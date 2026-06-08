STARTRADER lança 39 novas ações e ETFs dos EUA em setores que moldam o futuro dos mercados globais
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08 jun, 2026, 03:08 GMT
A partir de 25 de maio de 2026, os clientes terão acesso a oportunidades de alto impacto que abrangem inteligência artificial, infraestrutura de semicondutores, energia limpa, economia espacial, ativos digitais institucionais e ETFs macrotemáticos.
DUBAI, EAU, 7 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A STARTRADER anunciou a adição de 39 ações e ETFs dos EUA à sua plataforma de trading, disponíveis a partir de segunda-feira, 25 de maio de 2026. Abrangendo dez setores, o lançamento oferece aos clientes uma exposição estruturada aos setores que atraem os fluxos de capital institucional mais fortes nos mercados globais.
O ambiente de mercado atual é moldado por um conjunto de temas estruturais interconectados: a expansão da infraestrutura de IA, a demanda energética que ela gera, os semicondutores e hardwares ópticos dos quais depende, a maturação institucional dos ativos digitais e a comercialização da economia espacial. Essa expansão foi estrategicamente construída em torno desse ecossistema.
A inteligência artificial é o eixo central do lançamento, com produtos incluindo ARM, APP, FIG, CLS e CRDO, cobrindo hardware de IA, arquitetura de CPU e infraestrutura de software. Dando suporte a essa camada, empresas de semicondutores e de comunicação óptica — ASML, LITE, COHR, TER, ONTO e KEYS — sustentam a produção avançada de chips e os recursos de transferência de dados em alta velocidade que os ambientes de IA em larga escala exigem.
À medida que a adoção da IA se acelera, cresce também a demanda nos sistemas de energia e utilidades. GEV, OKLO, CCJ, CEG, TLN, UUUU e UNG capturam a geração de energia, a modernização das redes e a transição para energia limpa necessárias para sustentar os ambientes de computação de última geração. A expansão acrescenta ainda mais exposição à economia espacial por meio de ASTS, RKLB, IRDM e SATS, direcionando-se às comunicações via satélite e às redes em órbita baixa da Terra, à medida que o capital institucional continua a fluir para o setor.
Sobre ativos digitais, CRCL, CLSK, GLXY, BLSH, SBET e BMNR refletem a crescente convergência entre as finanças tradicionais e a infraestrutura cripto regulada, enquanto KTOS acrescenta exposição às tecnologias de defesa autônoma e drones. Completando o lançamento, INSM, STRL e TME abrangem oportunidades de infraestrutura e aplicações, juntamente com seis ETFs temáticos regionais — Japão (EWJ), Coreia do Sul (EWY), Brasil (EWZ), Índia (INDA), China (MCHI) e tecnologia alavancada (TQQQ) — além de TLT, que fornece uma âncora de rendimento durante transições de taxas de juros.
"Este lançamento não se trata de adicionar produtos — trata-se de construir acesso ao sistema interconectado de setores que impulsionam a próxima fase do capital global. IA, energia, semicondutores, espaço e ativos digitais institucionais não são temas paralelos; eles estão estruturalmente interligados. Nossos clientes merecem exposição a tudo isso, com a amplitude e relevância que os mercados atuais exigem." — Peter Karsten, diretor executivo, STARTRADER
Todos os 39 produtos estão disponíveis em todo o ecossistema de trading da STARTRADER a partir de segunda-feira, 25 de maio de 2026, oferecendo aos clientes um acesso mais amplo aos temas emergentes dos mercados globais por meio de uma oferta de produtos estrategicamente mais diversificada. Os clientes são incentivados a revisar as especificações completas dos produtos para obter informações detalhadas sobre contratos e parâmetros de trading.
Sobre a STARTRADER
A STARTRADER é uma corretora global de multiativos que capacita parceiros de varejo e institucionais a acessar mercados globais por meio de diversas plataformas, incluindo MetaTrader, STAR-APP e STAR-COPY.
Regulada em cinco jurisdições (CMA, ASIC, FSCA, FSA e FSC), a STARTRADER combina governança sólida com uma abordagem centrada no cliente, atendendo tanto clientes de varejo quanto parceiros com compromisso com transparência, confiabilidade e crescimento de longo prazo.
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FONTE STARTRADER
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