chapitre d'une nouvelle ère : celle de l'IA augmentée par l'humain, où grâce à la technologie, nos collaborateurs peuvent se concentrer sur l'intelligence émotionnelle qui entraîne une véritable fidélisation de la clientèle. »

L'organisation intègre déjà la plateforme d'analyse de données exclusive de Startek aux cadres opérationnels de CCI, les meilleurs de leur catégorie. Cette feuille de route combinée garantit aux clients des améliorations immédiates en matière d'informations prédictives, une réduction des frictions numériques et des gains mesurables de productivité des agents, grâce à un accompagnement par l'IA en temps réel.

« Notre succès a toujours été ancré dans notre personnel », a commenté Martin Roe, directeur général de CCI Global. « En joignant nos forces à celles de Startek, nous mettons à la disposition de nos 50 000 collaborateurs les outils d'IA les plus avancés du secteur, pour faire en sorte que chaque interaction, en Afrique, en Europe, en Asie ou en Amérique, porte à la fois la marque de la précision technique et de l'ingéniosité humaine. »

À propos de Startek

Leader mondial de la gestion de l'expérience client, Startek® propose une transformation numérique complète et des solutions CX. Startek met à profit ses plus de 35 ans d'expérience pour aider les entreprises de divers secteurs d'activité à créer des interactions inoubliables et personnalisées avec leurs clients. Présente dans 14 pays avec une équipe de plus de 38 000 collaborateurs, l'entreprise Startek s'attache à relier les marques à leurs clients par l'innovation, l'empathie et l'excellence opérationnelle.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.startek.com ou suivez-nous sur LinkedIn @Startek.

À propos de CCI Global

Pionnière de l'externalisation des processus d'affaires, CCI est la plus grande entreprise d'Afrique, qui fournit des solutions numériques innovantes d'expérience client à des marques mondiales de premier plan. Forte de deux décennies d'expérience dans le secteur et d'une équipe de plus de 17 000 salariés, CCI répond aux besoins de ses clients au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande et au-delà. CCI a eu un effet positif sur la vie de plus de 350 000 personnes grâce à la création d'emplois, et continue d'établir la référence en matière d'excellence opérationnelle, de croissance à fort impact et d'expérience client de classe mondiale. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.cciglobal.com.

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