Startek® und CCI Global schließen ihre Fusion ab und schaffen damit einen weltweit führenden Anbieter im Bereich Human Augmented AI

Mit mehr als 50.000 Mitarbeitern in 55 Dienstleistungszentren weltweit entwickelt die einheitliche Organisation KI-gestützte, menschenzentrierte CX-Lösungen für weltweit führende Unternehmen.

DENVER, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- Startek®, ein weltweit tätiger Anbieter von Lösungen für das Kundenerlebnis (CX) mit Schwerpunkt auf digitalen Technologien, gab heute den erfolgreichen Abschluss seiner Fusion mit CCI Global bekannt. Durch diesen Zusammenschluss entsteht ein neuer Branchenführer, der auf einer gemeinsamen Vision basiert: ein menschenzentriertes, KI-gestütztes Kundenerlebnis in großem Maßstab zu bieten.

Die zusammengeschlossene Organisation vereint über 50.000 Mitarbeiter, die führende globale Unternehmen in Branchen wie BFSI, Einzelhandel, Gesundheitswesen, E-Commerce und Telekommunikation betreuen. Mit 55 Dienstleistungszentren in 22 Ländern stärkt diese erweiterte Reichweite die Fähigkeit der Gruppe, nahtlose, hochwertige Kundenerlebnisse über ein diversifiziertes Netzwerk hinweg anzubieten, das sich über Nord- und Südamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Europa und Afrika erstreckt.

Die Integration des digitalen Erbes von Startek in das operative Rahmenwerk von CCI Global schafft eine leistungsstarke Grundlage für Human Augmented AI. Durch die Verbindung von agentenbasierten KI-Fähigkeiten mit einer globalen Belegschaft mit hoher emotionaler Intelligenz (EQ) bietet die vereinigte Organisation ausgefeilte Automatisierungslösungen, die menschliche Beziehungen stärken, anstatt sie zu ersetzen. Dieser Ansatz stellt sicher, dass komplexe Kundenbedürfnisse durch intelligentere, kosteneffizientere Lösungen erfüllt werden, die das Geschäftswachstum vorantreiben, ohne dabei die Empathie zu vernachlässigen.

„Durch die Zusammenführung des digitalen Erbes von Startek mit der operativen Exzellenz von CCI skalieren wir nicht nur. Wir definieren die Kategorie der Kundenerfahrung neu", sagte Bharat Rao, Global CEO von Startek. „Wir gehen über das traditionelle BPO-Modell hinaus, um eine neue Ära der Human Augmented AI einzuläuten, in der Technologie unsere Mitarbeiter befähigt, sich auf die emotionale Intelligenz zu konzentrieren, die echte Kundenbindung schafft."

Das Unternehmen integriert bereits die proprietäre Datenanalyseplattform von Startek in die erstklassigen Betriebsframeworks von CCI. Diese kombinierte Roadmap stellt sicher, dass Kunden durch Echtzeit-KI-Coaching sofortige Verbesserungen bei vorausschauenden Erkenntnissen, reduzierte digitale Reibungsverluste und messbare Produktivitätssteigerungen bei den Mitarbeitern erleben werden.

„Unser Erfolg basiert seit jeher auf unseren Mitarbeitern", sagte Martin Roe, CEO von CCI Global. „Durch den Zusammenschluss mit Startek stellen wir unseren 50.000 Mitarbeitern die fortschrittlichsten KI-Tools der Branche zur Verfügung und stellen sicher, dass jede Interaktion – ob in Afrika, Europa, Asien oder Amerika – sowohl von technischer Präzision als auch von menschlicher Kreativität geprägt ist."

Informationen zu Startek

Startek® ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Customer Experience Management und liefert umfassende Lösungen für die digitale Transformation und das Kundenerlebnis. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung unterstützt Startek Unternehmen aus verschiedenen Branchen dabei, unvergessliche, personalisierte Kundeninteraktionen zu schaffen. Startek ist in 14 Ländern mit einem Team von mehr als 38.000 Mitarbeitern tätig und hat sich die Aufgabe gestellt, Marken durch Innovation, Empathie und operative Exzellenz mit ihren Kunden zu verbinden.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.startek.com und folgen Sie uns auf LinkedIn @Startek.

Informationen zu CCI Global

CCI ist Afrikas größter Anbieter und ein Pionier im Bereich Business Process Outsourcing und liefert innovative, digital gestützte Lösungen für das Kundenerlebnis an weltweit führende Marken. Mit zwei Jahrzehnten Branchenerfahrung und einem Team von über 17.000 Mitarbeitern betreut CCI Kunden in Grobritannien, in den Vereinigten Staaten, in Australien, Kanada, Neuseeland und darüber hinaus. CCI hat durch die Schaffung von Arbeitsplätzen das Leben von über 350.000 Menschen positiv beeinflusst und setzt weiterhin Maßstäbe für operative Exzellenz, wirkungsvolles Wachstum und erstklassiges Kundenerlebnis. Weitere Informationen finden Sie unter www.cciglobal.com.

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