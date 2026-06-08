STARTRADER lança 39 novas ações e ETFs dos EUA em setores que moldam o futuro dos mercados globais

A partir de 25 de maio de 2026, os clientes terão acesso a oportunidades de alto impacto que abrangem inteligência artificial, infraestrutura de semicondutores, energia limpa, economia espacial, ativos digitais institucionais e ETFs macrotemáticos.

DUBAI, EAU, 7 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A STARTRADER anunciou a adição de 39 ações e ETFs dos EUA à sua plataforma de trading, disponíveis a partir de segunda-feira, 25 de maio de 2026. Abrangendo dez setores, o lançamento oferece aos clientes uma exposição estruturada aos setores que atraem os fluxos de capital institucional mais fortes nos mercados globais.

STARTRADER Launches 39 New US Stocks and ETFs Across the Sectors Shaping the Future of Global Markets

O ambiente de mercado atual é moldado por um conjunto de temas estruturais interconectados: a expansão da infraestrutura de IA, a demanda energética que ela gera, os semicondutores e hardwares ópticos dos quais depende, a maturação institucional dos ativos digitais e a comercialização da economia espacial. Essa expansão foi estrategicamente construída em torno desse ecossistema.

A inteligência artificial é o eixo central do lançamento, com produtos incluindo ARM, APP, FIG, CLS e CRDO, cobrindo hardware de IA, arquitetura de CPU e infraestrutura de software. Dando suporte a essa camada, empresas de semicondutores e de comunicação óptica — ASML, LITE, COHR, TER, ONTO e KEYS — sustentam a produção avançada de chips e os recursos de transferência de dados em alta velocidade que os ambientes de IA em larga escala exigem.

À medida que a adoção da IA se acelera, cresce também a demanda nos sistemas de energia e utilidades. GEV, OKLO, CCJ, CEG, TLN, UUUU e UNG capturam a geração de energia, a modernização das redes e a transição para energia limpa necessárias para sustentar os ambientes de computação de última geração. A expansão acrescenta ainda mais exposição à economia espacial por meio de ASTS, RKLB, IRDM e SATS, direcionando-se às comunicações via satélite e às redes em órbita baixa da Terra, à medida que o capital institucional continua a fluir para o setor.

Sobre ativos digitais, CRCL, CLSK, GLXY, BLSH, SBET e BMNR refletem a crescente convergência entre as finanças tradicionais e a infraestrutura cripto regulada, enquanto KTOS acrescenta exposição às tecnologias de defesa autônoma e drones. Completando o lançamento, INSM, STRL e TME abrangem oportunidades de infraestrutura e aplicações, juntamente com seis ETFs temáticos regionais — Japão (EWJ), Coreia do Sul (EWY), Brasil (EWZ), Índia (INDA), China (MCHI) e tecnologia alavancada (TQQQ) — além de TLT, que fornece uma âncora de rendimento durante transições de taxas de juros.

"Este lançamento não se trata de adicionar produtos — trata-se de construir acesso ao sistema interconectado de setores que impulsionam a próxima fase do capital global. IA, energia, semicondutores, espaço e ativos digitais institucionais não são temas paralelos; eles estão estruturalmente interligados. Nossos clientes merecem exposição a tudo isso, com a amplitude e relevância que os mercados atuais exigem." — Peter Karsten, diretor executivo, STARTRADER

Todos os 39 produtos estão disponíveis em todo o ecossistema de trading da STARTRADER a partir de segunda-feira, 25 de maio de 2026, oferecendo aos clientes um acesso mais amplo aos temas emergentes dos mercados globais por meio de uma oferta de produtos estrategicamente mais diversificada. Os clientes são incentivados a revisar as especificações completas dos produtos para obter informações detalhadas sobre contratos e parâmetros de trading.

Sobre a STARTRADER

A STARTRADER é uma corretora global de multiativos que capacita parceiros de varejo e institucionais a acessar mercados globais por meio de diversas plataformas, incluindo MetaTrader, STAR-APP e STAR-COPY.

Regulada em cinco jurisdições (CMA, ASIC, FSCA, FSA e FSC), a STARTRADER combina governança sólida com uma abordagem centrada no cliente, atendendo tanto clientes de varejo quanto parceiros com compromisso com transparência, confiabilidade e crescimento de longo prazo.

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FONTE STARTRADER